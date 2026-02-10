حسمت إدارة نادي ليفربول موقفها من مستقبل المدير الفني آرني سلوت، في ظل تراجع نتائج الفريق خلال الفترة الأخيرة، لا سيما بعد الخسارة أمام مانشستر سيتي بنتيجة 2-1 على ملعب «أنفيلد»، والتي عقدت مهمة الريدز في سباق التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

ويحتل ليفربول حاليًا المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 39 نقطة عقب مرور 25 جولة، بفارق خمس نقاط عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الرابع، وهو ما يضع الفريق تحت ضغط كبير نظرًا للأهمية الرياضية والاقتصادية للمشاركة القارية.

وأظهرت الأرقام مؤشرات مقلقة، بعدما حقق الفريق 6 انتصارات فقط خلال آخر 20 مباراة في الدوري، مقابل 6 تعادلات و8 هزائم، ما زاد من مخاوف الجماهير من إنهاء الموسم خارج المربع الذهبي، رغم التتويج بلقب الدوري في الموسم الماضي.

ليفربول يحسم موقفه النهائي من مستقبل آرني سلوت بعد تراجع النتائج

بحسب ما ذكره موقع «Football Insider»، دخلت إدارة ليفربول في مرحلة تقييم شامل لوضع سلوت الفني، إلا أنها قررت الإبقاء عليه حتى نهاية الموسم الجاري، على أن يتم حسم مستقبله بشكل نهائي بناءً على موقف الفريق من التأهل الأوروبي.

وأشار التقرير إلى أن الفشل في بلوغ دوري أبطال أوروبا سيمثل ضربة مالية قوية للنادي، خاصة بعد الإنفاق الكبير في سوق الانتقالات الصيفية، ما يجعل التأهل بين الكبار مطلبًا أساسيًا للحفاظ على الاستقرار داخل النادي.

وأضاف أن الضغوط الجماهيرية على المدرب الهولندي تتزايد مع استمرار نزيف النقاط، وسط ترقب لما ستتخذه الإدارة من قرارات حال تواصل النتائج السلبية خلال الجولات المقبلة، رغم نجاح الفريق في الوصول إلى الأدوار الإقصائية بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم.