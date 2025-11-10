قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لوائح كأس العالم للناشئين تحسم مصير منافس مصر في الدور 32

منتخب مصر تحت ال 17عام
منتخب مصر تحت ال 17عام
حمزة شعيب

حسم منتخب مصر للناشئين تأهله إلى دور الـ32 من بطولة كأس العالم تحت 17 عامًا، المقامة في قطر، رغم خسارته أمام نظيره الإنجليزي بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الخامسة.

ورغم الهزيمة، احتل المنتخب المصري المركز الثالث في مجموعته، ليواصل مشواره في البطولة بانتظار تحديد منافسه في الدور المقبل، بعد اكتمال جميع مباريات دور المجموعات.

لوائح المونديال تحسم شكل مواجهات الدور المقبل

تقام نسخة 2025 من كأس العالم للناشئين بنظام جديد لأول مرة في التاريخ، بعد زيادة عدد المنتخبات المشاركة إلى 48 منتخبًا، ما أدى إلى استحداث دور الـ32 في البطولة.

ووفقًا للوائح البطولة، يتم ترتيب المنتخبات المتصدرة للمجموعات الـ12 وفقًا للنقاط وفارق الأهداف، ويُطبّق النظام نفسه على أصحاب المركزين الثاني والثالث. ومن بين أفضل 8 منتخبات تحتل المركز الثالث، جاء منتخب مصر ضمن القائمة التي ضمنت التأهل.

ويتم pairing المنتخبات في دور الـ32 بحيث يواجه أفضل منتخب متصدر، أضعف فريق من أصحاب المركز الثالث، بينما يلتقي ثاني المتصدرين مع سابع أصحاب المركز الثالث، وهكذا.

ويحتل منتخب مصر حاليًا المركز الثاني في ترتيب المنتخبات صاحبة المركز الثالث، إلا أن ترتيبه النهائي سيتحدد بعد استكمال مباريات المجموعات الأربع المتبقية.

ومن المنتظر أن يواجه المنتخب المصري في الدور المقبل أحد المنتخبات المتصدرة لمجموعاتها، على أن تُقام المباراة في يومي 14 أو 15 نوفمبر الجاري، على أن يتم الإعلان الرسمي عن الموعد والمنافس عقب اكتمال النتائج غدًا.

منتخب مصر للناشئين كأس العالم إنجلترا

