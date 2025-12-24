استعدادا لرأس السنة واعياد الميلاد.. رفع حالة الطوارئ القصوى بصحة أسيوط

أعلن الدكتور محمد جمال أحمد، وكيل مديرية الصحة للشؤون العلاجية بأسيوط، عن رفع درجة الاستعداد بكافة المستشفيات التابعة للمديرية،استعدادا لاحتفالات رأس السنة واعياد الميلاد.. موجهاً بتشغيل غرف العمليات الفرعية على مدار 24 ساعة لضمان تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين خلال الفترة القادمة.

وشدّد الدكتور محمد جمال خلال ترأسه اجتماع مديري المستشفيات عبر تقنية الفيديو كونفرس ، على ضرورة مراجعة "الأرصدة الاستراتيجية" من أكسجين وأدوية الطوارئ والمستلزمات الطبية، مؤكداً أنه لن يسمح بأي تقصير يمس حياة المريض.

وضع خطة بديلة للتعامل مع أي ضغط مفاجئ

وأشار جمال إلى أن قطاع الشؤون العلاجية وضع خطة بديلة للتعامل مع أي ضغط مفاجئ في أقسام الاستقبال والرعايات المركزة، مع تفعيل بروتوكولات الربط السريع بين مستشفيات المحافظة لتوفير الأسرة الشاغرة فوراً.

وأكد وكيل المديرية أن المرحلة الحالية تتطلب تواجداً ميدانياً مكثفاً من كافة القيادات الإدارية بالمستشفيات، لافتاً إلى استمرار جولاته المفاجئة لضمان انضباط جداول النبطشية وتقديم الخدمة الطبية بجودة تليق بالمواطن الأسيوطي.