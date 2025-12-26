محافظ أسيوط: استمرار تنظيم القوافل الطبية المجانية بالقرى

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، استمرار تنظيم القوافل الطبية المجانية بمختلف قرى ومراكز المحافظة، في إطار تنفيذ المبادرات الرئاسية الهادفة إلى تحسين جودة حياة المواطنين، وتقديم خدمات صحية وتوعوية متكاملة تسهم في رفع الوعي الصحي وبناء الإنسان، بما يتماشى مع خطة الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

الكشف والعلاج بالمجان للأهالي

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتيج، برئاسة محمد حسن عبد الكريم رئيس المركز، وبالتعاون مع مديرية الصحة والسكان، نظمت قافلة طبية مجانية بقرية نزلة كعب التابعة لقرية دوينة بمركز أبوتيج، لتقديم خدمات الكشف والعلاج بالمجان للأهالي، وذلك بمشاركة نخبة من الأطباء المتخصصين، وبإشراف مديرية الصحة بأسيوط.

وأشار إلى أن القافلة قدمت خدمات طبية متكاملة شملت الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم والكوليسترول وأمراض القلب، إلى جانب عدد من التخصصات الطبية المتنوعة، منها الرمد، والجلدية، والنساء والتوليد، والأسنان، والباطنة، والصدرية، والأطفال، والجراحة العامة، والمسالك البولية، وتنظيم الأسرة، والأمراض المزمنة.

وأضاف المحافظ أن القافلة تضمنت أيضًا إجراء التحاليل والفحوصات المعملية، وتقديم خدمات التثقيف الصحي، فضلًا عن صرف الأدوية المجانية للمواطنين من خلال صيدلية القافلة التي وفرت مجموعة متنوعة من الأدوية اللازمة لمختلف التخصصات، مؤكدًا أن هذه القوافل تمثل أحد المحاور المهمة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.