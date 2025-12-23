قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اتفاق في مسقط لتبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين
عبد الغفار: التأمين الصحي الشامل وطب الأسرة في صدارة الاهتمام الحكومي
وزير العمل يوفر إعانة مالية وفرصة عمل لصاحبة فيديو التخلي عن أبنائها الأربعة
رئيس الوزراء يتفقد نقطة إسعاف قرية «الودي» بالجيزة
تعديل جدول الامتحانات لصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي بالقليوبية
منظمة الأمن الغذائي تحذّر: 1.6 مليون شخص في غزة يواجهون انعدامًا حادًا في الطعام
خلال جولته ببني سويف| وزير التعليم يتابع نتائج امتحان البرمجة ويشيد بمستوى الطلاب في القراءة والكتابة
لأول مرة منذ عامين.. عبور سفينة الحاويات العملاقة CMA CGM JACQUES SAADE قناة السويس
رئيس الوزراء يزور مدرسة أسكر الابتدائية بالجيزة
انهيار عقار من 5 طوابق في إمبابة.. والإنقاذ البري يبحث عن ضحايا
عمر مرموش عن مباراة زيمبابوي: خلقنا فرص كتير ومكناش موفقين
الإسكان: إجراء القرعة العلنية الأولى لمشروع «مسكن الطرح السادس» بـ10 مدن جديدة
محافظات

محافظ أسيوط يكلف السكرتير العام بحضور جلسة لدعم التنمية الريفية بالصعيد

جلسة الدراسة القبلية لمشروع الاتحاد الأوروبي لدعم التنمية الريفية بالصعيد
جلسة الدراسة القبلية لمشروع الاتحاد الأوروبي لدعم التنمية الريفية بالصعيد
إيهاب عمر

كلف اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، المحاسب عدلي أبو عقيل السكرتير العام للمحافظة، بحضور جلسة الدراسة القبلية لمشروع الاتحاد الأوروبي من أجل حياة كريمة بعنوان "دعم التنمية الريفية، وتعزيز الصمود أمام تغير المناخ، وتحسين التغذية في صعيد مصر"، والذي ينفذه برنامج الأغذية العالمي (WFP) ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO)، بالشراكة مع الحكومة المصرية في 3 مراكز ( الفتح، أبنوب ، أبوتيج).

جاء ذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية، من بينهم الدكتور عبد الرحيم أحمد وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وأحمد عبدالحكيم رئيس مركز ومدينة الفتح ومصطفى العطيفي رئيس مركز ومدينة أبنوب، ومحمد حسن رئيس مركز ومدينة أبوتيج، وعبداللطيف عبدالمنعم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم ، وسوزان محمد مدير وحدة تطوير الريف المصري بأسيوط، ونفيسة عبد السلام مدير إدارة المشاركة المجتمعية بالمحافظة ومروة كدواني مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بأسيوط ووفاء عبدالمعطي مدير عام التجزئة بالبنك المصري الزراعي.

تقييم الأوضاع الراهنة بالمناطق المستهدفة

وأكد محافظ أسيوط، أهمية جلسات الدراسة القبلية في تقييم الأوضاع الراهنة بالمناطق المستهدفة، ورصد الاحتياجات الحقيقية للمواطنين، ووضع مؤشرات دقيقة لقياس أثر التدخلات التنموية، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة من مكونات المشروع خلال مختلف مراحل التنفيذ. 

وأوضح أن هذه الجلسات شهدت عقد لقاءات مجتمعية موسعة بمشاركة المواطنين، وممثلي القرى، والجمعيات الأهلية والزراعية، والقيادات الطبيعية، والمرأة، والشباب، والمزارعين، خلال الفترة من 20 : 22 ديسمبر الجاري فضلاً عن زيارات ميدانية إلى مراكز أبنوب، الفتح، وأبو تيج لرصد الوضع الراهن بهدف الوقوف على الوضع الحالي وتحديد الأولويات المحلية، وتعزيز مشاركة المجتمع في التخطيط والتنفيذ والتشغيل.

وأشار المحافظ، إلى أن المشروع يستهدف تمكين المزارعين من تحسين تقنيات الزراعة والري، وتعزيز التمكين الاقتصادي للسيدات والشباب من خلال تنمية المهارات، ودعم الشمول المالي، وتيسير الوصول إلى فرص العمل، فضلًا عن دعم الأمن الغذائي وتحسين أنماط التغذية للأسر الريفية، مع إيلاء اهتمام خاص برعاية الأطفال، وذلك اتساقًا مع رؤية المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» الهادفة إلى تحسين جودة الحياة بالمجتمعات الريفية، لا سيما في قرى ومراكز الصعيد، وتنفيذًا لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق التنمية المستدامة بالقرى الأكثر احتياجًا.

وأضاف اللواء دكتور هشام أبو النصر، أن المحافظة لا تدخر جهدًا في تقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة لإنجاح المشروع، مع استمرار التنسيق مع الجهات التنفيذية المعنية، وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين ومنظمات الأمم المتحدة، بما يضمن سرعة التنفيذ وتحقيق الأهداف المرجوة، وانعكاس ذلك بصورة مباشرة على تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتعزيز الأمن الغذائي، وتحسين أنماط التغذية بالمجتمعات الريفية.

أسيوط مشروع الاتحاد الأوروبي أجل حياة كريمة دعم التنمية الريفية تغير المناخ تحسين التغذية في صعيد برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية

