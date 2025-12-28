قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإمارات تؤكد دعمها المطلق لوحدة الصومال الفيدرالي
غرفة الجبهة الوطنية تستأنف متابعة جولة الإعادة بالدوائر الملغاة لانتخابات النواب
صرخات التعذيب تنتهي بهروب جماعي من مصحة إدمان في المريوطية.. تفاصيل
مدبولي يهنئ الرئيس السيسي بالعام الميلادي الجديد: نجدد العهد لتحقيق تطلعات الشعب
في أول ظهور.. أسرة إبراهيم عيسى تخطف الأنظار بالعرض الخاص لفيلم الملحد
تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة بلدية المحلة في كأس مصر
بنداري يحث رؤساء اللجان على إتاحة الفرصة لوسائل الإعلام لتغطية الانتخابات
بأسعار مخفضة.. طرح كميات كبيرة من الدواجن المجمدة والبيض بمنافذ وزارة الزراعة
الوطنية للانتخابات: الإعلام شريك في نقل الواقع من داخل لجان التصويت
«حنظلة» الإيرانية تزعم اختراق هاتف رئيس ديوان نتنياهو
رضوى الشربيني في رسالة غامضة: «هي دي الدنيا .. يوم أنا معاك ويوم أنا هناك»
د. خالد عبدالغفار يشهد احتفالية مرور 150 عامًا على تأسيس مؤسسة الأهرام
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة بلدية المحلة في كأس مصر

الزمالك
الزمالك
عبدالله هشام

يواجه فريق الزمالك نظيره بلدية المحلة اليوم الأحد في مباراة مرتقبة ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر لموسم 2025-2026.

ويحل الزمالك ضيفًا على ملعب المقاولون العرب، في لقاء يسعى خلاله لاستعادة طريق الانتصارات ومصالحة جماهيره بعد النتائج الأخيرة، تحت قيادة المدير الفني أحمد عبد الرؤوف الذي رفع شعار "لا بديل عن الفوز".

وتأتي المباراة بعد خسارة الفريق أمام سموحة في بطولة كأس الرابطة المصرية، والتي أثارت استياء جماهير القلعة البيضاء.

ومن المتوقع أن يلعب الزمالك المباراة بتشكيل كالتالي: 


حراسة المرمي: محمد عواد.

الدفاع: عمر جابر ومحمود الونش وهشام فؤاد وأحمد عبد الرحيم إيشو.

الوسط: محمود جهاد وسيف جعفر وناصر ماهر.

الهجوم: خوان بيزيرا وعدي الدباغ وأحمد شريف

ويأمل الجهاز الفني في استغلال مواجهة بلدية المحلة لتصحيح الأخطاء واستعادة الثقة، ومواصلة المشوار في كأس مصر، البطولة التي توج بها الزمالك الموسم الماضي على حساب بيراميدز.

في المقابل، يسعى بلدية المحلة لتحقيق مفاجأة وإقصاء الزمالك، مستفيدًا من حماس لاعبيه ورغبتهم في تقديم أداء قوي أمام أحد كبار الكرة المصرية.

موعد مباراة الزمالك وبلدية المحلة في كأس مصر

تنطلق مباراة الزمالك وبلدية المحلة اليوم الأحد في تمام الساعة 2:30 عصرًا بتوقيت القاهرة، على ملعب استاد المقاولون العرب.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبلدية المحلة

تبث المباراة عبر قناة أون سبورت والتطبيق الرسمي للقناة.

