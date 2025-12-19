قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ أسيوط يبحث مع رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر عددا من المشروعات التنموية المشتركة

محافظ أسيوط يلتقي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر لبحث عدد من المشروعات التنموية المشتركة
محافظ أسيوط يلتقي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر لبحث عدد من المشروعات التنموية المشتركة
إيهاب عمر

التقى اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، اليوم، الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، لبحث عدد من المشروعات التنموية المشتركة. 

تعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني

وأكد اللواء دكتور هشام أبو النصر أن المحافظة تحرص على دعم وتعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني الجادة، مثمّنًا الدور الوطني والتنموي الذي تقوم به الطائفة الإنجيلية والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية في دعم المواطنين وتنفيذ مبادرات تنموية فعالة تتكامل مع جهود الدولة، خاصة في محافظات الصعيد.

وأشار المحافظ إلى أن هذه الشراكات تمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وتحسين جودة حياة المواطنين، ودعم الفئات الأولى بالرعاية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المجتمعي ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ أسيوط بالدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الجمعة، بحضور ممتاز بشاي، نائب رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، وعدد من قيادات الهيئة، حيث تم بحث ومناقشة عدد من المشروعات التنموية المشتركة المقترح تنفيذها بالمحافظة.

من جانبه، رحّب الدكتور القس أندريه زكي بمحافظ أسيوط، معربًا عن تقديره لهذه الزيارة، ومؤكدًا أهمية المشروعات التنموية المشتركة في تعزيز الاستقرار وتمكين المواطنين اقتصاديًا واجتماعيًا، مشيرًا إلى ضرورة توحيد الجهود بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لخدمة الفئات الأكثر احتياجًا وتحقيق التنمية الشاملة.

وخلال اللقاء، استعرض قيادات الهيئة القبطية الإنجيلية أبرز الأنشطة والبرامج التي تنفذها الهيئة، من بينها مبادرة «ازرع» لدعم صغار المزارعين، إلى جانب برامج المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي تستهدف تحسين سبل المعيشة وتمكين الأسر اقتصاديًا، خاصة بمحافظة أسيوط.

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان أهمية استمرار التعاون المشترك وتوسيع نطاق المشروعات التنموية، بما يدعم جهود الدولة في بناء الإنسان المصري وتحقيق التنمية المستدامة.

أسيوط القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية المشروعات التنموية مؤسسات المجتمع المدني لطائفة الإنجيلية الهيئة القبطية محافظات الصعيد

