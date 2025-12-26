قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

تأمين شامل وتجهيزات كاملة.. أسيوط تستعد لجولة الإعادة بانتخابات النواب

اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط
اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط
إيهاب عمر

أعلن اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، اكتمال جميع الاستعدادات الخاصة بإجراء جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025 بالدائرة الثالثة، والمقرر انعقادها يومي 27 و28 ديسمبر، وذلك بعد أن كانت الانتخابات قد أُلغيت بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، وأُعيدت إجراءاتها مرة أخرى في وقت سابق وفقًا للضوابط والقواعد المنظمة للعملية الانتخابية.

خروج العملية الانتخابية بصورة حضارية

وأكد محافظ أسيوط، في تصريحات صحفية، أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة تعمل على مدار الساعة بكامل تشكيلها، وبالتنسيق الكامل مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز، لمتابعة الاستعدادات النهائية والتأكد من جاهزية جميع الجهات التنفيذية والأمنية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتكليفات دولة رئيس مجلس الوزراء، وبما يضمن خروج العملية الانتخابية بصورة حضارية وآمنة تعكس وعي أبناء المحافظة.

 تجهيز 117 مركزًا انتخابيًا

وأوضح اللواء هشام أبوالنصر أن الدائرة الثالثة تضم مراكز الفتح وأبنوب والبداري وساحل سليم، إلى جانب قسم أسيوط الجديدة، ويبلغ إجمالي عدد الناخبين والناخبات المقيدين بها 798 ألفًا و839 ناخبًا، مشيرًا إلى أنه تم تجهيز 117 مركزًا انتخابيًا تضم 139 لجنة فرعية، تحت إشراف لجنة عامة واحدة، ويتنافس في جولة الإعادة 6 مرشحين بالنظام الفردي على 3 مقاعد.

وأشار المحافظ إلى أن الأجهزة التنفيذية كثفت جهودها لرفع كفاءة المقار الانتخابية، من حيث أعمال النظافة العامة، وتحسين الإضاءة والتهوية، وتوفير سبل الراحة للمواطنين، مع تيسير حركة الدخول والخروج، والتعامل الفوري مع أي ملاحظات، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم وكافة الجهات المعنية.

وأضاف محافظ أسيوط أنه تم توفير كراسي متحركة لذوي الهمم وكبار السن، وتجهيز مظلات ووسائل تهوية أمام اللجان للتخفيف عن الناخبين، فضلًا عن التنسيق مع شركات المرافق لتأمين التغذية الكهربائية وتوفير مولدات احتياطية تحسبًا لأي طوارئ، إلى جانب الانتهاء من خطة التأمين الشامل لجميع المقار الانتخابية بالتعاون مع مديرية الأمن.

وأكد اللواء دكتور هشام أبوالنصر أنه تم ربط غرف العمليات الفرعية بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، ومتابعة سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة من خلال منظومة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بما يضمن سرعة التعامل مع أي مستجدات.

وفي ختام تصريحاته، دعا محافظ أسيوط المواطنين في نطاق الدائرة الثالثة إلى المشاركة الإيجابية والواعية في جولة الإعادة، باعتبارها استحقاقًا دستوريًا مهمًا، مؤكدًا أن المحافظة تعمل بروح الفريق الواحد لتوفير مناخ انتخابي آمن ومنظم يليق بمحافظة أسيوط وأبنائها، ويدعم مسيرة الاستقرار والتنمية.

أسيوط جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب الدائرة الثالثة الانتخابات الهيئة الوطنية للانتخابات غرف العمليات العملية الانتخابية

