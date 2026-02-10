أسقف الدول الإسكندنافية يزور إيبارشية المنيا ويلتقي بالمكرسات | صور

قام صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا أباكير، أسقف الدول الإسكندنافية، في إطار الزيارات الرعوية التي تهدف إلى توطيد أواصر المحبة والتواصل بين الإيبارشيات، بزيارة إلى إيبارشية المنيا وتوابعها، وسط أجواء من الفرح والترحاب.

وقد عبر صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا مكاريوس، أسقف إيبارشية المنيا وتوابعها، عن بالغ سعادته بهذه الزيارة الأخوية، مؤكدًا أهميتها في تعميق روح الشركة الكنسية وتبادل الخبرات الرعوية.

كما شهدت الزيارة لقاء روحيًا جمع الأنبا أباكير بعدد من المكرسات بالإيبارشية، حيث ألقى عليهن كلمة روحية تناولت مفهوم الخدمة الحقيقية المبنية على المحبة والبذل، مشددًا على دور المكرسة كشاهد حي للمسيح في الكنيسة والمجتمع، ومشجعًا إياهن على الاستمرار في الخدمة بروح الصلاة والاتكال على الله.