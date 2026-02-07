قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الناس شريفة ومحترمة.. أحمد موسى ينفعل على الهواء بسبب الشائعات المتداولة حول جهاز مستقبل مصر
حسام عبد الغفار يكشف عن أماكن تواجد عيادات إدمان الإنترنت.. فيديو
أحمد موسى : جهاز مستقبل مصر مش بياخد عمولات عند استيراد القمح
دوري أبطال أفريقيا | التعادل يحسم مواجهة بترو أتلتيكو وسيمبا التنزاني
الصحفي لازم يتأكد من المعلومة| أحمد موسى: فيه ناس بتهبد ليل نهار عن دور جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة
هل يجب قضاء أيام إفطار رمضان بسبب العذر الشهري والحمل مهما طال الزمن؟.. الإفتاء تجيب
أسعار باقات الإنترنت الأرضي والمحمول في مصر اليوم 7 فبراير 2026
ويتكوف وكوشنر يزوران حاملة الطائرات أبراهام لينكولن.. وتحذيرات إيرانية من هجوم محتمل
أحمد موسى يكشف تفاصيل مهمة عن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة| بث مباشر
موعد أول إجازة رسمية مقبلة.. قائمة العطلات في 2026 كاملة
بـ3.5 مليار دولار.. توقيع أكبر صفقة ترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تشغيل المحمول
أحمد موسى : مفيش قاضي هيدي واحد إعدام وهو ميستحقش الشنق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أمير هشام : كالعادة .. توروب يستبعد بالعمري بالأهلي أمام شبيبة القبائل

الاهلي
الاهلي
باسنتي ناجي

علق الإعلامي أمير هشام علي قائمة الأهلي في مباراة شبيبة القبائل.

الاهلي 

وكتب أمير هشام عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:" كالعادة.. توروب يستبعد يوسف بالعمري من قائمة مباراة شبيبة القبائل بالاضافة لمحمد شريف.

 دكة بدلاء الاهلي أمام الشبيبة : محمد الشناوي وأحمد رمضان بيكهام ويلسين كامويش ومحمد شكري وحسين الشحات وأحمد عيد وعمرو الجزار وكريم فؤاد وطاهر محمد.".

ووصلت منذ قليل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى ملعب استاد حسين آيت أحمد، بمدينة تيزي أوزو بالجزائر، الذي يحتضن مواجهة النادي الأهلي وفريق شبيبة القبائل الجزائري في إطار مباريات الجولة الخامسة للمجموعة الثانية بدوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وحرص محمد الجارحي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي على تحية اللاعبين والشد من أذرهم قبل المواجهة الحاسمة في مشوار البطولة.

ملعب استاد حسين آيت أحمد جاهز لاستقبال اللقاء.

حصل صدى البلد على صور لملعب استاد حسين آيت أحمد، بمدينة تيزي أوزو بالجزائر، الذي يحتضن مواجهة النادي الأهلي وفريق شبيبة القبائل الجزائري في إطار مباريات الجولة الخامسة للمجموعة الثانية بدوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتظهر الصور أن ملعب اللقاء جاهز لاستقبال المباراة دون أي مشاكل.

دوري أبطال إفريقيا| الأهلي يواجه شبيبة القبائل اليوم

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يلتقي في تمام التاسعة مساء اليوم مع فريق شبيبة القبائل الجزائري، في إطار مباريات الجولة الخامسة للمجموعة الثانية بدوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

تقام المباراة على ملعب استاد حسين آيت أحمد، بمدينة تيزي أوزو بالجزائر. لعب الأهلي مع شبيبة القبائل خمس مباريات خلال ثلاث موجهات في تاريخ لقاءاتهما ببطولات الأندية الإفريقية، كانت كلها في بطولة دوري أبطال إفريقيا، فاز الأهلي في مباراتين وتعادل في مباراتين وخسر في مباراة واحدة، أحرز لاعبو الأهلي تسعة أهداف وتلقت شباكه خمسة أهداف.

المواجهة الأولى كانت في دور المجموعات عام 2006، فاز الأهلي بالقاهرة بهدفين للاشئ أحرزهما أحمد صديق وأسامة حسني، وتعادل الفريقان بالجزائر بنتيجة هدفين لكل فريق أحرز هدفي الأهلي محمد أبو تريكة.

المواجهة الثانية كانت في دور المجموعات عام 2010، فاز شبيبة القبائل بالجزائر بنتيجة هدف للاشئ وفي القاهرة فاز الأهلي بهدف أحرزه محمد ناجي جدو.

المواجهة الثالثة كانت في دور المجموعات هذا الموسم 2025-2026، فاز الأهلي في القاهرة بنتيجة 4-1، أحرز محمود حسن تريزيجيه هدفين، وهدف لكل من محمد شريف وإمام عاشور، ويقام الليلة لقاء العودة بالجزائر.

جدير بالذكر أنه كان مقرراً أن يلتقي الفريقان في الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا بمسماها القديم «بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري» عام 1981، لكن استشهاد الرئيس الراحل محمد أنور السادات أدى لاعتذار النادي الأهلي عن عدم استكمال البطولة، وأكمل شبيبة القبائل مشواره وفاز بالبطولة.

أما عن تاريخ الأهلي مع الأندية الجزائرية في بطولات الأندية الأفريقية المختلفة، فقد لعب الأهلي 29 مباراة مع ستة أندية جزائرية وهي: مولودية الجزائر وشبيبة القبائل ووفاق سطيف وشباب بلوزداد واتحاد العاصمة وشبيبة الساورة، فاز في ثلاث عشرة مباراة، وتعادل في تسع مباريات، وفازت أندية الجزائر في سبع مباريات، أحرز لاعبو الأهلي 42 هدفاً واستقبلت شباكه 23 هدفاً.

الاهلي شبيه القبائل الزمالك أمير هشام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بوابة الأزهر الالكترونية

بوابة الأزهر الإلكترونية.. رابط نتيجة الإبتدائية والإعدادية 2026

سعر الذهب

1000 جنيه زيادة جديدة| قفزة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026 بعد تبكيرها بمناسبة شهر رمضان الكريم

تبكير صرف مرتبات فبراير 2026 رسميًا قبل رمضان .. اعرف الموعد

الحد الأقصى للتحويل من إنستاباي

رسميًا.. الحد الأقصى للتحويل من إنستاباي بعد إطلاق ميزة جديدة

بوابة الأزهر الإلكترونية

بوابة الأزهر الإلكترونية 2026.. احصل على نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية

جانب من الفيديو

كنت خايفة عليها.. ننشر اعترفات المتهمة بالتعدي على والدتها بالضرب بالشرقية

جانب من الفيديو

عندها 90 سنة..التحقيق مع المتهمة بالتعدي على والدتها المسنة في الشرقية

محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

بنسبة نجاح59.01 %.. محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية | اعرفها برقم الجلوس

ترشيحاتنا

إيران

إيران ترسم خطوطًا حمراء في التفاوض مع أمريكا.. لا حوار تحت التهديد

ويتكوف

أكسيوس: ويتكوف وكوشنر يزوران حاملة الطائرات «أبراهام لينكولن» في رسالة موجهة لإيران

أمريكا وإيران

الطوقي: فشل المسار السياسي قد يدفع واشنطن إلى خيار عسكري محدود

بالصور

استجابة لمٌسنة الزقازيق.. محافظ الشرقية يكلف بتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية لها

مسنة الشرقية
مسنة الشرقية
مسنة الشرقية

مخاطر صحية تسببها المقالي الهوائية.. تحذيرات طبية لا يعرفها كثيرون

المخاطر الصحية للمقالي الهوائية
المخاطر الصحية للمقالي الهوائية
المخاطر الصحية للمقالي الهوائية

مي سليم تنتهى من روج أسود بعد عامين تصوير لعرضه في رمضان 2026

مى سليم
مى سليم
مى سليم

صيام البشرة ترند جديد يمنح الجلد الراحة والنضارة.. دون مستحضرات

صيام البشرة
صيام البشرة
صيام البشرة

فيديو

الدكتور حسام عبد الغفار

حسام عبد الغفار يكشف عن أماكن تواجد عيادات إدمان الإنترنت.. فيديو

بوستر مسلسل "الست موناليزا"

عوضي على الله .. طرح الأغنية الدعائية لمسلسل الست موناليزا

الدكتور حسام عبد الغفار

متحدث الصحة : التبرع بالجلد لا يسبب تشوهات .. والمأخوذ طبقة رقيقة جدا

ترامب

أستاذ سياسات دولية: مصر لها علاقات جيدة جيدا مع الولايات المتحدة الأمريكية.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

المزيد