محافظات

بشرى لأهالي نجع سبع.. محافظ أسيوط يعلن إعادة فتح الكوبري قريبا

الإنتهاء من أعمال الصيانة والتطوير بكوبري نجع سبع
الإنتهاء من أعمال الصيانة والتطوير بكوبري نجع سبع
إيهاب عمر

أعلن اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، عن بشرى سارة لأهالي قرية نجع سبع والقرى المجاورة، بإعادة فتح كوبري نجع سبع بمركز أسيوط، عقب الانتهاء من تنفيذ أعمال الصيانة والتطوير وفقًا للخطة الموضوعة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي،  وتحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030. 

الإنتهاء من أعمال الصيانة 

وأوضح محافظ أسيوط أن أعمال الصيانة والتطوير بالكوبري تم الانتهاء منها طبقًا للجدول الزمني المحدد، وبما يتوافق مع المواصفات والمعايير الفنية المعتمدة، حرصًا على سلامة وأمن المواطنين وممتلكاتهم أثناء الانتقال بين ضفتي الترعة الإبراهيمية في تلك المنطقة. 

تسهيل الحركة المرورية

وأشار المحافظ إلى أن إعادة افتتاح الكوبري تأتي في إطار جهود المحافظة المستمرة لتحسين البنية التحتية وتسهيل الحركة المرورية، من خلال رفع كفاءة الطرق والكباري الحيوية، لافتًا إلى أن تطوير الكوبري الواصل بين قرية نجع سبع والطريق الزراعي أسيوط/ديروط يسهم بشكل مباشر في تيسير حركة انتقال المواطنين والمركبات، ويقلل من التكدسات المرورية أثناء التوجه إلى القرى والمناطق المجاورة. 

وأكد اللواء دكتور هشام أبوالنصر أن المحافظة مستمرة في تنفيذ مشروعات التطوير والصيانة بمختلف المراكز والقرى، بما يحقق تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ويدعم خطط التنمية الشاملة التي تستهدف الارتقاء بجودة الحياة لأبناء محافظة أسيوط.

أسيوط قرية نجع سبع كوبري نجع سبع أعمال الصيانة أخبار أسيوط أخبار المحافظات

