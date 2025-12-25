مدير تعليم أسيوط يتفقد مبادرة تدوير الرواكد بمدرستي الميكانيكية والزخرفة بحي غرب

أجرى محمد ابراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، اليوم الخميس، جولة تفقدية لمتابعة سير العمل بمبادرة تدوير الرواكد بمدرستي اسيوط الثانوية الميكانيكية وأسيوط الثانوية الزخرفية بحي غرب مدينة أسيوط وذلك تنفيذا لمبادرة اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط بربط التعليم الفنى بسوق العمل وتفعيل الوحدات الانتاجية بالمدارس من خلال تعظيم الاستفادة من الامكانات المتاحة بمدارس التعليم الفنى بالمحافظة فى إطار دعم وتوجيه محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.



رافقه خلال الجولة أحمد حمودة مدير ادارة مدرسة اسيوط الثانوية الميكانيكية واحمد ابوليفة مدير ادارة مدرسة اسيوط الثانوية الزخرفية .

مبادرة تدوير الرواكد الخشبية



حيث بدأ وكيل الوزارة جولته بمتابعة تنفيذ مبادرة تدوير الرواكد الخشبية بمدرسة اسيوط الثانوية الزخرفية بأقسام النجارة والأثاث وتابع سير العمل بالورش بمشاركة الطلاب والمعلمين فى تصنيع " خلايا النحل " لاستخدامها فى مناحل المدارس الثانوية الزراعية المنتشرة على مستوى المراكز والاحياء بالمحافظة لتعظيم الاستفادة منها فى التوسع فى مشروع المناحل لتعظيم الإيرادات وتوفير منتجات عسل النحل بالاسواق بأسعار تنافسية وجودة افضل من مثيلاتها بالاسواق فضلا عن انتاج الاثاث المنزلى والترابيزات والمقاعد واكسسوارات المنازل الحديثة تمهيدا لبيعها وتعظيم الإيرادات بالوحدات الإنتاجية بالمدارس مشيدا بمستوى العمل وجودة المنتجات بمشاركة الطلاب والمعلمين واكساب الطلاب الخبرات والمهارات لتأهيلهم لسوق العمل.



كما استكمل وكيل الوزارة جولته بتفقد سير العمل بمدرسة اسيوط الثانوية الميكانيكية لمتابعة الوحدة المنتجة ومبادرة تدوير الرواكد وتعظيم الاستفادة منها وتابع سير العمل ببعض اقسام وورش المدرسة ومنها " قسم النجارة والاخشاب وقسم السيارات والكهرباء وقسم شبكات المياه والاعمال الصحية وقسم سباكة المعادن " وتابع خلالها التدريب العملي للطلاب بورش النجارة وتشغيل الماكينات وكيفية تصنيعهم للمنتجات من خلال تدوير الرواكد " المقاعد وغرف النوم والباب والشباك والسلالم و الترابيزات وخلايا النحل ومستلزمات المناحل " موجها بسرعة استغلال المخلفات الخشبية ورواكد المدارس الغير مستغلة و المتهالكة بمدارس المحافظة لتصنيع المنتجات الخشبية والأثاث المنزلى ومستلزمات الديكور الحديث تحت إشراف المعلمين المتخصصين بالمدرسة مشيدا بالمنتجات والمصنوعات وجودتها ورخص اسعارها بالمقارنة مع نظيراتها بالأسواق .



وأشار دسوقي إلى أن مبادرة تدوير الرواكد من المبادرات الرائد على مستوى الجمهورية والتى أطلقها الوزير اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط ودعمه الكامل لتطوير أقسام المدارس الثانوية الفنية بمختلف أنواعها وخاصة الوحدات الإنتاجية بها وتطبيق مبادرات تدوير الرواكد وتدريب وتأهيل الطلاب على مختلف الحرف والمهن المختلفة وخاصة فى مجال الاخشاب وسبك المعادن والصناعات الحديدية والصناعات الغذائية لتعظيم الإيرادات مما يساهم في تحقيق خطط التنمية المستدامة التي تعمل عليها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تنفيذاً لرؤية وإستراتيجية مصر 2030.