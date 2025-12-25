قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحليق 74 رحلة بالون طائر تقل أكثر من 1630 سائحاً بالأقصر
بسبب أعمال الصيانة.. تحديث الخريطة المرورية بعد غلق كوبرى قصر النيل
الصور الأولى لقبر أمير الشعراء أحمد شوقى فى مقابر تحيا مصر للخالدين
وزير الخارجية: هدم 41 سجنًا وإنشاء مراكز تأهيل برعاية صحية وغذائية
غيابات الزمالك ضد سموحة في كأس عاصمة مصر
تريزيجيه: درسنا جنوب إفريقيا وجاهزون لـ عبور البافانا بافانا
وزير التموين يفتتح السجل التجاري بالغرفة التجارية في القليوبية
أعلنّ عن أنفسهن على الإنترنت.. القبض على 5 فتيات يمارسن الرذيلة بالجيزة والإسكندرية|صور
انتي فوق القرف ده.. فيدرا تدعم ريهام عبدالغفور بعد واقعة تصويرها
مخدرات بـ55 مليون جنيه.. مصرع 3مجرمين فى إطلاق نار مع شرطة الإسكندرية
محافظ القاهرة : بدء استبدال التوك توك بسيارات كيوت صغيرة بـ 7 أحياء
مجلس الوزراء يوضح حقيقة بيع الدولة لمصانع الغزل والنسيج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: حملات مكثفة لرفع التعديات على حرم الطريق بشارع جودة الأسدي بحي شرق

حملات مكثفة لرفع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق بشارع جودة الأسدي بحي شرق أسيوط
حملات مكثفة لرفع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق بشارع جودة الأسدي بحي شرق أسيوط
إيهاب عمر

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، استمرار حملات المرافق ورفع الإشغالات والتعديات على حرم الطرق بمختلف مراكز وأحياء المحافظة، بما يسهم في تيسير حركة المواطنين والمركبات وتحقيق السيولة المرورية، وذلك في إطار خطة المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة، وبالتنسيق الكامل بين الوحدات المحلية وشرطة المرافق.

رفع إشغالات وفروشات المحال التجارية والباعة الجائلين

وأوضح المحافظ أن الوحدة المحلية لحي شرق، برئاسة أبو العيون إبراهيم رئيس الحي، واصلت تنفيذ حملات مكبرة لرفع إشغالات وفروشات المحال التجارية والباعة الجائلين والتعديات على حرم الطريق، خاصة بالمناطق التي تشهد كثافات مرورية وتؤثر على حركة السير، حيث استهدفت الحملة شارع جودة الأسدي لما يمثله من أهمية حيوية لخدمة المواطنين والمرضى.

وأضاف أن الحملة نُفذت بمشاركة محمد إسماعيل، وشريف وصفي، وعمرو أبو خطوة نواب رئيس الحي، وأحمد فكري رئيس قسم الإشغالات، وأحمد زهران مدير المتابعة، وفرج مشرف الإشغالات، مع الاستعانة بالمعدات وسيارات الحملات الميكانيكية، وأسفرت عن رفع الإشغالات وإزالة التعديات المخالفة على حرم الطريق.

وشدد محافظ أسيوط على أنه تم التنبيه على الباعة الجائلين وأصحاب المحال بعدم إشغال الطريق أو الوقوف في الأماكن غير المخصصة، مؤكدًا أن المحافظة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعدين على حرم الطريق، حفاظًا على المظهر الحضاري، وإعادة الانضباط للشارع، وضمان سهولة وأمان حركة المرور والمواطنين.

وفي هذا السياق، تهيب محافظة أسيوط بالمواطنين التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات أو إشغالات تعوق الحركة المرورية، مشيرة إلى تخصيص أرقام غرفة العمليات المركزية لتلقي شكاوى المواطنين على مدار الساعة، وهي (114)، و(2135858/088)، و(2135727/088)، بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابعة لمجلس الوزراء.

أسيوط رفع الإشغالات والتعديات حملات المرافق حرم الطرق السيولة المرورية شرطة المرافق حي شرق رفع إشغالات الباعة الجائلين المحال التجارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مناخب مصر

أمم أفريقيا.. اتحاد الكرة يزف خبرا سارا قبل مواجهة جنوب إفريقيا

الأهلي

تعاقد مع 3 لاعبين.. الأهلي يكشف عن أولى صفقاته خلال ساعات

الاهلي

بالاتفاق بين الخطيب وأبو علي.. حارس الأهلي إلى المصري في يناير

دار الإفتاء

الإفتاء تحسم الجدل حول حكم تهنئة المسيحيين برأس السنة الميلادية

دعاء شهر رجب للزواج

دعاء شهر رجب للزواج.. رددي 8 كلمات نبوية يرزقك الله بالزوج الصالح

المتهمة

جوزي ظابط.. التحقيق مع بطلة فيديو خناقة مع عامل محل بالجيزة

مفيدة شيحة

الخصوصية خط أحمر.. تعليق ناري من مفيدة شيحة على واقعة الفيشاوي

عداد الكهرباء

باقي 6 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

ترشيحاتنا

كيف تحصل على تخفيض ٥٠٪؜ لاشتراك Gemini Pro

كيف تحصل على تخفيض ٥٠٪؜ لاشتراك Gemini Pro

سيارات جديدة 2025 في السوق المحلي

منها جوليا وX1 .. سيارات جديدة 2025 في السوق المحلي

سكودا فانتازيا موديل 2010

سكودا فانتازيا سيدان سعرها 450 ألف جنيه

بالصور

حملات مكبرة لإزالة تعديات البناء المخالف بمختلف مراكز الشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

«القومي للمرأة» بالشرقية يستخرج 25 ألف بطاقة رقم قومي للسيدات بالمجان.. صور

المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة

طريقة عمل كيكة البرتقال الهشة في المنزل بسهولة وطعم مذهل

كيكة البرتقال
كيكة البرتقال
كيكة البرتقال

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أبريل 2026

مدير إدارة التجنيد
مدير إدارة التجنيد
مدير إدارة التجنيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد