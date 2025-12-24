محافظ أسيوط يستقبل وفد شركة هندية لبحث توطين تكنولوجيا رصف الطرق

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحقيقات وملفات

إيهاب عمر

استقبل اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، بديوان عام المحافظة، وفدًا من إحدى الشركات الهندية المتخصصة في تكنولوجيا إنشاء وصيانة ورصف الطرق، وذلك في ضوء توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من الحلول الفنية الحديثة والمستدامة في مشروعات البنية التحتية.

وضم الوفد كلًا من Sunil Gupta وAshish Srivastava، مديري الشركة، وKuldeep Kumar Singh المدير الفني، بحضور الدكتورة فاطمة عايد، مدير إدارة التعاون الدولي بالمحافظة، حيث ناقش اللقاء آفاق التعاون المشترك للاستفادة من أحدث التقنيات المستخدمة في تطوير منظومة الطرق، بما يواكب خطط التنمية المستدامة، ويعزز الاعتماد على المواد الصديقة للبيئة، ويحقق كفاءة أعلى في التنفيذ مع خفض تكاليف الإنشاء والصيانة.

توطين الصناعات ذات القيمة المضافة

ويأتي هذا اللقاء استكمالًا لاجتماعات سابقة عُقدت عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وفي ضوء الزيارة الأخيرة التي قام بها محافظ أسيوط إلى جمهورية الهند على رأس وفد من رجال الأعمال والمستثمرين، وتفعيلًا لاتفاقية الشراكة الاستراتيجية الموقعة بين مصر والهند عام 2023، والتي تستهدف دعم مجالات التصنيع ونقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات ذات القيمة المضافة.

وخلال اللقاء، أكد اللواء دكتور هشام أبوالنصر تطلعه إلى إقامة شراكات حقيقية وطويلة الأمد مع الجانب الهندي، تقوم على تبادل الخبرات والتصنيع المشترك والتسويق، بما يخدم خطط التنمية بالمحافظة ويحقق منفعة متبادلة للطرفين، مشددًا على أن الدولة لا تستهدف الاستغناء عن الشركات الوطنية، وإنما تعمل على دعمها من خلال شراكات فعالة مع الشركات الأجنبية.

وعقب اللقاء، عقد محافظ أسيوط اجتماعًا موسعًا ضم بجانب نخبة من المتخصصين من التنفيذيين وأساتذة الجامعات منهم الدكتور حسن يونس الأستاذ المتفرغ بكلية الهندسة، بجامعة أسيوط ومستشار المحافظ للشئون الهندسية والدكتور محمود عنيب أستاذ الطرق والمرور ومدير وحدة ضمان الجودة بكلية الهندسة، والدكتور محمود عويس استاذ هندسة الطرق والمرور بجامعة أسيوط والمهندس عصام عبدالظاهر وكيل وزارة الإسكان بأسيوط، والمهندس أحمد صلاح فخري مدير عام مديرية الطرق والنقل والمهندسة منى فرغلي مدير المكتب الفني بمديرية الإسكان والمرافق والدكتورة فاطمة عايد مدير إدارة التعاون الدولي إلى جانب مسئولي قطاع الطرق بشركة المقاولون العرب وشركات الرصف العاملة بأسيوط بجانب المهندس حاتم عبد الصبور رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري والمهندس مؤمن فريد مدير عام ري أسيوط والمهندس شريف لطفى مدير عام حماية النيل بأسيوط، لمناقشة الإمكانيات الفنية للتكنولوجيا المقترحة، وإمكانية توظيفها في مشروعات الطرق وتبطين الترع، إلى جانب مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بما يسهم في تسريع وتيرة التنفيذ ورفع كفاءة المشروعات الخدمية.

كما جرى بحث إمكانية توطين تصنيع مواد الرصف داخل محافظة أسيوط، بعد الانتهاء من الفحوصات والاختبارات الفنية المعتمدة، مع دراسة إدخال الخامات المحلية في عملية التصنيع، بما يدعم توطين الصناعة، ويخفض تكاليف التنفيذ، ويفتح آفاقًا لأسواق تصديرية جديدة في دول الشرق الأوسط والقارة الإفريقية.

وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على تبادل العينات الفنية، وتنفيذ نماذج تجريبية، وعقد اجتماعات لاحقة لعرض نتائج الاختبارات والمقارنات الفنية، ووضع تصور نهائي لآليات الشراكة، تمهيدًا للبدء في خطوات تنفيذية على أرض الواقع، بما يعزز منظومة الطرق ويدعم الاقتصاد المحلي بالمحافظة.

أسيوط الشركات الهندية رصف الطرق المستثمرين رجال الأعمال أخبار أسيوط

