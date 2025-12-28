مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات حول سير عمليات التصويت

عرضت فضائية “إكسترا نيوز” خبرا عاجلا، حيث انطلق المؤتمر الصحفي لـ الهيئة الوطنية للانتخابات حول سير عمليات التصويت بالداخل في جولة الإعادة بـ 19 دائرة ملغاة ضمن المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب.







وتتابع الهيئة الوطنية للانتخابات سير عمليات التصويت بالداخل في جولة الإعادة بـ 19 دائرة ملغاة ضمن المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب.قال القاضي أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، «أبناء مصر الكرام إن المواقف التي تتطلب تواجدهم أنه يمكن التعويل عليهم دائمًا، وأن الرهان عليهم لا يمكن أبدا لن يخيب فهم الأصل والأساس والسند، إن الشعب المصري الذي يختزن آلاف السنين من الحكمة والحضارة ويمتلك وعيًا كبيراً بين الشعوب لم يحدث أن خذل بلاده قط، ففي كل محطة تقتضي وجوده يكون المصري سباقا ومبادرًا إلى الحضور والمشاركة والتفاعل مع قضايا وطنه، أكرر لكم الشكر يا أبناء مصر وأجدد لكم التحية الصادقة على تفاعلكم في انتخابات مجلس النواب وأدعوكم للنزول والمشاركة لاختيار من يمثلكم بمجلس النواب 2025».