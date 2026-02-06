منتخب مصر للشابات تحت 20 عاما تواجه بنين في تصفيات كأس العالم

يستضيف منتخب مصر للشابات تحت 20 عامًا نظيره منتخب بنين في مباراة حاسمة، اليوم الجمعة 6 نوفمبر، ضمن تصفيات بطولة كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة. اللقاء يقام في تمام الساعة الثالثة عصرًا، وسط ترقب جماهيري وإعلامي كبير، حيث يسعى المنتخب المصري لتحقيق نتيجة إيجابية قبل مباراة العودة.

موعد البطولة العالمية والمكان

تُقام بطولة كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة في بولندا، خلال الفترة من 5 إلى 27 سبتمبر 2026. وتعد هذه البطولة فرصة مهمة للمنتخبات الإفريقية لإثبات قوتها على المستوى العالمي، وتشكل محطة أساسية لتطوير قدرات اللاعبات الشابات وإكسابهن الخبرة الدولية.

مباراة العودة في توجو

أكد الاتحاد المصري لكرة القدم أن مباراة العودة بين المنتخبين ستقام في توجو يوم 13 فبراير الحالي، مع ملاحظة أن منتخب بنين لن يلعب على أرضه. ويأتي هذا القرار ضمن اللوائح التنظيمية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، حيث يتم تحديد ملاعب بعض المباريات بناءً على استعدادات البنية التحتية والظروف الفنية للدول المشاركة



يطمح المنتخب المصري للشابات تحت 20 عامًا إلى تحقيق نتيجة إيجابية في المباراة الأولى على أرضه، لتسهيل مهمته في مباراة العودة بالخارج. ويعتمد الجهاز الفني على خطط تكتيكية مدروسة تجمع بين الدفاع الصلب والهجوم المنظم، بالإضافة إلى الدفع بعدد من اللاعبات الشابات الواعدات اللواتي أظهرن أداءً مميزًا في المباريات السابقة.





