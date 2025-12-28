بنداري يحث رؤساء اللجان على إتاحة الفرصة لوسائل الإعلام لتغطية الانتخابات

دعا القاضي أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، جميع وسائل الإعلام المعتمدة من قبل الهيئة، إلى الاستمرار في التغطية الصحفية والإعلامية للعملية الانتخابية لنقل الصورة الحقيقية للانتخابات، وحث المواطنين على المشاركة الفعّالة.

متابعة لحظة بلحظة لانتظام اللجان

جاءت هذه الدعوة خلال البث الحي الذي أجراه القاضي بنداري مع رؤساء اللجان العامة للاطمئنان على سير العملية الانتخابية بمحافظات جولة الإعادة بالدوائر الـ19 الملغاة في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، حيث أكد على انتظام فتح اللجان في موعدها وانضباط سير العمل بها.

توفير الفرصة للصحفيين لتغطية الانتخابات

كما طالب القاضي رؤساء اللجان بمنح وسائل الإعلام الفرصة لنقل الصورة الحقيقية للعملية الانتخابية، لضمان الشفافية وتوضيح الإجراءات أمام الناخبين.