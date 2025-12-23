قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظ القاهرة: تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المتأثرة بحريق مخزن خشب بالمرج
إجرام الاحتلال.. اعتقال العشرات بالضفة وهجمات مستوطنين وإطلاق نار بغزة
أحمد عبد الحميد يعلن عن موعد تشييع جنازة والده
الذهب يسجل مستوى قياسيا مدعوما بتصاعد التوترات الجيوسياسية
الحكومة: الإسكندرية ضمن المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل
وفاة والد الفنان أحمد عبد الحميد
بدء الصمت الدعائي لجولة الإعادة بـ19 دائرة ملغاة بانتخابات مجلس النواب
صندوق النقد الدولي يعلن التوصل لاتفاق مع مصر لـ صرف 2.5 مليار دولار
فنلندا تعلن دعمها للدنمارك بعد تعيين ترامب مبعوثا خاصا لـ جرينلاند
قرار جمهوري بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزي برئاسة حسن عبد الله
ترامب منتقدا نشر ملفات إبستين: تشويه سمعة أشخاص قابلوه «ببراءة»
الأونروا : الأوضاع لاتزال مزرية والاحتياجات الإنسانية هائلة في ‌غزة
محافظات

محافظ أسيوط يفتتح صيدلية "إسعاف 24" بحي شرق لتعزيز توافر الدواء وخدمة المواطنين

محافظ أسيوط يفتتح صيدلية "إسعاف 24" بحي شرق
محافظ أسيوط يفتتح صيدلية "إسعاف 24" بحي شرق
إيهاب عمر

افتتح اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، صيدلية "إسعاف 24" أمام مستشفى المبرة بحي شرق مدينة أسيوط، لتقديم خدماتها للمواطنين على مدار 24 ساعة، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية ومجلس الوزراء بالتوسع في إنشاء صيدليات الإسعاف بمختلف المحافظات، دعمًا لمنظومة توفير الدواء، وتيسير حصول المواطنين على احتياجاتهم العلاجية، لا سيما الأدوية الحيوية والاستراتيجية.

شهد الافتتاح الدكتور أبو الفتوح الطويل رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لتجارة الأدوية، والدكتور تامر الحسيني نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط، والدكتور مصطفى محمد مدير مرفق الإسعاف بالمحافظة، والدكتور محمد جمال وكيل مديرية الصحة للشئون العلاجية، والدكتورة راندا رفعت مدير فرع هيئة الدواء المصرية بأسيوط كما حضر الافتتاح المستشار إسلام الزيات المستشار القانوني للشركة المصرية، والدكتور إيهاب العتباني المدير التجاري، والدكتور وليد سعدة مدير الإمداد والتموين الطبي، والدكتور محمد ياسر رئيس قطاع الصيدليات، والدكتور ناصر طلخان رئيس قطاع فروع الصعيد، والمهندس حسن عبد المعطي مدير عام الأمن بالشركة، والدكتور زكريا حسن مدير عام الإسعاف، إلى جانب أحمد سويفي وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط، والمهندس عصام عبد الظاهر وكيل وزارة الإسكان، وهاجر محروس مدير مكتبة مصر العامة بأسيوط.

تسريع حصول المرضى على العلاج

وعقب الافتتاح، تفقد محافظ أسيوط والوفد المرافق له أقسام الصيدلية الجديدة، التي تقدم منظومة متكاملة من الخدمات الدوائية تشمل أدوية الأورام، والأدوية المدعمة، وأدوية النواقص والدعم، وأدوية الجدول، إلى جانب مختلف المستحضرات والمستلزمات الطبية، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتسريع حصول المرضى على العلاج اللازم.

وأوضح المحافظ أن صيدلية "إسعاف 24 – أسيوط" تعد أحد فروع الشركة المصرية لتجارة الأدوية، وأحدث فروع سلسلة صيدليات الإسعاف المصرية، حيث تحمل رقم (30) على مستوى الجمهورية، والثاني داخل محافظة أسيوط، وذلك بعد قرابة عامين من افتتاح أول فرع بالمحافظة، مشيرًا إلى التنسيق الجاري لافتتاح فروع جديدة بمختلف مراكز المحافظة، بما يضمن توفير الدواء لأهالي أسيوط في جميع المناطق وبأسرع وقت ممكن.

وأكد اللواء دكتور هشام أبو النصر أن الصيدلية تعمل على مدار اليوم وفق أعلى معايير الجودة، لافتًا إلى قرب التعاقد مع هيئة التأمين الصحي لتوفير الأدوية للمستفيدين، والحد من الممارسات غير المشروعة لبعض الصيدليات الخاصة التي تدعي عدم توافر أدوية التأمين وتلزم المرضى بشراء بدائل على نفقتهم الخاصة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي تخفيفًا للعبء عن المواطنين وضمانًا لوصول العلاج إلى مستحقيه.

وأضاف المحافظ أن الشركة المصرية لتجارة الأدوية تعمل بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لتوفير أي دواء غير متوافر، من خلال شبكة متكاملة للتواصل مع المرضى، بما يضمن إتاحة الأدوية والخدمات العلاجية اللازمة، في ظل اهتمام الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتطوير المنظومة الصحية وتوفير الرعاية الطبية المتكاملة للمواطنين.

كما التقى محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة، وفد الشركة المصرية لتجارة الأدوية، حيث جرى تبادل الدروع التذكارية مع الدكتور أبو الفتوح الطويل، رئيس مجلس إدارة الشركة، تقديرًا للتعاون المشترك.

سعر الذهب اليوم

عيار 21 بـ 6000 جنيه.. قفزة في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 23-12-2025

محمد صلاح

لحظة درامية مثيرة.. ماذا قالت الصحافة الإنجليزية عن هدف صلاح أمام زيمبابوي؟

أمم أفريقيا

الذكاء الاصطناعي يتوقع بطل كأس أمم إفريقيا 2025.. من هو؟

كريم محمود عبد العزيز

انتهاء الثقة.. كريم محمود عبد العزيز يكشف أبرز أسباب الطلاق

الذهب

ارتفاع كبير في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 23-12-2025

نوة عيد الميلاد في الإسكندرية

نوة عيد الميلاد في الإسكندرية.. مفيش خروج

موعد نوة عيد الميلاد 2026 وجدول نوات الإسكندرية الكامل

موعد نوة عيد الميلاد 2026 وجدول نوات الإسكندرية الكامل

صلاح وهالاند

بعد الفوز على زيمبابوي.. تعليقات تشجيعية من هالاند لـ صلاح ومرموش

صلاة في رجب

صلاة في رجب.. مرة واحدة تمحو ذنوبك وتفك كربك وتفتح أبواب الرزق

جانب من لقاء وزير الأوقاف بقيادات مؤسسة الأهرام

بحضور وزير الأوقاف .. الأهرام تستضيف ندوة عن «دولة التلاوة» | صور

الشيخ رمضان عبدالمعز

رمضان عبدالمعز: الظلم محرم في عموم الحياة وبالأشهر الحرم بشكل خاص

اشتري وخزني.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء
أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء
أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

شريحة اللحم المثالية على طريقة الشيفات.. خطوات ذكية لطهي الستيك بدون أخطاء

شريحة اللحم المثالية على طريقة الشيفات.. خطوات ذكية لطهي الستيك بدون أخطاء
شريحة اللحم المثالية على طريقة الشيفات.. خطوات ذكية لطهي الستيك بدون أخطاء
شريحة اللحم المثالية على طريقة الشيفات.. خطوات ذكية لطهي الستيك بدون أخطاء

الفراولة كنز للمعان بشرتك.. تعرف على أهم الفوائد وطريقة الاستخدام

الفراولة كنز للمعان بشرتك
الفراولة كنز للمعان بشرتك
الفراولة كنز للمعان بشرتك

طريقة عمل بسكويت الشاى الهش بطعم مقرمش وخفيف

طريقة عمل بسكويت الشاى الهش بطعم أحلى من الجاهز مقرمش وخفيف..
طريقة عمل بسكويت الشاى الهش بطعم أحلى من الجاهز مقرمش وخفيف..
طريقة عمل بسكويت الشاى الهش بطعم أحلى من الجاهز مقرمش وخفيف..

صورة أرشيفية

في سماء أمريكا.. طيار يفجّر جدلًا واسعًا بعد ادعائه مواجهة كائنات فضائية

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

د. محمد غسكر

د.محمد عسكر يكتب.. السوشيال ميديا.. وأبواق لا تعرف الصمت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: داعش.. والولادة الثالثة للتنظيم!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: سيد التيجان

