جامعة أسيوط تنظم جلسة تعريفية بمشروع InnoHub لدعم الابتكار وريادة الأعمال

انطلقت اليوم الإثنين فعاليات الجلسة التعريفية لمشروع InnoHub، بجامعة أسيوط والتي نظمها مكتب العلاقات الدولية وشئون الجامعات العربية، بالتعاون مع قطاع الدراسات العليا والبحوث، وذلك تحت إشراف الدكتور جمال بدر نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، ومدير ومنسق عام مكتب العلاقات الدولية وشئون الجامعات العربية.

وحاضرت في الجلسة التعريفية الدكتورة منة الله عبد الحميد مدير مركز ريادة الأعمال بجامعة هليوبوليس، والمدير التنفيذي لأكاديمية التدريب بمجموعة سيكم وجامعة هليوبوليس.

وشهدت الجلسة حضور كلٍّ من: الدكتور محمد وائل نائب رئيس جامعة قنا لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أسامة عبد الحليم المنسق المساعد لشئون العلاقات الدولية، والمهندس مروان عمرو مهندس دعم فني بمركز ريادة الأعمال بمجموعة سيكم وجامعة هليوبوليس، والمسئول عن تطوير النماذج الأولية لرواد الأعمال، و أسماء إبراهيم مدير عام العلاقات الثقافية، و سماح درويش المشرف الإداري على مكتب العلاقات الدولية وشئون الجامعات العربية، إلى جانب لفيف من عمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس من مختلف الكليات، وبمشاركة طلاب الدراسات العليا وطلاب الجامعة.

تحويل الأفكار البحثية والابتكارية إلى نماذج تطبيقية

وهدفت الجلسة التعريفية إلى تسليط الضوء على مشروع InnoHub، الذي يُنفَّذ من خلال مركز ريادة الأعمال للتأثير الاجتماعي بجامعة هليوبوليس، بدعم من مؤسسة دروسوس، إلى جانب استعراض آليات التقدّم للمشروع وسبل الاستفادة منه، ودوره في دعم تحويل الأفكار البحثية والابتكارية إلى نماذج تطبيقية قابلة للتنفيذ.

تعزيز التكامل بين البحث العلمي ومتطلبات التنمية المستدامة

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط أن تنظيم هذه الجلسة التعريفية يعكس إيمان الجامعة العميق بدورها في دعم الابتكار وريادة الأعمال، وتعزيز التكامل بين البحث العلمي ومتطلبات التنمية المستدامة، بما يسهم في تحويل الأفكار الإبداعية إلى مشروعات تطبيقية ذات أثر ملموس في خدمة المجتمع.

ومن جانبه، أوضح الدكتور جمال بدر نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن مشروع InnoHub يستهدف تمكين المبتكرين من الشباب والباحثين ورواد الأعمال الناشئين حتى سن 35 عامًا، من تحويل أفكارهم الإبداعية وأبحاثهم العلمية إلى مشروعات عملية ومستدامة، مع التركيز على التحديات الملحّة في قطاعات حيوية، من بينها الزراعة والمياه والطاقة المتجددة والبيئة وتغير المناخ، باعتبارها محاور أساسية لتحقيق مستقبل أكثر استدامة.

ودعا نائب رئيس الجامعة طلاب الجامعة في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، وكذلك الخريجين وأعضاء هيئة التدريس والباحثين الشباب، إلى الاستفادة من هذه الفرصة المتميزة، والمشاركة الفاعلة في هذا المشروع الطموح، للتعرّف على مراحل التسجيل بحاضنة InnoHub، وما يتيحه من دعم فني وتدريبي وفرص تنافسية قد تصل إلى الحصول على منح مالية تسهم في تحويل الأفكار إلى واقع.

وخلال الجلسة، استعرضت الدكتورة منة الله عبد الحميد مدير مركز ريادة الأعمال بجامعة هليوبوليس أبرز محاور مشروع InnoHub، موضحة أهدافه في دعم الابتكار الاجتماعي، وتحويل الأفكار البحثية والابتكارية إلى نماذج أولية قابلة للتطبيق، إلى جانب آليات التقدّم للمشروع ومعايير الاختيار. وأشارت إلى أن المشروع يمتد على مدار ثلاث سنوات، ويعتمد على منظومة متكاملة من التدريب والاحتضان، تشمل برامج تدريبية واستشارات فنية وتقنية، تسهم في تنمية المهارات الريادية وبناء شبكات تواصل فعّالة مع خبراء الصناعة والمبتكرين.

وأضافت الدكتورة منة الله عبد الحميد أن المشروع يتيح للمشاركين الاستفادة من وحدة النمذجة الأولية السريعة (Rapid Prototyping Facility – RPF) بجامعة هليوبوليس، والمجهزة بالأدوات والمعدات اللازمة لتصميم وتنفيذ النماذج الأولية، بما يدعم الانتقال من مرحلة الفكرة إلى النموذج العملي خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.

وأوضحت أن التقديم متاح عبر الرابط

https://linktr.ee/innohub.eg

حتى 8 يناير، على أن يتم اختيار المتأهلين لتنفيذ مشروعاتهم على مدار 12 أسبوعًا، ويُختتم البرنامج بحدث نهائي يتم خلاله اختيار الفائزين، حيث يحصل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى على جوائز مالية، بواقع 5000 دولار أمريكي للفائز الأول بالإضافة إلى فرصة للاحتضان، و3000 دولار للمركز الثاني، و2000 دولار للمركز الثالث.

وشهدت الجلسة نقاشًا تفاعليًا مع الحضور، طُرحت خلاله العديد من الأسئلة حول طبيعة المشروع، وآليات التقديم، ومعايير الاختيار، وفرص الدعم والاحتضان بعد انتهاء البرنامج، حيث حرص فريق المشروع على الإجابة عن جميع الاستفسارات بشفافية ووضوح، بما أسهم في رفع وعي المشاركين وتحفيزهم على التقدّم والاستفادة من الفرص التي يتيحها المشروع لدعم الابتكار وربط البحث العلمي بالتطبيق العملي واحتياجات المجتمع.

واختُتمت الفعاليات بتكريم كل من الدكتورة منة الله عبد الحميد مدير مركز ريادة الأعمال بجامعة هليوبوليس والمدير التنفيذي لأكاديمية التدريب بمجموعة سيكم وجامعة هليوبوليس، والمهندس مروان عمرو مهندس دعم فني بمركز ريادة الأعمال بمجموعة سيكم وجامعة هليوبوليس والمسئول عن النماذج الأولية لرواد الأعمال.