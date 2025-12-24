قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دبلوم تجارة ومرتشي وسمسار.. مفاجآت في التحقيق مع مدير العلاقات العامة بوزارة البيئة
مدبولي: صندوق النقد الدولي يشيد بمؤشرات الاقتصاد المصري ويُعلن إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة
مدبولي: مصر على أعتاب مرحلة اقتصادية جديدة.. وصندوق النقد يشيد بالأداء ونستهدف 30 مليون سائح
مدبولي: السياحة تقود مرحلة التعافي الاقتصادي ومصر تقترب من 30 مليون سائح
رئيس الوزراء: انتهاء مراجعات برنامج صندوق النقد الدولي خلال عام
مدبولي: نسعى للتوصل إلى تفاهم مع صندوق النقد حول مستهدفات المراجعة السابعة والثامنة
رقص خادش.. القبض على صانعتي محتوى بالتجمع
الأصم.. حكم صيام شهر رجب 2025 وأجمل الأدعية المستحبة
سعر الدولار بختام تعاملات اليوم الأربعاء
الأزهر: الخصومات الوهمية غش محرم وأكل لأموال الناس بالباطل
بعد إعلان جديد لشقق الإسكان| خبير تنمية محلية: الدولة تكثف جهودها لاستمرار المشروعات السكنية
أسعار الفراخ والبيض اليوم الأربعاء 24-12-2025
محافظات

افتتاح معرض مسابقة موديل بالألوان الزيتية لطلاب التصوير بفنون جميلة أسيوط

رئيس جامعة أسيوط يفتتح معرض مسابقة «موديل بالألوان الزيتية» لطلاب قسم التصوير بكلية الفنون الجميلة
إيهاب عمر

افتتح الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، اليوم الأربعاء ، معرض مسابقة «موديل بالألوان الزيتية» لشعبة التصوير الزيتي بقسم التصوير بكلية الفنون الجميلة، والذي أُقيم خلال الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر، تحت إشراف الدكتور أحمد عبد المولى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد حلمي الحفناوي، عميد كلية الفنون الجميلة.

وشهد الافتتاح حضور الدكتور جمال بدر، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد أحمد عدوي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب، والدكتور هيثم إبراهيم، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة.

ويأتي المعرض بإشراف الدكتور محمد عبد الحكيم، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة سحر بطرس نجيب، رئيس قسم التصوير ووكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

دعم الإبداع الطلابي وتنمية المواهب الفنية

خلال جولته بالمعرض، أشاد الدكتور أحمد المنشاوي بالمستوى الفني المتميز للأعمال المشاركة، مؤكدًا أن المعرض يعكس حرص جامعة أسيوط على دعم الإبداع الطلابي وتنمية المواهب الفنية، وربط التعليم الأكاديمي بالتطبيق العملي. وأوضح رئيس الجامعة أن هذه الأنشطة تسهم في صقل مهارات الطلاب، وإعداد خريجين يمتلكون الكفاءة العلمية والعملية، قادرين على المنافسة في سوق العمل، فضلاً عن تعزيز الذوق العام والهوية الثقافية، وتنمية الحس الفني لدى الشباب، بما ينعكس إيجابيًا على المجتمع ويعزز مكانة الجامعة كمركز للتعليم والإبداع.

إكساب الطلاب المهارات الفنية

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد حلمي أن المسابقة هدفت إلى إكساب الطلاب المهارات الفنية اللازمة لتنفيذ مشروع التخرج، وتدريبهم عمليًا على تقنيات التصوير المختلفة، بما يسهم في الوصول إلى مشروعات تخرج متميزة تعكس المستوى الأكاديمي والمهني العالي للطلاب المشاركين من شعبة التصوير الزيتي، والبالغ عددهم 19 طالبًا، مشيرًا إلى استخدام الألوان الزيتية على خامة التوال في تنفيذ اللوحات.

وشهد المعرض توزيع شهادات التقدير والجوائز على الفائزين بالمراكز الستة الأولى في المسابقة من طلاب شعبة التصوير الزيتي، وهم: سارة عصام، وماريز بهجت، وشروق أشرف، وكيرلس أيمن، وكريمة عبد اللطيف، وماري كمال.

وتضمن المعرض أيضًا مشاركة 14 طالبًا من شعبة التصوير الجداري بالقسم، قدموا لوحات جدارية من نتاج العملية التعليمية خلال الفصل الدراسي الأول، تم تنفيذها باستخدام خامة الموزاييك، حيث جرى توزيع شهادات التقدير على الطلاب المتميزين، وهم: أحمد صلاح، وشهد أشرف، وشفاء محمد، وساندرا عوني، ومنة الله رشوان، ودميانة سامح، وسارة عجمي، وشيماء صلاح الدين.

وشهد المعرض حضور لفيف من أعضاء هيئة التدريس بقسم التصوير، ضم الدكتورة ولاء أحمد، والدكتور محسن أحمد، والدكتور هاني ثروت، والدكتورة نجلاء بدراوي، فضلًا عن أعضاء الهيئة المعاونة بكلية الفنون الجميلة.

أسيوط جامعة أسيوط شعبة التصوير كلية الفنون الجميلة أخبار أسيوط أخبار الجامعات كليات الجامعة

