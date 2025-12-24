رئيس جامعة أسيوط يهنئ الأنبا يؤانس بمناسبة ترقيته مطرانًا لإيبارشية الاقباط الأرثوذكس

قام الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، اليوم الأربعاء ، بزيارة ودّية إلى كاتدرائية رئيس الملائكة ميخائيل بمدينة أسيوط، لتقديم التهنئة إلى نيافة الأنبا يؤانس، بمناسبة صدور قرار ترقيته مطرانًا لإيبارشية أسيوط وساحل سليم والبداري وتوابعها، وذلك في إطار العلاقات الطيبة وروح المحبة المتبادلة.

نشر قيم المحبة والسلام

وخلال الزيارة، قدّم الدكتور المنشاوي خالص تهانيه لنيافة الأنبا يؤانس، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد في مهامه الرعوية، ومواصلة جهوده في خدمة أبناء الإيبارشية، ونشر قيم المحبة والسلام.

وأعرب رئيس جامعة أسيوط عن تقديره للدور الإنساني والاجتماعي الذي تقوم به الكنيسة في خدمة المجتمع، مؤكدًا أهمية استمرار التواصل البنّاء بين المؤسسات التعليمية والدينية بما يعزز الروابط الإنسانية ويخدم أبناء المجتمع المحلي.

وأكد الدكتور المنشاوي أن هذه الزيارة تعكس حرص جامعة أسيوط على توطيد العلاقات الودية مع مختلف المؤسسات الدينية والمجتمعية، والمشاركة في المناسبات التي تعزز روح المودة والتواصل الإيجابي.

ومن جانبه، أعرب نيافة الأنبا يؤانس عن خالص شكره وتقديره للدكتور أحمد المنشاوي على هذه الزيارة الكريمة، متمنيًا له ولجامعة أسيوط دوام التوفيق والنجاح، ومثمّنًا ما تبذله الجامعة من جهود تعليمية ومجتمعية تخدم أبناء محافظة أسيوط.

وأشاد نيافة الأنبا يؤانس بالدور الذي تقوم به جامعة أسيوط في خدمة المجتمع المحلي، ودعم مسيرة التنمية، وبناء أجيال واعية وقادرة على العطاء.

وشهد اللقاء حضور كل من: الدكتور أحمد عبد المولى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور جمال بدر، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد عدوي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور وجدي رفعت، عميد كلية التربية النوعية السابق، إلى جانب الآباء والكهنة وقيادات الكاتدرائية.