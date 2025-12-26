محافظ أسيوط: انضمام 5 مدارس جديدة لليونسكو يعكس تطور التعليم بالمحافظة

أعلن اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، عن حصول خمس مدارس على مستوى المحافظة على الانتساب لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) للعام الدراسي 2025 / 2026، في إنجاز جديد يضاف إلى سجل التعليم بالمحافظة، ويؤكد الجهود المبذولة للارتقاء بالعملية التعليمية وفق المعايير الدولية.

بناء شخصية الطالب

وأوضح محافظ أسيوط أن هذا الإنجاز يأتي في إطار حرص الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على دعم التعليم وبناء شخصية الطالب على أسس علمية وثقافية وإنسانية، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أن مدرسة بدر الرسمية للغات كانت قد انضمت إلى منظمة اليونسكو عام 2023، لتكون بداية مشجعة لتوسيع دائرة المدارس المنتسبة بالمحافظة.

فحص 35 طلب تقدم

وأشار المحافظ إلى أن مديرية التربية والتعليم بأسيوط تقدمت بملف متكامل يضم 35 مدرسة من مختلف الإدارات التعليمية بالمحافظة، رغبة في الانضمام إلى اليونسكو، وبعد الفحص والتقييم، تم إرسال رسائل رسمية خلال شهر ديسمبر 2025 بقبول خمس مدارس جديدة.

وأضاف اللواء دكتور هشام أبوالنصر أن المدارس التي تم قبولها هي: مدرسة الخياط الإعدادية بنات، ومدرسة نوتردام ديزابوتر أبوتيج الخاصة، ومدرسة جمال فرغلي سلطان الثانوية بنين، ومدرسة أسيوط المتميزة الرسمية لغات بإدارة أسيوط التعليمية، إلى جانب مدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية بنات بإدارة الغنايم التعليمية.

وأكد محافظ أسيوط أن الانتساب لمنظمة اليونسكو لا يقتصر على كونه اعتمادًا شكليًا، بل يمثل التزامًا حقيقيًا بتطبيق مناهج وأنشطة تعزز قيم السلام، والمواطنة، والحفاظ على البيئة، واحترام التنوع الثقافي، وتنمية مهارات التفكير والإبداع لدى الطلاب.

ووجه المحافظ التهنئة لإدارات المدارس والمعلمين والطلاب، مشيدًا بجهود مديرية التربية والتعليم في إعداد الملفات وفق المعايير المطلوبة، ومؤكدًا استمرار دعم المحافظة لكافة المبادرات التعليمية التي تسهم في تحسين جودة التعليم ورفع مكانة مدارس أسيوط على المستويين المحلي والدولي.

واختتم محافظ أسيوط تصريحه بالتأكيد على أن المحافظة تسعى خلال الفترة المقبلة إلى زيادة عدد المدارس المنتسبة لمنظمة اليونسكو، بما يضمن تعميم التجربة الناجحة وتحقيق الاستفادة القصوى لأبنائنا الطلاب، باعتبارهم ركيزة الحاضر وأمل المستقبل.