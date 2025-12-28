قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإمارات تؤكد دعمها المطلق لوحدة الصومال الفيدرالي
غرفة الجبهة الوطنية تستأنف متابعة جولة الإعادة بالدوائر الملغاة لانتخابات النواب
صرخات التعذيب تنتهي بهروب جماعي من مصحة إدمان في المريوطية.. تفاصيل
مدبولي يهنئ الرئيس السيسي بالعام الميلادي الجديد: نجدد العهد لتحقيق تطلعات الشعب
في أول ظهور.. أسرة إبراهيم عيسى تخطف الأنظار بالعرض الخاص لفيلم الملحد
تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة بلدية المحلة في كأس مصر
بنداري يحث رؤساء اللجان على إتاحة الفرصة لوسائل الإعلام لتغطية الانتخابات
بأسعار مخفضة.. طرح كميات كبيرة من الدواجن المجمدة والبيض بمنافذ وزارة الزراعة
الوطنية للانتخابات: الإعلام شريك في نقل الواقع من داخل لجان التصويت
«حنظلة» الإيرانية تزعم اختراق هاتف رئيس ديوان نتنياهو
رضوى الشربيني في رسالة غامضة: «هي دي الدنيا .. يوم أنا معاك ويوم أنا هناك»
د. خالد عبدالغفار يشهد احتفالية مرور 150 عامًا على تأسيس مؤسسة الأهرام
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

بنداري يحث رؤساء اللجان على إتاحة الفرصة لوسائل الإعلام لتغطية الانتخابات

جانب من المؤتمر
منار عبد العظيم

دعا القاضي أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، جميع وسائل الإعلام المعتمدة من قبل الهيئة، إلى الاستمرار في التغطية الصحفية والإعلامية للعملية الانتخابية لنقل الصورة الحقيقية للانتخابات، وحث المواطنين على المشاركة الفعّالة.

متابعة لحظة بلحظة لانتظام اللجان

جاءت هذه الدعوة خلال البث الحي الذي أجراه القاضي بنداري مع رؤساء اللجان العامة للاطمئنان على سير العملية الانتخابية بمحافظات جولة الإعادة بالدوائر الـ19 الملغاة في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، حيث أكد على انتظام فتح اللجان في موعدها وانضباط سير العمل بها.

توفير الفرصة للصحفيين لتغطية الانتخابات

كما طالب القاضي رؤساء اللجان بمنح وسائل الإعلام الفرصة لنقل الصورة الحقيقية للعملية الانتخابية، لضمان الشفافية وتوضيح الإجراءات أمام الناخبين.

القاضي أحمد بنداري انتخابات النواب الهيئة الوطنية للانتخابات

عمرو اديب

خبيرة تاروت تكشف لعمرو أديب على الهوا: معمول لك عمل

سيف زاهر

أكبر غرامة مالية منذ فترة.. سيف زاهر يكشف عقوبات لاعبي الأهلي بعد الخروج من كأس مصر

هل يجوز صلاة الرجل بالمنزل دائما ودون عذر؟

هل يجوز صلاة الرجل في المنزل دائما ودون عذر؟.. الإفتاء تجيب

مها الصغير

بسبب برنامج مني الشاذلي.. حبس مها الصغير شهر لانتهاك حقوق الملكية الفكرية

شخص أجنبي

«انتحـ.ـار وليس اختطافًا».. الداخلية تكشف حقيقة منشور عن اختطاف شخص أجنبي بالقاهرة

حمو بيكا

أول صور لـ حمو بيكا بعد قضاء سنة في السجن بقضية حيازة سلاح أبيض

الأهلي

كواليس العقوبات الصارمة داخل الأهلي بعد الخروج المفاجئ من كأس مصر |فيديو

تردد القنوات المجانية الناقلة لكأس أمم إفريقيا 2025 ومواعيد المشاهدة

تردد القنوات المجانية الناقلة لكأس أمم إفريقيا 2025 ومواعيد المشاهدة

اجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية

اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية لرفض اعتراف إسرائيل بـ أرض الصومال

جانب من المؤتمر

الوطنية للانتخابات: انتظام فتح اللجان بجولة إعادة 19دائرة ملغاة بالنواب

أرشيفية

خبير: خفض أسعار الفائدة خطوة إيجابية لمصلحة المواطن والاقتصاد |فيديو

بالصور

عند شراء اللحوم المجمدة..علامات تحذيرية احرص منها

بعد الحكم عليها بسبب السرقة.. 10 صور لـ طليقة أحمد السقا

كيفية التخلص من البلغم في الحلق

الربو.. انتبه هذه أعراضه وأسبابه

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر القديمة وسياستها الخارجية

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

