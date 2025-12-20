قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

وزير الأوقاف من أسيوط: التكامل بين المؤسسات الدينية والعلمية ترسخ للخطاب الديني الرشيد

رئيس جامعة أسيوط يستقبل وزير الاوقاف
رئيس جامعة أسيوط يستقبل وزير الاوقاف
إيهاب عمر

التقى الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، صباح اليوم السبت، الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، في رحاب جامعة أسيوط، وذلك بحضور الدكتور محمد عبدالمالك، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، والدكتور عيد خليفة، وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، والدكتور أحمد نبوي، أستاذ الحديث وعلومه المساعد وعضو المكتب الفني لوزير الأوقاف، إلى جانب لفيف من الأئمة وممثلي وزارة الأوقاف وجامعة الأزهر. 

وشهد اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبحث آفاق التعاون في المجالات العلمية والثقافية والتوعوية، بما يسهم في خدمة المجتمع، ودعم مسيرة التنمية، وتحقيق أهداف الدولة المصرية في بناء الوعي وترسيخ القيم الوطنية.

 بناء الإنسان وتعزيز قيم الانتماء الوطني

 وخلال اللقاء، استعرض الدكتور أحمد المنشاوي أوجه النشاط العلمي والثقافي والتوعوي التي تضطلع بها جامعة أسيوط، مؤكدًا دور الجامعة في خدمة المجتمع وتنمية الوعي من خلال برامجها التعليمية والبحثية، وما تقدمه من أنشطة فكرية وثقافية تستهدف بناء الإنسان وتعزيز قيم الانتماء الوطني والهوية الثقافية. 

وأكد رئيس جامعة أسيوط، أن التثقيف الطلابي يأتي في إطار الدور الوطني والمسئولية المجتمعية للجامعة، بهدف ترسيخ الوعي المستنير لدى الشباب وتصحيح المفاهيم المغلوطة، بما يسهم في تحصين العقول ومواجهة التحديات الفكرية المعاصرة، مشيرًا إلى حرص الجامعة على التعاون مع وزارة الأوقاف وجامعة الأزهر في هذا الإطار، تحقيقًا للتكامل بين المؤسسات التعليمية والدينية.

 كما أكد الدكتور أحمد المنشاوي دعم جامعة أسيوط الكامل، للأنشطة والبرامج التي تتبناها وزارة الأوقاف، والعمل المشترك في إطار القيم الدينية الرفيعة التي تعزز مفاهيم الوسطية والاعتدال والتسامح، وتسهم في مواجهة الفكر المتطرف، وبناء وعي مجتمعي رشيد قائم على الفهم الصحيح لمقاصد الدين، وبما يخدم أهداف الدولة المصرية في بناء الإنسان وتحقيق التنمية الشاملة.

من جانبه، أعرب الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، عن تقديره للمكانة العلمية والثقافية التي تحظى بها جامعة أسيوط كأحد الصروح الأكاديمية الرائدة في صعيد مصر، مشيدًا بتاريخها العريق وإسهاماتها العلمية والبحثية، ودورها في إعداد الكوادر العلمية المؤهلة، وخدمة قضايا الفكر والتنوير. 

وأكد وزير الأوقاف ، أهمية تعزيز التكامل بين المؤسسات الدينية والعلمية في ترسيخ الخطاب الديني الرشيد القائم على الوسطية والفهم المستنير لمقاصد الشريعة، بما يسهم في مواجهة التحديات الفكرية الراهنة، وبناء الإنسان المصري على أسس علمية وفكرية سليمة، بما يعزز الاستقرار المجتمعي ويحافظ على الهوية الوطنية. والجدير بالذكر أن فضيلة الدكتور أسامة الأزهري يشارك خلال زيارته العلمية لمحافظة أسيوط في مناقشة رسالة ماجستير، بكلية أصول الدين والدعوة بجامعة الأزهر فرع أسيوط.

أسيوط جامعة أسيوط الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف نائب رئيس جامعة الأزهر وكيل وزارة الأوقاف وزارة الأوقاف

إبراهيم سعيد

القبض على إبراهيم سعيد في فندق شهير بالتجمع | ماذا حدث؟

حنان ترك

غابت عن حفل الزفاف.. أول تعليق من حنان ترك على زواج نجلها

سمية الألفى

وفاة سمية الألفى عن عمر يناهز 72 عاما

ابراهيم سعيد

ليلة القبض على إبراهيم سعيد.. ماذا حدث في فندق شهير بالقاهرة الجديدة؟

التيمم بدلا من الوضوء

هل يجوز التيمم بدلا من الوضوء بسبب البرد الشديد؟.. الإفتاء تحسم الجدل

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 20-12-2025.. آخر تحديث

حسام عاشور

حسام عاشور: سعيد بالعودة إلى بيتي من جديد داخل النادي الأهلي

الدولار

أعلى سعر دولار اليوم السبت 20-12-2025

التيك توك

أستاذ هندسة: صفقة تيك توك تنقل البيانات والخوارزميات بداخل أمريكا

الدرون

طائرة الدرون تدخل منظومة إدارة المياة.. متحدث الري يكشف التفاصيل

صورة أرشيفية

لبنان : الحمى القلاعية محدودة واللحوم المتداولة بالأسواق «آمنة».. تفاصيل

مخاطر إستخدام المناديل الورقية في تجفيف الطعام المقلية من الزيت ؟

أضرار استخدام المناديل الورقية لتجفيف الأطعمة المقلية
أضرار استخدام المناديل الورقية لتجفيف الأطعمة المقلية
أضرار استخدام المناديل الورقية لتجفيف الأطعمة المقلية

صحارى.. جيب جلاديتور تضيف فئة جديدة موديل 2026

جيب جلاديتور صحارى
جيب جلاديتور صحارى
جيب جلاديتور صحارى

لتعزيز الطاقة والصحة العامة..أطعمة تحتوي على الحديد أكثر من اللحوم الحمراء

أطعمة غنية بالحديد أكثر من اللحوم الحمراء
أطعمة غنية بالحديد أكثر من اللحوم الحمراء
أطعمة غنية بالحديد أكثر من اللحوم الحمراء

طريقة عمل فطائر بالجبنة والزعتر.. خفيفة وسهلة التحضير

طريقة عمل فطائر بالجبنة والزعتر
طريقة عمل فطائر بالجبنة والزعتر
طريقة عمل فطائر بالجبنة والزعتر

سمية الألفي

وفاة سمية الألفي.. قصة حبها مع فاروق الفيشاوي بدأت شيكولاتة ووردة ولبان

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

