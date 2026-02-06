موعد إياب منتخب مصر لـ الشابات أمام بنين بتصفيات أمم إفريقيا

يخوض منتخب مصر للشابات بقيادة أميرة يوسف مباراة الإياب أمام نظيره منتخب بنين يوم 13 فبراير الحالي في توجو.

وخسر منتخب مصر للشابات بقيادة أميرة يوسف أمام نظيره منتخب بنين بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة في إطار ذهاب التصفيات المؤهلة لكأس العالم للشابات.

وأعلن الجهاز الفني لـ منتخب مصر تحت 20 سنة للبنات، بقيادة أميرة يوسف عن التشكيل الأساسي الذي يواجه نظيره البنيني في ذهاب التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا للشابات، والتي تنطلق في تمام الثانية والنصف عصر اليوم على ملعب الدفاع الجوي.

التشكيل جاء على النحو التالي:

حبيبة عماد (1) - شيماء علي (2) - جنة أحمد (17) - حبيبة أشرف (14) - حنين زكي (13) - منى فكري (5) - جوانا جورج (22) - منة عزت (19) - حبيبة بكتاش (7) - نغم النجار (9) - حبيبة عصام (10).

الجدير بالذكر أن مباراة الإياب بين منتخب مصر للشابات ونظيره منتخب بنين ستقام في الثالث عشر من فبراير الحالي في توجو.