قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحليق 74 رحلة بالون طائر تقل أكثر من 1630 سائحاً بالأقصر
بسبب أعمال الصيانة.. تحديث الخريطة المرورية بعد غلق كوبرى قصر النيل
الصور الأولى لقبر أمير الشعراء أحمد شوقى فى مقابر تحيا مصر للخالدين
وزير الخارجية: هدم 41 سجنًا وإنشاء مراكز تأهيل برعاية صحية وغذائية
غيابات الزمالك ضد سموحة في كأس عاصمة مصر
تريزيجيه: درسنا جنوب إفريقيا وجاهزون لـ عبور البافانا بافانا
وزير التموين يفتتح السجل التجاري بالغرفة التجارية في القليوبية
أعلنّ عن أنفسهن على الإنترنت.. القبض على 5 فتيات يمارسن الرذيلة بالجيزة والإسكندرية|صور
انتي فوق القرف ده.. فيدرا تدعم ريهام عبدالغفور بعد واقعة تصويرها
مخدرات بـ55 مليون جنيه.. مصرع 3مجرمين فى إطلاق نار مع شرطة الإسكندرية
محافظ القاهرة : بدء استبدال التوك توك بسيارات كيوت صغيرة بـ 7 أحياء
مجلس الوزراء يوضح حقيقة بيع الدولة لمصانع الغزل والنسيج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

مدير تعليم أسيوط يتفقد مبادرة تدوير الرواكد بمدرستي الميكانيكية والزخرفة بحي غرب

مدير تعليم أسيوط يتفقد المبادرة الرائدة لتدوير الرواكد بمدرستى الميكانيكية والزخرفة بحى غرب
مدير تعليم أسيوط يتفقد المبادرة الرائدة لتدوير الرواكد بمدرستى الميكانيكية والزخرفة بحى غرب
إيهاب عمر

أجرى محمد ابراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، اليوم الخميس، جولة تفقدية لمتابعة سير العمل بمبادرة تدوير الرواكد بمدرستي اسيوط الثانوية الميكانيكية وأسيوط الثانوية الزخرفية بحي غرب مدينة أسيوط وذلك تنفيذا لمبادرة اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط بربط التعليم الفنى بسوق العمل وتفعيل الوحدات الانتاجية بالمدارس من خلال تعظيم الاستفادة من الامكانات المتاحة بمدارس التعليم الفنى بالمحافظة فى إطار دعم وتوجيه محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.


رافقه خلال الجولة أحمد حمودة مدير ادارة مدرسة اسيوط الثانوية الميكانيكية واحمد ابوليفة مدير ادارة مدرسة اسيوط الثانوية الزخرفية .

مبادرة تدوير الرواكد الخشبية


حيث بدأ وكيل الوزارة جولته بمتابعة تنفيذ مبادرة تدوير الرواكد الخشبية بمدرسة اسيوط الثانوية الزخرفية بأقسام النجارة والأثاث وتابع سير العمل بالورش بمشاركة الطلاب والمعلمين فى تصنيع " خلايا النحل " لاستخدامها فى مناحل المدارس الثانوية الزراعية المنتشرة على مستوى المراكز والاحياء بالمحافظة لتعظيم الاستفادة منها فى التوسع فى مشروع المناحل لتعظيم الإيرادات وتوفير منتجات عسل النحل بالاسواق بأسعار تنافسية وجودة افضل من مثيلاتها بالاسواق فضلا عن انتاج الاثاث المنزلى والترابيزات والمقاعد واكسسوارات المنازل الحديثة تمهيدا لبيعها وتعظيم الإيرادات بالوحدات الإنتاجية بالمدارس مشيدا بمستوى العمل وجودة المنتجات بمشاركة الطلاب والمعلمين واكساب الطلاب الخبرات والمهارات لتأهيلهم لسوق العمل.


كما استكمل وكيل الوزارة جولته بتفقد سير العمل بمدرسة اسيوط الثانوية الميكانيكية لمتابعة الوحدة المنتجة ومبادرة تدوير الرواكد وتعظيم الاستفادة منها  وتابع سير العمل ببعض اقسام وورش المدرسة ومنها " قسم النجارة والاخشاب وقسم السيارات والكهرباء وقسم شبكات المياه والاعمال الصحية وقسم سباكة المعادن " وتابع خلالها التدريب العملي للطلاب بورش النجارة وتشغيل الماكينات وكيفية تصنيعهم للمنتجات من خلال تدوير الرواكد  " المقاعد وغرف النوم والباب والشباك والسلالم و الترابيزات  وخلايا النحل ومستلزمات المناحل " موجها بسرعة  استغلال المخلفات الخشبية ورواكد المدارس الغير مستغلة و المتهالكة بمدارس المحافظة لتصنيع المنتجات الخشبية والأثاث المنزلى ومستلزمات الديكور الحديث تحت إشراف المعلمين المتخصصين بالمدرسة مشيدا بالمنتجات والمصنوعات وجودتها ورخص اسعارها بالمقارنة مع نظيراتها بالأسواق .


وأشار دسوقي إلى أن مبادرة تدوير الرواكد من المبادرات الرائد على مستوى الجمهورية والتى أطلقها  الوزير اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط ودعمه الكامل لتطوير أقسام المدارس الثانوية الفنية بمختلف أنواعها وخاصة الوحدات الإنتاجية بها وتطبيق مبادرات تدوير الرواكد  وتدريب وتأهيل الطلاب على مختلف الحرف والمهن المختلفة وخاصة فى مجال الاخشاب وسبك المعادن والصناعات الحديدية والصناعات الغذائية لتعظيم الإيرادات مما يساهم في تحقيق خطط التنمية المستدامة التي تعمل عليها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تنفيذاً لرؤية وإستراتيجية مصر 2030.

وزارة التربية والتعليم اسيوط أسيوط مبادرة تدوير الرواكد أسيوط الثانوية الزخرفية اسيوط الثانوية الميكانيكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مناخب مصر

أمم أفريقيا.. اتحاد الكرة يزف خبرا سارا قبل مواجهة جنوب إفريقيا

الأهلي

تعاقد مع 3 لاعبين.. الأهلي يكشف عن أولى صفقاته خلال ساعات

الاهلي

بالاتفاق بين الخطيب وأبو علي.. حارس الأهلي إلى المصري في يناير

دار الإفتاء

الإفتاء تحسم الجدل حول حكم تهنئة المسيحيين برأس السنة الميلادية

دعاء شهر رجب للزواج

دعاء شهر رجب للزواج.. رددي 8 كلمات نبوية يرزقك الله بالزوج الصالح

المتهمة

جوزي ظابط.. التحقيق مع بطلة فيديو خناقة مع عامل محل بالجيزة

مفيدة شيحة

الخصوصية خط أحمر.. تعليق ناري من مفيدة شيحة على واقعة الفيشاوي

عداد الكهرباء

باقي 6 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

بالصور

حملات مكبرة لإزالة تعديات البناء المخالف بمختلف مراكز الشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

«القومي للمرأة» بالشرقية يستخرج 25 ألف بطاقة رقم قومي للسيدات بالمجان.. صور

المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة

طريقة عمل كيكة البرتقال الهشة في المنزل بسهولة وطعم مذهل

كيكة البرتقال
كيكة البرتقال
كيكة البرتقال

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أبريل 2026

مدير إدارة التجنيد
مدير إدارة التجنيد
مدير إدارة التجنيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد