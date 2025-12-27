محافظ أسيوط: تنظيم معارض الحرف اليدوية والتراثية بمراكز الشباب لدعم المشروعات الصغيرة

أكد اللواء الدكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، أهمية التوسع في تنظيم معارض للحرف اليدوية والتراثية داخل مراكز الشباب، لما تمثله من دعم مباشر لأصحاب المشروعات الصغيرة والحرفيين، وتوفير منافذ تسويق حقيقية لمنتجاتهم، بما يسهم في مواجهة الغلاء ومنع أي ممارسات احتكارية، وطرح منتجات مميزة بأسعار مناسبة تعكس جودة العمل والجهد المبذول فيها.

دعم الصناعات اليدوية والتراثية

وأوضح محافظ أسيوط أن هذه المعارض تأتي في إطار توجه الدولة لدعم الصناعات اليدوية والتراثية وتمكين الشباب اقتصاديًا، باعتبارها أحد محاور التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030، فضلًا عن دورها في الحفاظ على الحرف التقليدية وإحياء التراث المحلي.

منتجات الحرفية والتراثية داخل مراكز شباب

وأشار اللواء هشام أبوالنصر إلى أن مديرية الشباب والرياضة بأسيوط، بقيادة أحمد سويفي وكيل الوزارة، نظمت عددًا من معارض منتجات الشباب الحرفية والتراثية داخل مراكز شباب ناصر وكومبوها ومنفلوط وحي السلام، بهدف إتاحة مساحات عرض مناسبة للشباب وأصحاب الحرف لعرض وتسويق منتجاتهم داخل بيئة منظمة.

وأضاف محافظ أسيوط أن تنظيم هذه المعارض يتم بالتعاون بين الإدارة العامة للشباب بالمديرية والإدارة المركزية لتمكين الشباب بوزارة الشباب والرياضة، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وبإشراف نانيس النقوري وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب.

وأوضح اللواء الدكتور هشام أبوالنصر أن المعارض تضم باقة متنوعة من المنتجات اليدوية والتراثية، من بينها الإكسسوارات، وشنط الخيش، ومنتجات الخرز، والكروشيه، والطباعة على التيشيرتات، والمنتجات الجلدية، والمفارش الخيامية، بما يعكس مهارات الشباب وإبداعاتهم في مختلف المجالات الحرفية.

وأكد المحافظ استمرار دعم المحافظة لمثل هذه المبادرات التي تسهم في خلق فرص عمل حقيقية، وتعزيز ثقافة العمل الحر، وتمكين الشباب اقتصاديًا، بما يعود بالنفع على المجتمع المحلي ويسهم في تحسين مستوى المعيشة.