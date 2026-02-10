العالم يغرق في الظلام.. إيلون ماسك يحذر من الذكاء الاصطناعي

أطلق الملياردير الأميركي إيلون ماسك تحذيراً صادماً للعالم بأسره من انهيار البنية التحتية للطاقة خلال أقل من ثلاث سنوات، نتيجة الضغط الهائل الذي يفرضه التوسع المتسارع في أنظمة الذكاء الاصطناعي على شبكات الكهرباء الأرضية.

وقدم تقييماً صريحاً للمخاطر المحدقة بالبنية التحتية التكنولوجية. وقال: في غضون 30 إلى 36 شهراً، سنفقد طاقتنا.. تذكروا كلامي.. لا يمكنكم أن تصبحوا أكبر من ذلك هنا".

وأوضح أن استهلاك الذكاء الاصطناعي للطاقة يفوق قدرة الشبكات الحالية على التكيف، ما قد يؤدي إلى انقطاعات كهربائية واسعة النطاق تهدد استمرارية الخدمات الرقمية الأساسية.

وكشف أن التغلب على هذا التهديد، عن طريق خطة غير مسبوقة تهدف إلى نقل جزء حاسم من القدرات الحاسوبية إلى الفضاء. وتتضمن المبادرة إطلاق مليون قمر صناعي صغير إلى المدار المنخفض، مزودة بوحدات معالجة مركزية تعمل مباشرة بالطاقة الشمسية، مستغلة ثبات الإشعاع الشمسي في الفضاء الخارجي.