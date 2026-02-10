منتخب مصر للشابات يستعد لموقعة الإياب أمام بنين في توجو بعد خسارة الذهاب

يستعد منتخب مصر للشابات تحت 20 سنة، بقيادة المدير الفني أميرة يوسف، لخوض مواجهة الإياب الحاسمة أمام منتخب بنين، والمقرر إقامتها يوم 13 فبراير الجاري على الأراضي التوجولية، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم للشابات.

وكان منتخب مصر قد تلقى خسارة صعبة في لقاء الذهاب أمام نظيره البنيني بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة، ليؤجل حسم بطاقة التأهل إلى لقاء الإياب.

وجاءت المواجهة متكافئة في أغلب فتراتها، قبل أن ينجح منتخب بنين في خطف هدف منحته أفضلية نسبية قبل موقعة الحسم.

تصحيح الأخطاء

وتكثف أميرة يوسف استعداداتها خلال الفترة الحالية، من أجل تصحيح الأخطاء التي ظهرت في لقاء الذهاب، والعمل على رفع الجاهزية البدنية والفنية للاعبات، خاصة في ظل أهمية التسجيل المبكر خلال مباراة الإياب لقلب الموازين والعودة بقوة في سباق التأهل.

مواجهة الإياب

ويخوض منتخب مصر للشابات مواجهة الإياب ضمن التصفيات المؤهلة أيضا لبطولة أمم أفريقيا للشابات، والتي تمثل محطة رئيسية في مشوار التأهل إلى كأس العالم، حيث يسعى الجهاز الفني لتقديم أداء قوي يعكس التطور الملحوظ في مستوى كرة القدم النسائية المصرية خلال الفترة الأخيرة.

وتأمل لاعبات المنتخب في استغلال مباراة الإياب لتحقيق نتيجة إيجابية تعيد آمال التأهل، خاصة مع امتلاك الفريق لعناصر شابة قادرة على القتال حتى اللحظات الأخيرة، في مواجهة مرتقبة لا تقبل القسمة على اثنين.