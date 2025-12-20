وزير الأوقاف من أسيوط: التكامل بين المؤسسات الدينية والعلمية ترسخ للخطاب الديني الرشيد

التقى الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، صباح اليوم السبت، الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، في رحاب جامعة أسيوط، وذلك بحضور الدكتور محمد عبدالمالك، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، والدكتور عيد خليفة، وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، والدكتور أحمد نبوي، أستاذ الحديث وعلومه المساعد وعضو المكتب الفني لوزير الأوقاف، إلى جانب لفيف من الأئمة وممثلي وزارة الأوقاف وجامعة الأزهر.

وشهد اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبحث آفاق التعاون في المجالات العلمية والثقافية والتوعوية، بما يسهم في خدمة المجتمع، ودعم مسيرة التنمية، وتحقيق أهداف الدولة المصرية في بناء الوعي وترسيخ القيم الوطنية.

بناء الإنسان وتعزيز قيم الانتماء الوطني

وخلال اللقاء، استعرض الدكتور أحمد المنشاوي أوجه النشاط العلمي والثقافي والتوعوي التي تضطلع بها جامعة أسيوط، مؤكدًا دور الجامعة في خدمة المجتمع وتنمية الوعي من خلال برامجها التعليمية والبحثية، وما تقدمه من أنشطة فكرية وثقافية تستهدف بناء الإنسان وتعزيز قيم الانتماء الوطني والهوية الثقافية.

وأكد رئيس جامعة أسيوط، أن التثقيف الطلابي يأتي في إطار الدور الوطني والمسئولية المجتمعية للجامعة، بهدف ترسيخ الوعي المستنير لدى الشباب وتصحيح المفاهيم المغلوطة، بما يسهم في تحصين العقول ومواجهة التحديات الفكرية المعاصرة، مشيرًا إلى حرص الجامعة على التعاون مع وزارة الأوقاف وجامعة الأزهر في هذا الإطار، تحقيقًا للتكامل بين المؤسسات التعليمية والدينية.

كما أكد الدكتور أحمد المنشاوي دعم جامعة أسيوط الكامل، للأنشطة والبرامج التي تتبناها وزارة الأوقاف، والعمل المشترك في إطار القيم الدينية الرفيعة التي تعزز مفاهيم الوسطية والاعتدال والتسامح، وتسهم في مواجهة الفكر المتطرف، وبناء وعي مجتمعي رشيد قائم على الفهم الصحيح لمقاصد الدين، وبما يخدم أهداف الدولة المصرية في بناء الإنسان وتحقيق التنمية الشاملة.

من جانبه، أعرب الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، عن تقديره للمكانة العلمية والثقافية التي تحظى بها جامعة أسيوط كأحد الصروح الأكاديمية الرائدة في صعيد مصر، مشيدًا بتاريخها العريق وإسهاماتها العلمية والبحثية، ودورها في إعداد الكوادر العلمية المؤهلة، وخدمة قضايا الفكر والتنوير.

وأكد وزير الأوقاف ، أهمية تعزيز التكامل بين المؤسسات الدينية والعلمية في ترسيخ الخطاب الديني الرشيد القائم على الوسطية والفهم المستنير لمقاصد الشريعة، بما يسهم في مواجهة التحديات الفكرية الراهنة، وبناء الإنسان المصري على أسس علمية وفكرية سليمة، بما يعزز الاستقرار المجتمعي ويحافظ على الهوية الوطنية. والجدير بالذكر أن فضيلة الدكتور أسامة الأزهري يشارك خلال زيارته العلمية لمحافظة أسيوط في مناقشة رسالة ماجستير، بكلية أصول الدين والدعوة بجامعة الأزهر فرع أسيوط.