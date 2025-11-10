طوابير أمام اللجان.. مشاركة كبيرة للشباب في الدقائق الأخيرة من اليوم الأول لانتخابات مجلس النواب بالجيزة.. فيديو

شهدت لجان الاقتراع بمحافظة الجيزة، في الدقائق الأخيرة من اليوم الأول للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، إقبال ملحوظ من الشباب، الذين حرصوا على التواجد والمشاركة قبل إغلاق الصناديق في التاسعة مساءً.

واحتشد العشرات من الشباب بالطوابير أمام لجنة مدرسة محمد كريم الابتدائية، في مشهد يعكس حماسهم ووعيهم بأهمية المشاركة السياسية، حيث اصطفوا للإدلاء بأصواتهم في أجواء من الهدوء والتنظيم.

وأكد الشباب حرصهم على أداء واجبهم الوطني والمساهمة في اختيار ممثليهم داخل البرلمان القادم.

تأتي هذه المشاركة الشبابية لتعكس روح المسؤولية والانتماء الوطني، في إطار أجواء انتخابية مستقرة تشهدها محافظة الجيزة ضمن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.

وتستمر عملية التصويت حتى التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، على أن تختتم المرحلة الأولى التي تجرى في 14 محافظة تشمل الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومرسى مطروح، ويحق لما يقرب من 35 مليون مواطن الإدلاء بأصواتهم داخل 5606 لجنة فرعية.

ويتنافس المرشحون خلال هذه المرحلة على 285 مقعدًا في مجلس النواب، بواقع 142 مقعدا بنظام القائمة في قطاعي غرب الدلتا وشمال ووسط وجنوب الصعيد، و143 مقعدًا بالنظام الفردي في مختلف الدوائر الانتخابية.