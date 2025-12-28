محافظ أسيوط يترأس غرفة العمليات المركزية بمركز السيطرة لمتابعة إعادة الانتخابات

ترأس اللواء الدكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، اليوم، أعمال غرفة العمليات المركزية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، لمتابعة انتظام سير عملية التصويت في اليوم الثاني من جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025 بالدائرة الثالثة، وذلك في إطار المتابعة اللحظية والمستمرة للعملية الانتخابية.

جاء ذلك بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، و خالد عبدالرؤوف السكرتير العام المساعد، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية، ووكلاء الوزارات، ومديري المديريات الخدمية، ورؤساء الهيئات، وممثلي شركات المرافق والخدمات.

وأكد محافظ أسيوط أن اللجان الانتخابية بالدائرة الثالثة، والتي تضم 117 مركزًا انتخابيًا تشمل 139 لجنة فرعية بمراكز الفتح وأبنوب والبداري وساحل سليم وقسم مدينة أسيوط الجديدة، فتحت أبوابها في المواعيد المقررة من الهيئة الوطنية للانتخابات، وتعمل بانتظام في أجواء يسودها الانضباط والالتزام، وتحت إشراف قضائي كامل وتأمين منظم من الأجهزة الأمنية.

قرار الهيئة الوطنية للانتخابات

وأشار اللواء هشام أبوالنصر إلى أن جولة الإعادة تُجرى بين المرشحين المتبقين بعد إعادة إجراءات الانتخابات بالدائرة الثالثة التي سبق إلغاؤها بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، لافتًا إلى أن عدد من يحق لهم التصويت بالدائرة يبلغ 798 ألفًا و839 ناخبًا وناخبة.

وأوضح المحافظ أن مركز سيطرة الشبكة الوطنية يعمل بالتكامل مع غرفة العمليات المركزية والغرف الفرعية بالمراكز والأحياء، من خلال منظومة رصد واتصال حديثة تتيح المتابعة الدقيقة لسير التصويت داخل جميع اللجان، والتعامل الفوري مع أي ملاحظات أو بلاغات بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأضاف محافظ أسيوط أن الأجهزة التنفيذية رفعت درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات، مع استمرار المرور الميداني لرؤساء المراكز ونوابهم، للتأكد من انتظام العمل داخل اللجان، وتقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين، خاصة كبار السن وذوي الهمم، بما يضمن سهولة ويسر عملية الإدلاء بالأصوات.

وشدد اللواء الدكتور هشام أبوالنصر على التزام المحافظة الكامل بالحياد التام تجاه جميع المرشحين، مؤكدًا أن دور الجهاز التنفيذي يقتصر على تقديم الدعم الفني واللوجستي وتأمين بيئة انتخابية آمنة ومنظمة، تنفيذًا لتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات.

وفي ختام تصريحاته، دعا محافظ أسيوط أبناء الدائرة الثالثة إلى المشاركة الإيجابية والواعية في جولة الإعادة، مؤكدًا أن المشاركة في الانتخابات حق دستوري وواجب وطني يعكس وعي المواطنين وحرصهم على دعم مؤسسات الدولة واستكمال مسيرة التنمية، مشيرًا إلى استمرار المتابعة حتى إغلاق صناديق الاقتراع وبدء أعمال الفرز.