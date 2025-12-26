قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لزيادة الإنتاجية.. الزراعة تطلق أول مختبر حي لاستكشاف ابتكارات القمح
3 عبوات ناسفة.. شخص يفجر نفسه داخل مسجد الإمام علي في سوريا
الشعب الجمهوري: خفض الفائدة يعزز الثقة في الاقتصاد الوطني ويدعم الاستثمار
برلمانية: خفض أسعار الفائدة 1% يعكس توجهًا أكثر مرونة لدعم الاقتصاد المرحلة المقبلة
في يومه العالمي.. الكمان يروي تاريخه بدار الكتب بين البحث والعزف الحي
موعد تفعيل خدمات التصديق القنصلي على المستندات والوثائق بمكاتب البريد
الأرصاد تعلن مفاجأة عن حالة الجو الأسبوع المقبل.. فيديو
ظهور لافت للقاء الخميسي عبر إنستجرام
إخفاء المكانس و أقنعة كرامبوس ورمي الأحذية .. طقوس وعادات غربية بالكريسماس حول العالم
الأرصاد الجوية: أجواء شديدة البرودة لنهاية ديسمبر وأمطار تلطف الكريسماس
انطلاق القافلة الدعوية المشتركة بالأوقاف والأزهر بـ القوصية غرب في أسيوط
تاريخ المواجهات وترتيب المجموعة.. مباراة نارية بين منتخب مصر وجنوب أفريقيا اليوم
محافظات

محافظ أسيوط: استمرار تنظيم القوافل الطبية المجانية بالقرى

رئيس مركز أبوتيج يتابع أعمال قافلة طبية نزلة كعب
رئيس مركز أبوتيج يتابع أعمال قافلة طبية نزلة كعب
إيهاب عمر

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، استمرار تنظيم القوافل الطبية المجانية بمختلف قرى ومراكز المحافظة، في إطار تنفيذ المبادرات الرئاسية الهادفة إلى تحسين جودة حياة المواطنين، وتقديم خدمات صحية وتوعوية متكاملة تسهم في رفع الوعي الصحي وبناء الإنسان، بما يتماشى مع خطة الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

الكشف والعلاج بالمجان للأهالي

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتيج، برئاسة محمد حسن عبد الكريم رئيس المركز، وبالتعاون مع مديرية الصحة والسكان، نظمت قافلة طبية مجانية بقرية نزلة كعب التابعة لقرية دوينة بمركز أبوتيج، لتقديم خدمات الكشف والعلاج بالمجان للأهالي، وذلك بمشاركة نخبة من الأطباء المتخصصين، وبإشراف مديرية الصحة بأسيوط.

وأشار إلى أن القافلة قدمت خدمات طبية متكاملة شملت الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم والكوليسترول وأمراض القلب، إلى جانب عدد من التخصصات الطبية المتنوعة، منها الرمد، والجلدية، والنساء والتوليد، والأسنان، والباطنة، والصدرية، والأطفال، والجراحة العامة، والمسالك البولية، وتنظيم الأسرة، والأمراض المزمنة.

وأضاف المحافظ أن القافلة تضمنت أيضًا إجراء التحاليل والفحوصات المعملية، وتقديم خدمات التثقيف الصحي، فضلًا عن صرف الأدوية المجانية للمواطنين من خلال صيدلية القافلة التي وفرت مجموعة متنوعة من الأدوية اللازمة لمختلف التخصصات، مؤكدًا أن هذه القوافل تمثل أحد المحاور المهمة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

أسيوط القوافل الطبية القوافل الطبية المجانية المبادرات الرئاسية حياة المواطنين خدمات صحية مركز ومدينة أبوتيج

