أسيوط.. إقبال كبير على منافذ بيع اللحوم البلدية بـ290 جنيها للكيلو بديروط

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، استمرار طرح اللحوم البلدية الطازجة بسعر 290 جنيهًا للكيلو، من خلال منافذ البيع التابعة للوحدات المحلية بالمراكز والأحياء، وذلك ضمن مبادرة المحافظة «تخفيف الأعباء عن المواطنين»، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.

تحقيق التوازن والاستقرار في الأسواق

وأوضح محافظ أسيوط أن المحافظة تبذل جهودًا متواصلة للتخفيف من الأعباء المعيشية عن المواطنين، عبر توفير اللحوم البلدية بأسعار تقل عن مثيلاتها بالأسواق، بما يسهم في ضبط الأسعار والتصدي لأي محاولات لاستغلال المواطنين أو المغالاة غير المبررة من بعض التجار، وتحقيق التوازن والاستقرار في الأسواق.

وأشار اللواء هشام أبو النصر إلى أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط، برئاسة سوزان محمد رئيس المركز، شهدت إقبالًا كثيفًا من المواطنين على منفذ بيع اللحوم التابع لرئاسة المركز، حيث يتم توفير اللحوم البلدية بسعر 290 جنيهًا للكيلو بشكل أسبوعي، من خلال ذبح رؤوس الماشية، بما يضمن استمرارية الخدمة ووصولها لأكبر عدد ممكن من المواطنين، وتقريب الخدمة من الأهالي.

وأكد محافظ أسيوط انتظام العمل بالمنافذ، وجودة اللحوم المقدمة للمواطنين، والتي يتم توفيرها من خلال ذبح الماشية تحت إشراف بيطري كامل ووفقًا للاشتراطات الصحية المعتمدة، مشددًا على أن المحافظة لن تدخر جهدًا في تقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات للمواطنين في مختلف القطاعات.

كما أشار إلى تنفيذ حزمة من الإجراءات والآليات الهادفة إلى ضبط الأسواق، والتوسع في المبادرات المجتمعية الداعمة، بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن وكافة الجهات المعنية، بما يحقق مصلحة المواطن الأسيوطي، ويعزز جهود الدولة في تحسين مستوى المعيشة وتوفير الاحتياجات الأساسية بأسعار عادلة.