محافظ أسيوط: حملات مكثفة لرفع التعديات على حرم الطريق بشارع جودة الأسدي بحي شرق

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، استمرار حملات المرافق ورفع الإشغالات والتعديات على حرم الطرق بمختلف مراكز وأحياء المحافظة، بما يسهم في تيسير حركة المواطنين والمركبات وتحقيق السيولة المرورية، وذلك في إطار خطة المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة، وبالتنسيق الكامل بين الوحدات المحلية وشرطة المرافق.

رفع إشغالات وفروشات المحال التجارية والباعة الجائلين

وأوضح المحافظ أن الوحدة المحلية لحي شرق، برئاسة أبو العيون إبراهيم رئيس الحي، واصلت تنفيذ حملات مكبرة لرفع إشغالات وفروشات المحال التجارية والباعة الجائلين والتعديات على حرم الطريق، خاصة بالمناطق التي تشهد كثافات مرورية وتؤثر على حركة السير، حيث استهدفت الحملة شارع جودة الأسدي لما يمثله من أهمية حيوية لخدمة المواطنين والمرضى.

وأضاف أن الحملة نُفذت بمشاركة محمد إسماعيل، وشريف وصفي، وعمرو أبو خطوة نواب رئيس الحي، وأحمد فكري رئيس قسم الإشغالات، وأحمد زهران مدير المتابعة، وفرج مشرف الإشغالات، مع الاستعانة بالمعدات وسيارات الحملات الميكانيكية، وأسفرت عن رفع الإشغالات وإزالة التعديات المخالفة على حرم الطريق.

وشدد محافظ أسيوط على أنه تم التنبيه على الباعة الجائلين وأصحاب المحال بعدم إشغال الطريق أو الوقوف في الأماكن غير المخصصة، مؤكدًا أن المحافظة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعدين على حرم الطريق، حفاظًا على المظهر الحضاري، وإعادة الانضباط للشارع، وضمان سهولة وأمان حركة المرور والمواطنين.

وفي هذا السياق، تهيب محافظة أسيوط بالمواطنين التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات أو إشغالات تعوق الحركة المرورية، مشيرة إلى تخصيص أرقام غرفة العمليات المركزية لتلقي شكاوى المواطنين على مدار الساعة، وهي (114)، و(2135858/088)، و(2135727/088)، بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابعة لمجلس الوزراء.