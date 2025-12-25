محافظ أسيوط : تشديدات على استرداد الأراضي المتعدي عليها.. لا تهاون مع الفساد وتطوير شامل للخدمات والبنية التحتية

ترأس اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، الذي عقد بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة، لمناقشة عدد من الملفات الحيوية والقرارات التنفيذية الهادفة إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ومتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات التنمية المستدامة بمختلف المراكز والمدن والأحياء، في إطار رؤية الدولة للتنمية الشاملة وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

جاء الاجتماع بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والمحاسب عدلي أبو عقيل سكرتير عام المحافظة، واللواء إسماعيل حسين مستشار المحافظ لشئون المكتب الفني واللواء محمد عصامي مساعد مدير أمن أسيوط، والعميد أركان حرب هاني محمد الفاروق المستشار العسكري، إلى جانب أعضاء المجلس التنفيذي من وكلاء الوزارات، ورؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزارات، ومديري المديريات الخدمية، وعدد من القيادات التنفيذية.

عدم التهاون مع أي مخالفات أو صور فساد

وفي مستهل الاجتماع، شدد محافظ أسيوط على عدم التهاون مع أي مخالفات أو صور فساد، مع تطبيق القانون بكل حزم ودون تستر. وكلف بتشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام، وبمشاركة جهاز التفتيش على أعمال البناء بوزارة الإسكان، لمراجعة أعمال الإدارات الهندسية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات يتم رصدها.

استرداد جميع الأراضي المتعدي عليها

ووجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء باسترداد جميع الأراضي المتعدي عليها التابعة لهيئة الإصلاح الزراعي، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، حفاظًا على حقوق الدولة.

وفي ملف النظافة، أعلن المحافظ دراسة تطبيق مبادرة جديدة بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية وشركات النظافة، بهدف إحكام الرقابة، وتحقيق كفاءة أعلى، وترشيد الإنفاق، بما يضمن تقديم خدمة تليق بالمواطن.

كما كلف بفرض رقابة صارمة على الأراضي الفضاء المستغلة كمقالب عشوائية، وتنظيفها وتحويلها إلى جراجات للسيارات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. ووجه بالإسراع في تدوير مخلفات الأخشاب والحديد بالتعاون مع كلية الفنون التطبيقية ومديرية التربية والتعليم، ودعم الصناعات الحرفية.

وأعلن محافظ أسيوط إنشاء متحف للكتب التراثية بمكتبة مصر العامة، وتشكيل لجنة متخصصة لتصنيف الكتب، إلى جانب التوسع في إنشاء مكتبات بالمراكز والقرى ومراكز الشباب، وتشجيع النشء على القراءة.

كما استعرض دراسة إنشاء منطقة تخزين جمركي ومنطقة حرة بمركزي البداري وساحل سليم، تضم مناطق صناعية، مع استكمال المرافق اللازمة، موجهاً الأجهزة المعنية بالاستعداد لمشروع "صقر" واصطفاف المعدات بشكل يليق باسم المحافظة.

وكلف محافظ اسيوط، جميع الجهات المعنية بالتكاتف لمنع التعدي على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء، مع الإزالة الفورية من المهد وضرورة الرصد اليومي من خلال منظومة المتغيرات المكانية والمتابعة الميدانية المستمرة على مدار الساعة لمنع المخالفات، مستعرضا نسب الإنجاز في ملفات التصالح على مخالفات البناء، والتي بلغت ٩٩.٤%، إضافة إلى نسب المتغيرات المكانية التي وصلت حتى الآن إلى ٩٩.٧% كما تابع معدلات تقنين أراضي أملاك الدولة وفق القانون 144 لسنة 2017، مشدداً على الإسراع في الإزالات واسترداد الأراضي، ومؤكداً دعمه الكامل لرفع نسب التنفيذ.

وخلال جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة وافق المجلس، على تخصيص قطعة أرض فضاء أملاك دولة لإنشاء مدرسة تعليم اساسي بقرية بني مر التابعة لمركز الفتح بمساحة ٥٨١.٩٠ م²، كما وافق على تخصيص قطعة أرض بمساحة ٢٠٨ م² أملاك دولة بناحية مدينة أبو تيج لإنشاء مقر لإدارة التضامن الاجتماعي فضلاً عن مناقشة عدد من القرارات والموضوعات الخدمية والتنموية التي تهدف إلى تحقيق الخدمات المتنوعة لأهالينا بمحافظة اسيوط.

وفي ختام الاجتماع، ناقش المجلس الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجارية، ووافق على تخصيص أراضٍ لإقامة مدارس ومقار خدمية، واعتمد التبرعات المقدمة لصالح الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، مثمنًا دور المشاركة المجتمعية في دعم جهود التنمية بمحافظة أسيوط.