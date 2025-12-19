قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أصل الحكاية

الانقلاب الشتوي يقترب.. موعد أطول ليل في عام 2025

أحمد أيمن

نشهد يوم الأحد المقبل، الموافق 21 ديسمبر 2025، حدثاً فلكياً يحدث مرة كل عام وهو الانقلاب الشتوي، حيث يعتبر هذا اليوم أطول ليل في السنة.

من المقرر أن يصل طول الليل في هذا اليوم إلى حوالي 14 ساعة، بينما يقصر النهار ليكون حوالي 10 ساعات فقط.

موعد بداية فصل الشتاء 

ﻳﺒﺪﺃ ﻓﺼﻞ ﺍﻟﺸﺘﺎﺀ بمصر ﻓﻲ 21 ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 2025، ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻔﻠﻜﻴﺔ، ﻭﻳﺴﺘﻤﺮ ﻟﻤﺪﺓ 88 ﻳﻮﻣًﺎ ﻭ23 ﺳﺎﻋﺔ ﻭ35 ﺩﻗﻴﻘﺔ، ﻟﻴﺨﺘﺘﻢ ﻓﻲ 20 ﻣﺎﺭﺱ 2025.

ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﻋﺪ ﻳﺄﺗﻲ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﻓﺼﻞ ﺍﻟﺨﺮﻳﻒ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺒﺪﺃ ﻓﻲ 22 ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ، ﻭﻳﻌد ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﻝ ﺍﻟﺨﺮﻳﻔﻲ ﻓﻲ 23 ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺇﺷﺎﺭﺓ إلى بدﺍﻳﺔ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺠﻲ ﻧﺤﻮ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻷﻗﺼﺮ ﻭﺍﻟﻠﻴﺎﻟﻲ ﺍﻷﻃﻮﻝ.

ﻳﺴﺘﻤﺮ ﻓﺼﻞ ﺍﻟﺸﺘﺎﺀ ﻟﻤﺪﺓ 88 ﻳﻮﻣًﺎ ﻭ23 ﺳﺎﻋﺔ ﻭ35 ﺩﻗﻴﻘﺔ.

ماذا يعني الانقلاب الشتوي؟

الانقلاب الشتوي يحدث عندما يميل القطب الجنوبي للأرض نحو الشمس، ما يجعل أشعة الشمس تكون عمودية تماماً على مدار الجدي، الذي يقع عند خط عرض 23.5 درجة جنوباً. 

هذا الميل يتسبب في ظهور ظاهرة طبيعية تتمثل في وجود أطول ليل وأقصر نهار في النصف الشمالي للكرة الأرضية.

هذا اليوم أيضاً يعتبر ذروة فصل الشتاء فلكياً في النصف الشمالي للكرة الأرضية، وفي نفس الوقت يكون هو ذروة فصل الصيف في النصف الجنوبي. 

لكن تجدر الإشارة إلى أن هذا لا يعني بالضرورة أن يوم الانقلاب الشتوي هو أبرد يوم في السنة، فدرجة الحرارة تعود إلى مجموعة من العوامل الجوية المختلفة التي تؤثر على الغلاف الجوي.

كيف يؤثر الانقلاب الشتوي على الحرارة؟

بينما يشير الانقلاب الشتوي إلى أبسط زاوية لميل الأرض تجاه الشمس، فإن درجات الحرارة الباردة أو الدافئة تعتمد على تقلبات الطقس وظروف الجو المحلية. 

بارداً كان الجو أم دافئاً، فالفلكيون يؤكدون أن ذروة الشتاء فلكياً تمثل أقصى ميل لمحور دوران الأرض في مدارها حول الشمس، ومن اللافت للنظر أن الأرض تكون أقرب إلى الشمس في فصل الشتاء منها في الصيف، ما يؤدي إلى تناقضات في درجات الحرارة.

في يوم الانقلاب الشتوي، يبلغ ارتفاع الشمس أدنى نقطة لها في السماء أثناء عبورها خط الزوال. وفي هذه اللحظة، يكون ظل الإنسان على الأرض الأطول. 

توجه الشمس إلى أقصى الجنوب يجعلها لا ترتفع عن الأفق كما في باقي الأيام، ما يعزز من الشعور بالليل الأطول.

