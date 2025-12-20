قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء يغادر العاصمة اللبنانية عائدا إلى القاهرة
توغل الاحتلال الإسرائيلي في قرية عين زيوان بالقنيطرة جنوب سوريا
وفاة سمية الالفي .. رحلتها مع مرض السرطان
شبكة أطباء السودان: الدعم السريع أطلق سراح 9 من الكوادر الطبية المحتجزة
الكيلو بـ90 جنيها.. موعد انخفاض أسعار الليمون بالأسواق
كنت بربيه.. ننشر نص التحقيقات مع أم قتلت نجلها بالمعصرة «خاص»
أول رجب 2025 اليوم وغدا.. اعرف دعاء النبي وذكر يفتح الأبواب المغلقة
وزير التموين ومحافظ الجيزة يفتتحان سوق اليوم الواحد في حدائق الأهرام
عودة الملياردير محمد منصور من لندن.. لماذا يهرب الأثرياء من بريطانيا ؟
روس كونجرس: مصر تلعب دورا محوريا في منتدي الشراكة الروسي – الأفريقي
قبل رحيلها.. سمية الألفي تكشف كواليس الطلاق الأول من الفيشاوي و12 طفلا أجهضتهم
إعلام سوري: دورية إسرائيلية تتوغل في قرية عين زيوان بريف القنيطرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: تحصين أكثر من 135 ألف رأس ماشية

تحصين أكثر من 135 ألف رأس ماشية بأسيوط
تحصين أكثر من 135 ألف رأس ماشية بأسيوط
إيهاب عمر

أكد اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، أن المحافظة تواصل ترسيخ نهج علمي ومنظم في حماية الثروة الحيوانية، مشيرًا إلى أن نتائج الحملة القومية الثالثة للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع تمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين جهود الدولة ووعي المجتمع الريفي، بما يدعم الأمن الغذائي ويعزز استقرار الريف المصري.

حماية الثروة الحيوانية

وأوضح محافظ أسيوط أن الحملة، التي انطلقت في 25 أكتوبر 2025 واستمرت على مدار 7 أسابيع من العمل المتواصل، شهدت مشاركة واسعة من الفرق البيطرية والمربين، وتحولت خلالها قرى ومراكز المحافظة إلى ساحات عمل جاد يعكس حجم المسؤولية الوطنية في صون الثروة الحيوانية باعتبارها أحد أعمدة الاقتصاد الريفي.

تحصين 135 ألفًا و837 رأس ماشية

وأشار المحافظ إلى أن مديرية الطب البيطري بأسيوط، بقيادة الدكتور جمال سيد مدير عام المديرية، حققت إنجازًا غير مسبوق خلال فعاليات الحملة، حيث نجحت الفرق البيطرية في تحصين 135 ألفًا و837 رأس ماشية من خلال 1,868 لجنة انتشرت في جميع أنحاء المحافظة، لتصل إلى كل بيت وكل حظيرة، مؤكدًا أن هذه الأرقام تعكس مستوى الوعي المتنامي لدى المربين وإدراكهم لأهمية التحصين كركيزة أساسية لحماية مصادر دخلهم.

وأضاف محافظ أسيوط أن الحملة لم تقتصر على أعمال التحصين فقط، بل شملت محورًا توعويًا مهمًا، تمثل في تنظيم 217 ندوة إرشادية، أتاحت فرص تواصل مباشر بين الأطباء البيطريين والمربين، وأسهمت في نشر ثقافة صحية جديدة في الريف تقوم على الوقاية والمسؤولية المشتركة.

وفي السياق ذاته، لفت المحافظ إلى تنفيذ 1,707 لجنة تقصي بيطري لزيارات ميدانية شملت 5,121 منزلًا، إلى جانب المرور على الأسواق ومناطق تداول الماشية، بهدف الاطمئنان على الحالة الصحية العامة ورصد أي مؤشرات مبكرة للأمراض، بما ساعد على توجيه التدخلات البيطرية بشكل دقيق وفعال.

وعبر اللواء دكتور هشام أبوالنصر عن فخره بما تحقق خلال الحملة، مؤكدًا أن هذا النجاح جاء نتيجة تناغم واضح بين التخطيط العلمي والمتابعة الميدانية اليومية، مشيرًا إلى أن فرق التحصين كانت تحظى بتوجيهات مستمرة لضمان أعلى درجات الكفاءة والانضباط. وأضاف أن الحملة تجاوزت كونها إجراءً وقائيًا لتصبح منصة حقيقية لترسيخ قناعة راسخة بأن صحة الحيوان هي صمام أمان للمجتمع ككل.

واختتم محافظ أسيوط تصريحاته بالتأكيد على استمرار العمل داخل مديرية الطب البيطري بروح من المسئولية والالتزام، حفاظًا على الثروة الحيوانية ودعمًا لاستقرار الريف المصري، مشددًا على أن ما تحقق ليس نهاية المطاف، بل بداية لمسيرة متجددة من الإنجاز، قوامها التعاون الواعي بين الدولة والمجتمع لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز التنمية المستدامة.

أسيوط الثروة الحيوانية الحمى القلاعية حمى الوادي المتصدع الريف المصري الفرق البيطرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إبراهيم سعيد

القبض على إبراهيم سعيد في فندق شهير بالتجمع | ماذا حدث؟

حنان ترك

غابت عن حفل الزفاف.. أول تعليق من حنان ترك على زواج نجلها

سعر الذهب

سعر أقل عيار ذهب صباح اليوم السبت 20-12-2025

ابراهيم سعيد

ليلة القبض على إبراهيم سعيد.. ماذا حدث في فندق شهير بالقاهرة الجديدة؟

متى أول رجب 2025

متى أول ليلة من رجب 2025 غدا السبت أم الأحد؟.. موعدها بعد 17 ساعة

التيمم بدلا من الوضوء

هل يجوز التيمم بدلا من الوضوء بسبب البرد الشديد؟.. الإفتاء تحسم الجدل

سعر الذهب اليوم

قفزة جديدة في سعر الذهب عيار 21 مساء اليوم الجمعة

سمية الألفى

وفاة سمية الألفى عن عمر يناهز 72 عاما

ترشيحاتنا

المستشار محمد السعيد الشربيني

اتخذوا من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضهم.. الحكم على 9 متهمين بـ«خلية البساتين»

اتحاد الكرة

اتحاد الكرة ينفي التعاقد مع مدير فني للجبلاية

المتهم

راكب موتوسيكل.. سقوط لص سرق حقيبة من شخص بالقاهرة

بالصور

لتعزيز الطاقة والصحة العامة..أطعمة تحتوي على الحديد أكثر من اللحوم الحمراء

أطعمة غنية بالحديد أكثر من اللحوم الحمراء
أطعمة غنية بالحديد أكثر من اللحوم الحمراء
أطعمة غنية بالحديد أكثر من اللحوم الحمراء

طريقة عمل فطائر بالجبنة والزعتر.. خفيفة وسهلة التحضير

طريقة عمل فطائر بالجبنة والزعتر
طريقة عمل فطائر بالجبنة والزعتر
طريقة عمل فطائر بالجبنة والزعتر

صدمة لمحبيها .. فولكس فاجن تعلن إيقاف سيارتها الشهيرة للأبد

ID. BUZZ
ID. BUZZ
ID. BUZZ

طريقة تنظيف بقعة زيت على الملابس.. خطوة مطلوبة قبل إدخالها الغسالة

بقعة زيت على ملابسك؟ افعلي هذه الخطوة قبل إدخالها إلى الغسالة
بقعة زيت على ملابسك؟ افعلي هذه الخطوة قبل إدخالها إلى الغسالة
بقعة زيت على ملابسك؟ افعلي هذه الخطوة قبل إدخالها إلى الغسالة

فيديو

سمية الألفي

وفاة سمية الألفي.. قصة حبها مع فاروق الفيشاوي بدأت شيكولاتة ووردة ولبان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

المزيد