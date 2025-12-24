قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر: اتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين باليمن يمثل بارقة أمل نحو توحيد الصف
الداخلية تيسر إجراءاتها على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات الشرطية
الوزراء يصدر تحليلا جديدا حول آفاق صناعة الغزل والنسيج ويستعرض أبرز التجارب الدولية والفرص المحلية
استبعاد الشبهة الجنائية.. براءة والدة المتهم بالاعتداء علي مدرس بالإسماعيلية باستخدام المقص
في خريطة رأس السنة| إطلالة ريهام عبد الغفور تثير الجدل.. ونقابة الممثلين تتوعد المشبوهين
إيران وغزة في صدارة المباحثات| نتنياهو يحدد أولويات لقائه المنتظر مع ترامب.. تفاصيل
أسعار جرامات الذهب اليوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025
ترقب في محطات الوقود.. أسعار البنزين والسولار اليوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025
البرلمان الجزائري يصوت على قانون يجرم الاستعمار الفرنسي
قبل لقاء الجمعة .. هل ينجح منتخب مصر فى التفوق القاري أم تتواصل عقدة جنوب إفريقيا التاريخية؟
بابا نويل يوزع هداياه على السائحين داخل فنادق البحر الأحمر احتفالًا بأعياد الكريسماس
القبض على المتهمين بالتعدى على سائق بالسويس
لتنشيط السياحة الدينية والتعليمية.. محافظ أسيوط يستقبل قيادات مدارس مصر للغات الدولية

استقبل اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة، المهندس كريم عبدالرحمن، رئيس مجلس إدارة مدارس مصر للغات الدولية، وشاهيناز شحاتة، مدير عام المدارس يرافقهما وفد من قيادات المدارس، في إطار جهود المحافظة لتنشيط السياحة الدينية والتعليمية، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم قطاع السياحة وخلق فرص استثمارية وتنموية جديدة بمحافظات الصعيد، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030. 

ضم الوفد عددًا من القيادات التربوية والإدارية، من بينهم مصطفى خضر مدير القسم المصري، وياسمين شبراوي وكيلة المدارس بالقسم المصري، وإسراء عبد الحفيظ من إدارة القسم المصري، والدكتور محمد الجمال مدير التخطيط والمتابعة، وهايدي رشدي من القسم الدولي، إلى جانب محمد الشافعي مدير العلاقات العامة، حيث رافقوا الطلاب خلال جولة ميدانية شملت عددًا من المزارات الدينية والأثرية البارزة بالمحافظة. 

وتأتي الزيارة ضمن برنامج الرحلات الجوية المنتظمة "القاهرة – أسيوط" التي تنظمها المحافظة كل يوم ثلاثاء، بهدف تسليط الضوء على المقومات السياحية والتاريخية والدينية التي تتمتع بها أسيوط، وإتاحة الفرصة لزيارة أهم المعالم، وعلى رأسها نقاط مسار رحلة العائلة المقدسة، التي تمثل أحد أبرز عناصر الجذب السياحي بالمحافظة. 

قيمة التراث الحضاري والديني لمصر

وخلال اللقاء، رحب محافظ أسيوط بالوفد، مؤكدًا دعم المحافظة الكامل لكافة المبادرات التعليمية والسياحية التي تسهم في بناء وعي الطلاب وتعريفهم بقيمة التراث الحضاري والديني لمصر، مشيرًا إلى أن أسيوط تمتلك مقومات فريدة تؤهلها لتكون مركزًا مهمًا للسياحة الدينية والثقافية، خاصة في ظل ما تشهده محافظات الصعيد من اهتمام وتنمية غير مسبوقة في إطار الجمهورية الجديدة. وأوضح المحافظ أن الرحلات الجوية المنتظمة تمثل أحد المحاور الرئيسية في الخطة المتكاملة التي تنفذها المحافظة لتيسير الوصول إلى أسيوط وتنشيط الحركة السياحية، فضلًا عن تشجيع المؤسسات التعليمية على إدراج المحافظة ضمن برامجها التعليمية والترفيهية، بما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة. من جانبه، أعرب المهندس كريم عبد الرحمن عن سعادته بزيارة أسيوط، مؤكدًا حرص مدارس مصر للغات الدولية على تنظيم زيارات ميدانية تربط الطلاب بتاريخهم وهويتهم الوطنية، وتسهم في ترسيخ الوعي الثقافي والانتماء لديهم. 

وفي السياق ذاته، أكدت شاهيناز شحاتة، مدير عام المدارس، أن الزيارة تركت انطباعًا إيجابيًا كبيرًا لدى الطلاب، مشيرة إلى أن ما شاهدوه من مواقع دينية وأثرية يعكس عراقة التاريخ المصري، لافتة إلى أهمية دمج مثل هذه الرحلات ضمن العملية التعليمية لما لها من دور فاعل في بناء شخصية الطالب وتنمية وعيه الوطني والإنساني. وفي ختام اللقاء، جرى تبادل الدروع التذكارية بين محافظ أسيوط وقيادات مدارس مصر للغات الدولية، في أجواء عكست روح التعاون والتقدير المتبادل، مع تأكيد الجانبين على استمرار التنسيق خلال المرحلة المقبلة لدعم السياحة التعليمية والدينية، وتعزيز مكانة أسيوط كأحد أبرز المقاصد السياحية الواعدة في صعيد مصر.

