الإمارات تؤكد دعمها المطلق لوحدة الصومال الفيدرالي
غرفة الجبهة الوطنية تستأنف متابعة جولة الإعادة بالدوائر الملغاة لانتخابات النواب
صرخات التعذيب تنتهي بهروب جماعي من مصحة إدمان في المريوطية.. تفاصيل
مدبولي يهنئ الرئيس السيسي بالعام الميلادي الجديد: نجدد العهد لتحقيق تطلعات الشعب
في أول ظهور.. أسرة إبراهيم عيسى تخطف الأنظار بالعرض الخاص لفيلم الملحد
تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة بلدية المحلة في كأس مصر
بنداري يحث رؤساء اللجان على إتاحة الفرصة لوسائل الإعلام لتغطية الانتخابات
بأسعار مخفضة.. طرح كميات كبيرة من الدواجن المجمدة والبيض بمنافذ وزارة الزراعة
الوطنية للانتخابات: الإعلام شريك في نقل الواقع من داخل لجان التصويت
«حنظلة» الإيرانية تزعم اختراق هاتف رئيس ديوان نتنياهو
رضوى الشربيني في رسالة غامضة: «هي دي الدنيا .. يوم أنا معاك ويوم أنا هناك»
د. خالد عبدالغفار يشهد احتفالية مرور 150 عامًا على تأسيس مؤسسة الأهرام
مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات حول سير عمليات التصويت

إسراء صبري

عرضت فضائية “إكسترا نيوز” خبرا عاجلا، حيث انطلق المؤتمر الصحفي لـ الهيئة الوطنية للانتخابات حول سير عمليات التصويت بالداخل في جولة الإعادة بـ 19 دائرة ملغاة ضمن المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب.

 


وتتابع الهيئة الوطنية للانتخابات سير عمليات التصويت بالداخل في جولة الإعادة بـ 19 دائرة ملغاة ضمن المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب.قال القاضي أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، «أبناء مصر الكرام إن المواقف التي تتطلب تواجدهم أنه يمكن التعويل عليهم دائمًا، وأن الرهان عليهم لا يمكن أبدا لن يخيب فهم الأصل والأساس والسند، إن الشعب المصري الذي يختزن آلاف السنين من الحكمة والحضارة ويمتلك وعيًا كبيراً بين الشعوب لم يحدث أن خذل بلاده قط، ففي كل محطة تقتضي وجوده يكون المصري سباقا ومبادرًا إلى الحضور والمشاركة والتفاعل مع قضايا وطنه، أكرر لكم الشكر يا أبناء مصر وأجدد لكم التحية الصادقة على تفاعلكم في انتخابات مجلس النواب وأدعوكم للنزول والمشاركة لاختيار من يمثلكم بمجلس النواب 2025».

الهيئة الوطنية للانتخابات انتخابات مجلس النواب مجلس النواب

عمرو اديب

خبيرة تاروت تكشف لعمرو أديب على الهوا: معمول لك عمل

سيف زاهر

أكبر غرامة مالية منذ فترة.. سيف زاهر يكشف عقوبات لاعبي الأهلي بعد الخروج من كأس مصر

هل يجوز صلاة الرجل بالمنزل دائما ودون عذر؟

هل يجوز صلاة الرجل في المنزل دائما ودون عذر؟.. الإفتاء تجيب

مها الصغير

بسبب برنامج مني الشاذلي.. حبس مها الصغير شهر لانتهاك حقوق الملكية الفكرية

شخص أجنبي

«انتحـ.ـار وليس اختطافًا».. الداخلية تكشف حقيقة منشور عن اختطاف شخص أجنبي بالقاهرة

حمو بيكا

أول صور لـ حمو بيكا بعد قضاء سنة في السجن بقضية حيازة سلاح أبيض

الأهلي

كواليس العقوبات الصارمة داخل الأهلي بعد الخروج المفاجئ من كأس مصر |فيديو

تردد القنوات المجانية الناقلة لكأس أمم إفريقيا 2025 ومواعيد المشاهدة

تردد القنوات المجانية الناقلة لكأس أمم إفريقيا 2025 ومواعيد المشاهدة

شوبير

شوبير: الإنجازات التاريخية للمنتخب مرتبطة دائمًا بالمدرب المصري

داليا مصطفي

داليا مصطفى تنفي مشاركتها في عمل فني مع صبري فواز

غلاف الكتاب

«بنك مصر وصناعة المنسوجات».. أحدث إصدارات هيئة الكتاب

بالصور

عند شراء اللحوم المجمدة..علامات تحذيرية احرص منها

عند شراء اللحوم المجمدة..علامات تحذيرية احرص منها

بعد الحكم عليها بسبب السرقة.. 10 صور لـ طليقة أحمد السقا

بعد الحكم عليها بسبب السرقة.. 10 صور لـ طليقة احمد السقا

كيفية التخلص من البلغم في الحلق

كيفية التخلص من البلغم في الحلق

الربو.. انتبه هذه أعراضه وأسبابه

الربو

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر القديمة وسياستها الخارجية

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

