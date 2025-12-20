محافظ أسيوط: حزمة دعم شامل وحلول عاجلة للمنازل المتضررة بسبب الحفر العشوائي

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، حرص المحافظة على المتابعة الميدانية المستمرة لشكاوى المواطنين، والاستجابة الفورية لمطالبهم، وتقديم أوجه الدعم اللازمة، وذلك خلال لقائه بعدد من أصحاب المنازل المتضررة من أعمال حفر جارية بمنطقة غرب البلد، لبحث مطالبهم وشكاواهم ومناقشة الحلول المناسبة لها.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة الاستماع إلى شكاوى المواطنين والعمل على حلها بما يسهم في تحسين جودة الخدمات وتحقيق التنمية المستدامة، في إطار رؤية مصر 2030.

حضر اللقاء الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، وممدوح جبر رئيس حي غرب، والمهندس عصام القرن وكيل وزارة الإسكان بأسيوط، وداليا تادرس مدير هيئة تنمية الصعيد بأسيوط، ونفيسة عبد السلام مدير إدارة المشاركة المجتمعية بالمحافظة، والدكتورة فاطمة عايد مدير إدارة التعاون الدولي، إلى جانب 15 أسرة من أهالي منطقة غرب البلد المتضررين.

أعمال حفر عشوائية

وخلال اللقاء، استمع محافظ أسيوط إلى شرح تفصيلي للمشكلات التي تعرض لها الأهالي، نتيجة أعمال حفر عشوائية قام بها بعض المواطنين، وما ترتب عليها من تأثيرات سلبية على عدد من المنازل، فضلًا عن احتياجات الأسر القريبة من مواقع الحفر.

حصر دقيق وشامل للمنازل المتضررة

ووجّه اللواء دكتور هشام أبو النصر مسؤولي حي غرب والوحدة المحلية بإجراء حصر دقيق وشامل للمنازل المتضررة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتها، مع سرعة البدء في أعمال الترميم، إلى جانب توفير بدائل وحلول عاجلة للأسر المتأثرة، بما يضمن سلامتهم، مع تقديم كافة التسهيلات المطلوبة في أسرع وقت ممكن.

كما وجه المحافظ بصرف تعويضات للأسر الأكثر احتياجًا، وتوفير أجهزة كهربائية ومنزلية لهم، إلى جانب دعم السيدات والمرأة المعيلة بتوفير ماكينات خياطة وأقمشة، وتقديم كراسي كهربائية للأشخاص ذوي الإعاقة، فضلًا عن مساعدتهم في تنفيذ مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر مناسبة لقدراتهم، بما يسهم في توفير مصدر دخل كريم ومستدام لهم.

وشدد المحافظ على أهمية التنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية لدعم الفئات الأولى بالرعاية، من خلال توزيع كراتين مواد غذائية ولحوم، وتقديم أوجه المساندة الاجتماعية اللازمة.

من جانبهم، أعرب أهالي منطقة غرب البلد عن شكرهم وتقديرهم لمحافظ أسيوط على سرعة الاستجابة والاستماع لمشكلاتهم، مثمنين حرصه على توفير حلول عملية ومساعدات حقيقية، مؤكدين أن ذلك يعكس اهتمام الدولة بالمواطنين، لا سيما الأسر الأكثر احتياجًا.