فرقة أسيوط للفنون الشعبية تتألق بمهرجان التحطيب وتبرز ريادة تراث الصعيد

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، أن مشاركة فرقة أسيوط للفنون الشعبية في فعاليات مهرجان التحطيب في دورته الحالية تعكس المكانة المتميزة التي تحتلها المحافظة على خريطة الفنون التراثية المصرية، وقدرتها على تقديم نماذج فنية مشرفة تجسد أصالة الموروث الثقافي لصعيد مصر، وذلك في إطار توجه الدولة نحو دعم الهوية الثقافية وصون التراث الشعبي.

ثراء الفنون الشعبية المصرية

وأوضح محافظ أسيوط أن الفرقة، بقيادة الفنان محمود يحيى، قدمت عروضًا فنية راقية حظيت بإعجاب واستحسان جماهيري واسع، وعكست ثراء الفنون الشعبية المصرية وتنوعها، مشيرًا إلى أن هذه المشاركة جاءت تحت رعاية الأستاذ الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، واللواء خالد اللبان رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، بما يعكس اهتمام المؤسسات الثقافية بدعم الفنون التراثية وإبرازها في المحافل الكبرى.

الاحتفالات الشعبية في صعيد مصر

وأضاف المحافظ أن العروض تضمنت باقة مميزة من الرقصات الشعبية والأهازيج التراثية التي تعبر بصدق عن روح الاحتفالات الشعبية في صعيد مصر، حيث امتزجت الإيقاعات الحية بالحركات الراقصة المتقنة، لتبرز مهارات أعضاء الفرقة وعمق الفلكلور المحلي، وهو ما أسهم في خلق حالة من التفاعل اللافت بين الجمهور والعروض المقدمة.

وأشار اللواء دكتور هشام أبو النصر إلى أن الإقبال الجماهيري الكبير والتفاعل الواضح مع فقرات الفرقة يعكسان تقدير الجمهور للفنون الأصيلة، ويؤكدان أهمية الاستمرار في دعم الفرق الشعبية باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للحفاظ على التراث الشعبي ونقله إلى الأجيال الجديدة بصورة عصرية وجاذبة.

وأكد محافظ أسيوط أن مشاركة فرقة أسيوط للفنون الشعبية تأتي ضمن الجهود المتواصلة للهيئة العامة لقصور الثقافة لاكتشاف ورعاية المواهب الفنية، وإتاحة الفرصة أمام الفرق الشعبية للمشاركة في المهرجانات والفعاليات الثقافية على المستويين المحلي والوطني، بما يسهم في تعزيز الوعي الثقافي وترسيخ الهوية المصرية.

وفي ختام تصريحاته، أشاد محافظ أسيوط بالمستوى الفني المتميز الذي ظهرت به الفرقة، موجهًا الشكر للقائمين عليها ولكل من يسهم في دعم الفنون التراثية، مؤكدًا أن محافظة أسيوط ستواصل دعم كل جهد يهدف إلى إبراز تراثها الثقافي والحضاري والحفاظ عليه كجزء أصيل من الهوية الوطنية.