قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جيش الاحتلال يقصف أهدافا تابعة لحزب الله في لبنان
كيفية تقليل استهلاك الإنترنت على الهاتف.. 5 نصائح فعالة لمستخدمي أندرويد
خبراء يحذرون: موسم حفلات نهاية العام يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية
أسعار الذهب في مصر اليوم.. الجنيه الذهب يقترب من 48 ألف جنيه
وفقا لقانون العمل الجديد.. الإجازات السنوية المحسوبة مقابل أجر
الطقس اليوم .. أجواء شديدة البرودة ليلا وأمطار تضرب هذه المحافظات
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة.. آخر تحديث
«الحكومة»: مشروعات صندوق التنمية الحضرية تعيد إحياء القاهرة التاريخية
العالم غير آمن.. تفاصيل خطة كوريا الشمالية لتطوير برنامج الصواريخ
سويلم: نقلة نوعية في استراتيجية تطوير الكوادر البشرية بوزارة الري
تتجاوز 58 مليار دولار .. اليابان توافق على ميزانية دفاع قياسية
عيار 21 يقارب الـ 6 آلاف جنيه.. تعرف على أسعار الذهب اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تجربة هندية على طرق أسيوط.. محافظ الإقليم يختتم مباحثات توطين التكنولوجيا

محافظ أسيوط يختتم جولات ميدانية مع وفد هندي لتوطين تكنولوجيا حديثة في رصف الطرق
محافظ أسيوط يختتم جولات ميدانية مع وفد هندي لتوطين تكنولوجيا حديثة في رصف الطرق
إيهاب عمر

اختتم اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط لقاءاته مع وفد إحدى الشركات الهندية المتخصصة في تكنولوجيا إنشاء وصيانة ورصف الطرق، عقب زيارة ميدانية استغرقت يومين شملت عددًا من مراكز وأحياء المحافظة، وذلك في إطار بحث سبل التعاون المشترك وتوطين تكنولوجيا متطورة تسهم في تطوير منظومة الطرق وتحسين جودة البنية التحتية.

جاء ذلك بحضور المهندس عصام القرن وكيل وزارة الإسكان بأسيوط، والمهندس أحمد صلاح فخري مدير عام مديرية الطرق والنقل، والدكتورة فاطمة عايد مدير إدارة التعاون الدولي بالمحافظة.

 سحب عينات من طبقات الأسفلت

وتناول اللقاء نتائج الاجتماعات الفنية التي عُقدت مع مسئولي مديريات الطرق والإسكان ومشروع الرصف، إلى جانب استعراض نتائج الجولات الميدانية التي قام بها الوفد إلى مراكز منفلوط والبداري وصدفا، بالإضافة إلى حي شرق مدينة أسيوط، يرافقهم الدكتور حسن يونس الأستاذ المتفرغ بكلية الهندسة، بجامعة أسيوط ومستشار المحافظ للشئون الهندسية والدكتور محمود عنيب أستاذ الطرق والمرور ومدير وحدة ضمان الجودة بكلية الهندسة، والدكتور محمود عويس استاذ هندسة الطرق والمرور بجامعة أسيوط حيث تفقدوا معدات الرصف والطرق الجاري تنفيذها حاليًا، واطلعوا على آليات العمل على أرض الواقع، كما تم سحب عينات من طبقات الأسفلت والتربة لإخضاعها للتحليل والدراسة داخل معامل متخصصة بدولة الهند.

وأوضح محافظ أسيوط أن الزيارة أسفرت عن التوصل إلى اتفاق مبدئي للتنسيق والتعاون بين الشركة الهندية وعدد من شركات القطاع الخاص العاملة بالمحافظة، فضلًا عن تبادل عينات من المواد المحجرية، تمهيدًا لإجراء دراسات فنية وأكاديمية واختبارات معملية معتمدة، للتأكد من مدى توافقها مع التكنولوجيا المقترحة، وتحقيقها للنتائج المستهدفة، ومطابقتها للمواصفات القياسية والكود المصري لأعمال رصف الطرق.

وأشار المحافظ إلى أنه من المخطط تطبيق هذه التكنولوجيا بشكل تجريبي على عدد من الطرق داخل المحافظة، يعقبها تقييم فني شامل لقياس مدى تأثيرها على جودة الطرق وكفاءتها والعمر الافتراضي لها، مع دراسة إمكانية إدخال الخامات المحلية في عمليات التصنيع، بما يسهم في توطين الصناعة، وخفض تكاليف التنفيذ والصيانة، وفتح آفاق جديدة للتصدير إلى أسواق الشرق الأوسط والقارة الإفريقية.

وأضاف اللواء هشام أبو النصر أن التوصيات تضمنت إعداد دراسات فنية واقتصادية تفصيلية، وتنفيذ نماذج تطبيقية على أرض الواقع لقياس مدى ملاءمة التكنولوجيا لطبيعة الطرق بالمراكز والقرى، إلى جانب بحث إمكانية تصدير بعض المواد المحجرية من أسيوط إلى الهند بعد استكمال الاختبارات اللازمة، على أن تعقد اجتماعات لاحقة لعرض النتائج ووضع تصور نهائي لآليات الشراكة تمهيدًا للانتقال إلى خطوات تنفيذية واضحة.

وأكد محافظ أسيوط حرص المحافظة على الانفتاح على التجارب الدولية الناجحة ونقل الخبرات العالمية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير البنية التحتية وتحقيق أعلى معدلات الجودة في مشروعات الطرق، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم خطط التنمية الشاملة.

من جانبهم، أعرب أعضاء الوفد الهندي عن تقديرهم لحفاوة الاستقبال والتعاون المثمر مع محافظة أسيوط، مؤكدين استعدادهم الكامل لتقديم الدعم الفني ونقل الخبرات والمشاركة في تنفيذ مشروعات تجريبية تمهد لشراكة طويلة الأمد.

يذكر أن محافظ أسيوط كان قد عقد في وقت سابق اجتماعات عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع الشركات الهندية، في ضوء زيارته الأخيرة إلى جمهورية الهند على رأس وفد من رجال الأعمال والمستثمرين، وتفعيلًا لاتفاقية الشراكة الاستراتيجية الموقعة بين مصر والهند عام 2023، والتي تستهدف دعم التصنيع ونقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات ذات القيمة المضافة.

أسيوط الشركات الهندية المتخصصة تكنولوجيا إنشاء وصيانة ورصف الطرق تكنولوجيا تطوير منظومة الطرق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة من الحادث

حادث مأساوي في المسجد الحرام.. معتمر يلقي بنفسه من الأدوار العلوية

منتخب مصر

بالتردد.. قناة مجانية تنقل مباراة مصر وجنوب أفريقيا في كأس الأمم

مدبولي

الحكومة تقرر صرف 1500 جنيه لهذه الفئات بداية 2026

الحريق

حريق كبير في منشأة ناصر.. صور

سمر محمد متولي مع تقى الجيزاوى

توفي بعد أوردر تصوير.. ابنة محمد متولي تكشف اللحظات الأخيرة في حياته| فيديو

سعر الذهب

سعر أقل عيار ذهب اليوم 26-12-2025

الزمالك

ترتيب مجموعة الزمالك في كأس عاصمة مصر بعد الخسارة من سموحة بهدف دون رد

قائمة المنقولات

حالة مصرية فريدة.. الحكم الشرعي لكتابة الذهب في قائمة المنقولات الزوجية

ترشيحاتنا

تكريم رموز وطنية وبورسعيدية خلال مؤتمر الصالون البحري

نائب محافظ بورسعيد يشهد فعاليات الصالون البحري ويؤكد دعم المحافظة للثقافة والوعي الوطني

محافظ أسيوط يختتم جولات ميدانية مع وفد هندي لتوطين تكنولوجيا حديثة في رصف الطرق

تجربة هندية على طرق أسيوط.. محافظ الإقليم يختتم مباحثات توطين التكنولوجيا

جانب من الحدث

أخبار الوادي الجديد.. المحافظ يلتقي رئيس مركز بحوث الصحراء ويبحثان تعزيز التنمية الزراعية والمشروعات

بالصور

لقطات من أحدث حلقات The Voice.. التفاصيل الكاملة

The Voice
The Voice
The Voice

طريقة تحضير بسكويت أعياد الميلاد كريسماس

طريقة تحضير بسكويت أعياد الميلاد كريسماس
طريقة تحضير بسكويت أعياد الميلاد كريسماس
طريقة تحضير بسكويت أعياد الميلاد كريسماس

أصالة تبهر متابعيها في آخر ظهور

أصالة تبهر متابعيها فى اخر ظهور لها |شاهد
أصالة تبهر متابعيها فى اخر ظهور لها |شاهد
أصالة تبهر متابعيها فى اخر ظهور لها |شاهد

طريقة تحضير بسكويت الكاكا.. هش وناعم

طريقة تحضير بسكويت الكاكا هشّ وناعم .
طريقة تحضير بسكويت الكاكا هشّ وناعم .
طريقة تحضير بسكويت الكاكا هشّ وناعم .

فيديو

سمر محمد متولي مع تقى الجيزاوى

سمر محمد متولي: أحمد السقا خيب ظني.. كان جدع مع كل الناس إلا أنا|فيديو

سمر محمد متولي مع تقى الجيزاوى

سمر محمد متولى: مذيعة مشهورة كانت السبب انى مشتغلش فى الإذاعة| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد