3 أهداف ضائعة.. دفاع كارثي للأهلي أمام شبيبة القبائل.. ملخص الشوط الأول

أنهي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب الشوط الأول أمام نظيره فريق شبيبة القبائل بالتعادل السلبي في المباراة المقامة حاليا في خامس جولات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وشهد الشوط الأول دفاعا كارثيا النادي الأهلي حيث حرمت العارضة الفريق الجزائري من فرصة حقيقية لتسجيل هدف التقدم.

وأضاع أيمن محيوس مهاجم فريق شبيبة القبائل هدفا محققا بعدما تسلم كرة داخل منطقة الجزاء وسط ارتباك دفاعي للنادي الأهلي مرت إلي جزار مرمي مصطفى شوبير.

كما أهدر أيمن محيوس فرصة ثالثة لتهديد شباك مصطفي شوبير حارس مرمى النادي الأهلي.

فيما اعتمد لاعبو النادي الأهلي علي التحولات الهجومية لمحاولة الارتداد السريع وتهديد دفاعات شبيبة القبائل.

وحاول مروان عثمان مهاجم النادي الأهلي ارسال تمريرة عرضية داخل منطقة الجزاء لكن دفاعات شبيبة القبائل نجحت في إبعادها من أمام محمود حسن تريزيجيه.

وجرت محاولات هجومية من جانب لاعبو شبيبة القبائل فيما حاول بنشرقي ومروان عثمان تهديد دفاعات الفريق الجزائري.

وفي اللحظات الأخيرة من عمر الشوط الأول تعرض محمود حسن تريزيجيه لإصابة قوية اضطر معها الدانماركي ييس توروب مدرب الأهلي إلي اخراج اللاعب ونزول طاهر محمد طاهر بدلا منه.