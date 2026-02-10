قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هددناهم عشان نقابلهم.. تفاصيل مثيرة في ابتزاز سائقين لفتاتين بصور خاصة
الطقس اليوم.. أجواء مائلة للحرارة نهارا ورياح في المناطق المكشوفة
جامعة عين شمس تصدر قرارات جديدة بتعيين وتكليف رؤساء أقسام بكلية التجارة
خالد الغندور: لجنة شؤون اللاعبين تناقش شكوى زيزو ضد الزمالك
قاضي أمريكي يرفض ترحيل طالبة تركية مؤيدة للفلسطينيين و يفرج عنها
يواصل الارتفاع.. أسعار أعيرة الذهب اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026
رابط التقييمات الأسبوعية 2026 وزارة التربية والتعليم الترم الثاني .. حمل الآن
حذف بند الإخلاء نهائيًا| مشروع قانون جديد للإيجار القديم في البرلمان.. التفاصيل
روسيا تستعرض قدرات منظومتها الجديدة المضادة للدرونات
هل مشاهدة المسلسلات في رمضان تفسد الصوم؟.. المفتي السابق يحذر
سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء
مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 10 - 2 - 2026 والقنوات الناقلة
ليفربول يحسم موقفه النهائي من مستقبل آرني سلوت بعد تراجع النتائج

إسراء أشرف

حسمت إدارة نادي ليفربول موقفها من مستقبل المدير الفني آرني سلوت، في ظل تراجع نتائج الفريق خلال الفترة الأخيرة، لا سيما بعد الخسارة أمام مانشستر سيتي بنتيجة 2-1 على ملعب «أنفيلد»، والتي عقدت مهمة الريدز في سباق التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

ويحتل ليفربول حاليًا المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 39 نقطة عقب مرور 25 جولة، بفارق خمس نقاط عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الرابع، وهو ما يضع الفريق تحت ضغط كبير نظرًا للأهمية الرياضية والاقتصادية للمشاركة القارية.

وأظهرت الأرقام مؤشرات مقلقة، بعدما حقق الفريق 6 انتصارات فقط خلال آخر 20 مباراة في الدوري، مقابل 6 تعادلات و8 هزائم، ما زاد من مخاوف الجماهير من إنهاء الموسم خارج المربع الذهبي، رغم التتويج بلقب الدوري في الموسم الماضي.

ليفربول يحسم موقفه النهائي من مستقبل آرني سلوت بعد تراجع النتائج

بحسب ما ذكره موقع «Football Insider»، دخلت إدارة ليفربول في مرحلة تقييم شامل لوضع سلوت الفني، إلا أنها قررت الإبقاء عليه حتى نهاية الموسم الجاري، على أن يتم حسم مستقبله بشكل نهائي بناءً على موقف الفريق من التأهل الأوروبي.

وأشار التقرير إلى أن الفشل في بلوغ دوري أبطال أوروبا سيمثل ضربة مالية قوية للنادي، خاصة بعد الإنفاق الكبير في سوق الانتقالات الصيفية، ما يجعل التأهل بين الكبار مطلبًا أساسيًا للحفاظ على الاستقرار داخل النادي.

وأضاف أن الضغوط الجماهيرية على المدرب الهولندي تتزايد مع استمرار نزيف النقاط، وسط ترقب لما ستتخذه الإدارة من قرارات حال تواصل النتائج السلبية خلال الجولات المقبلة، رغم نجاح الفريق في الوصول إلى الأدوار الإقصائية بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

الإيجار القديم

وداعا الوحدات البديلة.. ماذا يحدث للمستأجر بمشروع القانون الجديد للايجار القديم؟

الإيجار القديم

من الإخلاء التدريجي إلى إلغاء المدد .. الإيجار القديم أمام اختبار برلماني جديد

سعر الدواجن

خفض أسعار الدواجن بقرار حكومي قبل رمضان.. بكم الكيلو الآن؟

أسعار السجائر

زيادة أسعار السجائر كليوبترا وبوكس رسميًا بقرار من الشرقية للدخان.. إليك القائمة الجديدة

الموجة الحارة

متى تنتهي الموجة الحارة في مصر؟ الأرصاد الجوية تجيب

الداخلية تُحبط حفلًا مشبوهًا بعنوان «يوم في جزيرة إبستين» بقصر النيل

الداخلية تُحبط حفلًا مشبوهًا بعنوان «يوم في جزيرة إبستين» بقصر النيل

خلال استقبال أسرة شهيد العلم

شيخ الأزهر يقدم دعما إنسانياً ومالياً لأسرتي الطالبين الإندونيسيين «شهيدي العلم»

سعر الجنيه الذهب

ارتفاع سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين 9-2-2026

المجني عليه

كنا بندافع عن نفسنا.. تفاصيل مثيرة في أقوال المتهمين بقتل صاحب معرض فيصل

النائب العام

تعاون بين النيابة العامة والمركز الوطني للأطفال المفقودين والمستغلين لمكافحة جرائم الاستغلال الجنسي للصغار إلكترونيا

الفتاة

نيابة المقطم تستمع لأقوال فتاة الأتوبيس في واقعة التحرش

هبة السيسي

معركة جديدة تبدأ.. فنانة شهيرة تعلن بداية جلسات علاجها بالكيماوي

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بيدوباست الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حصون النفس.. حماية طيبتك وقوتك من الاستنزاف النفسي

