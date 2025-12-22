قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المجلس الأوروبي يعلن التضامن مع الدنمارك بعد قرار ترامب بتعيين مبعوث خاص لـ جرينلاند
شاهد مجانا.. القنوات الناقله لمباراة مصر وزيمبابوي
الإفتاء: يجوز إخراج الزكاة لعمل مشاريع استثمارية وإنتاجية بشرط واحد
القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي في كأس الأمم الأفريقية 2025
نتنياهو يلتقي رئيس الوزراء اليوناني في القدس
أمطار وشبورة كثيفة تضرب عدة مناطق .. والأرصاد تحذر من صقيع الثلاثاء
تراجع منتخب مصر مركز.. فيفا يكشف عن التصنيف العالمي للمنتخبات
دعاء صلاة المغرب.. لا تفوت دعوات تجلب لك خيري الدنيا والآخرة
وزير الري: ننتقل لأسلوب أكثر كفاءة يعتمد على التكنولوجيا الحديثة في إدارة المياه
رئيس الوزراء يتفقد عددا من مشروعات حياة كريمة بالجيزة .. غدا
بعد انطلاقها أمس.. تردد القنوات المجانية الناقلة لبطولة أمم أفريقيا
نجل مسن المترو: الفيديو المتداول لا يعكس الحقيقة الكاملة لواقعة.. خاص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة أسيوط تنظم جلسة تعريفية بمشروع InnoHub لدعم الابتكار وريادة الأعمال

جامعة أسيوط تنظم جلسة تعريفية بمشروع InnoHub لدعم الابتكار وريادة الأعمال
جامعة أسيوط تنظم جلسة تعريفية بمشروع InnoHub لدعم الابتكار وريادة الأعمال
إيهاب عمر

انطلقت اليوم الإثنين فعاليات الجلسة التعريفية لمشروع InnoHub، بجامعة أسيوط والتي نظمها مكتب العلاقات الدولية وشئون الجامعات العربية، بالتعاون مع قطاع الدراسات العليا والبحوث، وذلك تحت إشراف الدكتور جمال بدر نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، ومدير ومنسق عام مكتب العلاقات الدولية وشئون الجامعات العربية.

وحاضرت في الجلسة التعريفية الدكتورة منة الله عبد الحميد مدير مركز ريادة الأعمال بجامعة هليوبوليس، والمدير التنفيذي لأكاديمية التدريب بمجموعة سيكم وجامعة هليوبوليس.

وشهدت الجلسة حضور كلٍّ من: الدكتور محمد وائل نائب رئيس جامعة قنا لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أسامة عبد الحليم المنسق المساعد لشئون العلاقات الدولية، والمهندس مروان عمرو مهندس دعم فني بمركز ريادة الأعمال بمجموعة سيكم وجامعة هليوبوليس، والمسئول عن تطوير النماذج الأولية لرواد الأعمال، و أسماء إبراهيم مدير عام العلاقات الثقافية، و سماح درويش المشرف الإداري على مكتب العلاقات الدولية وشئون الجامعات العربية، إلى جانب لفيف من عمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس من مختلف الكليات، وبمشاركة طلاب الدراسات العليا وطلاب الجامعة.

تحويل الأفكار البحثية والابتكارية إلى نماذج تطبيقية

وهدفت الجلسة التعريفية إلى تسليط الضوء على مشروع InnoHub، الذي يُنفَّذ من خلال مركز ريادة الأعمال للتأثير الاجتماعي بجامعة هليوبوليس، بدعم من مؤسسة دروسوس، إلى جانب استعراض آليات التقدّم للمشروع وسبل الاستفادة منه، ودوره في دعم تحويل الأفكار البحثية والابتكارية إلى نماذج تطبيقية قابلة للتنفيذ.

تعزيز التكامل بين البحث العلمي ومتطلبات التنمية المستدامة

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط أن تنظيم هذه الجلسة التعريفية يعكس إيمان الجامعة العميق بدورها في دعم الابتكار وريادة الأعمال، وتعزيز التكامل بين البحث العلمي ومتطلبات التنمية المستدامة، بما يسهم في تحويل الأفكار الإبداعية إلى مشروعات تطبيقية ذات أثر ملموس في خدمة المجتمع.

ومن جانبه، أوضح الدكتور جمال بدر نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن مشروع InnoHub يستهدف تمكين المبتكرين من الشباب والباحثين ورواد الأعمال الناشئين حتى سن 35 عامًا، من تحويل أفكارهم الإبداعية وأبحاثهم العلمية إلى مشروعات عملية ومستدامة، مع التركيز على التحديات الملحّة في قطاعات حيوية، من بينها الزراعة والمياه والطاقة المتجددة والبيئة وتغير المناخ، باعتبارها محاور أساسية لتحقيق مستقبل أكثر استدامة.

ودعا نائب رئيس الجامعة طلاب الجامعة في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، وكذلك الخريجين وأعضاء هيئة التدريس والباحثين الشباب، إلى الاستفادة من هذه الفرصة المتميزة، والمشاركة الفاعلة في هذا المشروع الطموح، للتعرّف على مراحل التسجيل بحاضنة InnoHub، وما يتيحه من دعم فني وتدريبي وفرص تنافسية قد تصل إلى الحصول على منح مالية تسهم في تحويل الأفكار إلى واقع.

وخلال الجلسة، استعرضت الدكتورة منة الله عبد الحميد مدير مركز ريادة الأعمال بجامعة هليوبوليس أبرز محاور مشروع InnoHub، موضحة أهدافه في دعم الابتكار الاجتماعي، وتحويل الأفكار البحثية والابتكارية إلى نماذج أولية قابلة للتطبيق، إلى جانب آليات التقدّم للمشروع ومعايير الاختيار. وأشارت إلى أن المشروع يمتد على مدار ثلاث سنوات، ويعتمد على منظومة متكاملة من التدريب والاحتضان، تشمل برامج تدريبية واستشارات فنية وتقنية، تسهم في تنمية المهارات الريادية وبناء شبكات تواصل فعّالة مع خبراء الصناعة والمبتكرين.

وأضافت الدكتورة منة الله عبد الحميد أن المشروع يتيح للمشاركين الاستفادة من وحدة النمذجة الأولية السريعة (Rapid Prototyping Facility – RPF) بجامعة هليوبوليس، والمجهزة بالأدوات والمعدات اللازمة لتصميم وتنفيذ النماذج الأولية، بما يدعم الانتقال من مرحلة الفكرة إلى النموذج العملي خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.

وأوضحت أن التقديم متاح عبر الرابط
https://linktr.ee/innohub.eg
حتى 8 يناير، على أن يتم اختيار المتأهلين لتنفيذ مشروعاتهم على مدار 12 أسبوعًا، ويُختتم البرنامج بحدث نهائي يتم خلاله اختيار الفائزين، حيث يحصل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى على جوائز مالية، بواقع 5000 دولار أمريكي للفائز الأول بالإضافة إلى فرصة للاحتضان، و3000 دولار للمركز الثاني، و2000 دولار للمركز الثالث.

وشهدت الجلسة نقاشًا تفاعليًا مع الحضور، طُرحت خلاله العديد من الأسئلة حول طبيعة المشروع، وآليات التقديم، ومعايير الاختيار، وفرص الدعم والاحتضان بعد انتهاء البرنامج، حيث حرص فريق المشروع على الإجابة عن جميع الاستفسارات بشفافية ووضوح، بما أسهم في رفع وعي المشاركين وتحفيزهم على التقدّم والاستفادة من الفرص التي يتيحها المشروع لدعم الابتكار وربط البحث العلمي بالتطبيق العملي واحتياجات المجتمع.

واختُتمت الفعاليات بتكريم كل من الدكتورة منة الله عبد الحميد مدير مركز ريادة الأعمال بجامعة هليوبوليس والمدير التنفيذي لأكاديمية التدريب بمجموعة سيكم وجامعة هليوبوليس، والمهندس مروان عمرو مهندس دعم فني بمركز ريادة الأعمال بمجموعة سيكم وجامعة هليوبوليس والمسئول عن النماذج الأولية لرواد الأعمال.

أسيوط جامعة أسيوط الجامعات العربية الدراسات العليا والبحوث مركز ريادة الأعمال العلاقات الثقافية الكليات الأفكار البحثية والابتكارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

باق 9 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

كأس أمم أفريقيا2025

مباراة مصر وزيمبابوي.. ترددات القنوات الناقلة بالكامل

هدير عبد الرازق

للمرة الثانية.. تغيب البلوجر هدير عبدالرازق عن محاكمتها .. وتغريم مأمور السجن

القنوات الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي

شاهد مجانا.. القنوات الناقله لمباراة مصر وزيمبابوي

عداد الكهرباء

بعد تغليظ العقوبة.. احذر إضاءة هذه اللمبة بالعداد تعرضك لمحضر سرقة

صورة أرشيفية

القصة الكاملة لذئبي الإسكندرية بعدما اختطفا طالبة وخطيبها وهتكا عرضها

دونالد ترامب

من بينهم مصر.. إدارة ترامب تستدعي نحو 30 دبلوماسيا في الخارج

سرقة الكهرباء

بعد تغليظ العقوبة.. شروط صحة محضر سرقة الكهرباء

ترشيحاتنا

اسعاف - ارشيفية

مصرع سيدة ونجلها وإصابة أطفالها الثلاث فى حادث تصادم بأسوان

حادث

تعرف على أسماء متوفى ومصابى حادث تصادم سيارة بتوك توك بأسوان

جامعة أسيوط تنظم جلسة تعريفية بمشروع InnoHub لدعم الابتكار وريادة الأعمال

جامعة أسيوط تنظم جلسة تعريفية بمشروع InnoHub لدعم الابتكار وريادة الأعمال

بالصور

رئيس مياه الشرقية يتابع سير العمل بمحطة معالجة العصلوجي بالزقازيق

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

متستهونش… عضة كلب تنهي حياة طالب المنوفية بعد 3 أشهر فى عيبوبة وتثير الرعب طبيب يوضح الإسعافات الأولية

أبرز المخاطر المرتبطة بعضة الكلب
أبرز المخاطر المرتبطة بعضة الكلب
أبرز المخاطر المرتبطة بعضة الكلب

بدء عزاء سمية الألفي.. وأحمد الفيشاوي في استقبال المعزين

احمد الفيشاوى من عزاء والدته سمية الألفى
احمد الفيشاوى من عزاء والدته سمية الألفى
احمد الفيشاوى من عزاء والدته سمية الألفى

إصابة نجم شهير بجلطة في المخ تثير القلق .. أطباء يوضحون الأسباب والأعراض

إصابة نجم شهير بجلطة في المخ تثير القلق.. أطباء يوضحون الأسباب والأعراض
إصابة نجم شهير بجلطة في المخ تثير القلق.. أطباء يوضحون الأسباب والأعراض
إصابة نجم شهير بجلطة في المخ تثير القلق.. أطباء يوضحون الأسباب والأعراض

فيديو

صوفيا

المطربة صوفيا : قدمت 5 أغاني ناجحة مع روتانا واللى جاى مفاجآت

بسمة بوسيل

بسمة بوسيل تتقدم ببلاغ رسمي ضد عرافة شهيرة اتهمتها بعمل سحر لـ تامر حسني

صحي لقى والده بيدعيله

"يا بختك بأبوك يا محمد".. صحي لقى والده بيدعيله بعد صلاة الفجر بالخير كله

مذيعة صدى البلد إسراء عبدالمطلب

6600 جنيه للجرام.. تحركات أسعار الذهب والدولار اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تعزيز العلاقات

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بلد الأبطال

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دار الإفتاءِ المصرية.. حين تستعاد الفتوى بوصفها وعيا بالمآل ومسئولية عن الإنسان

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: فوضى إشغالات الشوارع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انتحار لغوي!

المزيد