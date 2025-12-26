قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نصاب ينتحل صفة موظف خدمة عملاء للإستيلاء على أموال عملاء البنوك
الخارجية: مصر تدعم وحدة وسيادة اليمن وتتابع عن كثب التطورات الجارية
وزيرا قطاع الأعمال والإنتاج الحربي يبحثان تعزيز التعاون لدعم الاقتصاد
الطرق البديلة لـ كوبري قصر النيل بعد الغلق الكلي
محمد كيلاني: رجب محطة إيمانية مهمة واستحضار فضائله يعزز التقوى
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 26-12-2025
مشاجرة المترو الثانية| رجل يعتدي لفظيًا على سيدة مسنة .. وشهود عيان يكشفون التفاصيل
وزير الخارجية: صفقة الغاز مع إسرائيل تجارية ولا علاقة لها بغزة أو التهجير
مصر تتابع باهتمام التطورات في اليمن وتؤكد دعمها لوحدته وسيادته
أسعار تذاكر المونوريل وأسماء المحطات
كامل الوزير إلى جيبوتي لفتح آفاق جديدة للتعاون الصناعي والنقل ودعم توسع الشركات المصرية
الخارجية والاتصالات تطلقان خدمة التصديق علي المستندات والوثائق عبر البريد
محافظات

فرقة أسيوط للفنون الشعبية تتألق بمهرجان التحطيب وتبرز ريادة تراث الصعيد

فرقة أسيوط للفنون الشعبية تتألق في مهرجان التحطيب
فرقة أسيوط للفنون الشعبية تتألق في مهرجان التحطيب
إيهاب عمر

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، أن مشاركة فرقة أسيوط للفنون الشعبية في فعاليات مهرجان التحطيب في دورته الحالية تعكس المكانة المتميزة التي تحتلها المحافظة على خريطة الفنون التراثية المصرية، وقدرتها على تقديم نماذج فنية مشرفة تجسد أصالة الموروث الثقافي لصعيد مصر، وذلك في إطار توجه الدولة نحو دعم الهوية الثقافية وصون التراث الشعبي.

ثراء الفنون الشعبية المصرية

وأوضح محافظ أسيوط أن الفرقة، بقيادة الفنان محمود يحيى، قدمت عروضًا فنية راقية حظيت بإعجاب واستحسان جماهيري واسع، وعكست ثراء الفنون الشعبية المصرية وتنوعها، مشيرًا إلى أن هذه المشاركة جاءت تحت رعاية الأستاذ الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، واللواء خالد اللبان رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، بما يعكس اهتمام المؤسسات الثقافية بدعم الفنون التراثية وإبرازها في المحافل الكبرى.

الاحتفالات الشعبية في صعيد مصر

وأضاف المحافظ أن العروض تضمنت باقة مميزة من الرقصات الشعبية والأهازيج التراثية التي تعبر بصدق عن روح الاحتفالات الشعبية في صعيد مصر، حيث امتزجت الإيقاعات الحية بالحركات الراقصة المتقنة، لتبرز مهارات أعضاء الفرقة وعمق الفلكلور المحلي، وهو ما أسهم في خلق حالة من التفاعل اللافت بين الجمهور والعروض المقدمة.

وأشار اللواء دكتور هشام أبو النصر إلى أن الإقبال الجماهيري الكبير والتفاعل الواضح مع فقرات الفرقة يعكسان تقدير الجمهور للفنون الأصيلة، ويؤكدان أهمية الاستمرار في دعم الفرق الشعبية باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للحفاظ على التراث الشعبي ونقله إلى الأجيال الجديدة بصورة عصرية وجاذبة.

وأكد محافظ أسيوط أن مشاركة فرقة أسيوط للفنون الشعبية تأتي ضمن الجهود المتواصلة للهيئة العامة لقصور الثقافة لاكتشاف ورعاية المواهب الفنية، وإتاحة الفرصة أمام الفرق الشعبية للمشاركة في المهرجانات والفعاليات الثقافية على المستويين المحلي والوطني، بما يسهم في تعزيز الوعي الثقافي وترسيخ الهوية المصرية.

وفي ختام تصريحاته، أشاد محافظ أسيوط بالمستوى الفني المتميز الذي ظهرت به الفرقة، موجهًا الشكر للقائمين عليها ولكل من يسهم في دعم الفنون التراثية، مؤكدًا أن محافظة أسيوط ستواصل دعم كل جهد يهدف إلى إبراز تراثها الثقافي والحضاري والحفاظ عليه كجزء أصيل من الهوية الوطنية.

أسيوط فرقة أسيوط للفنون الشعبية مهرجان التحطيب خريطة الفنون التراثية المصرية صعيد مصر الهوية الثقافية التراث الشعبي

