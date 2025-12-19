قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بتروجت يفوز على الإسماعيلي ببطولة كأس عاصمة مصر
تشكيل الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا في كأس الرابطة
عقوبة تصل للإعدام.. اعتقال 200 شخص في ميانمار بسبب قانون جديد للانتخابات
مصادر تكشف موقف كيروش من قيادة الإدارة الفنية في اتحاد الكرة
بعد زيادة المعاشات.. احسب هتقبض كام في شهر يناير 2026؟
بعد انتشار فيروس الأنفلونزا.. مستشار الرئيس للصحة لطلاب المدارس: ما تخافوش
كان زماني اشتريت مصر.. حسام موافي: درَّست 7000 ساعة مجانًا لمدة 30 سنة
فاركو يهزم غزل المحلة بهدف نظيف في كأس عاصمة مصر
رغم الإصابات والطرد .. كيف وصل منتخب المغرب لـ منصة تتويج كأس العرب
جوائز مفيد فوزي وآمال العمدة .. صدى البلد تحظى بأفضل تغطية فنية
السلالة الفرعية K من الإنفلونزا تثير القلق.. ما حقيقتها ولماذا تنتشر بسرعة؟
شيخ الأزهر يهنئ الأمير تميم بن حمد باليوم الوطني لـ قطر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

فتح باب التقديم لشغل وظيفة مندوب مساعد بـ مجلس الدولة.. غدا

فتح باب التقديم لشغل وظيفة «مندوب مساعد» بـ مجلس الدولة.. غدًا
فتح باب التقديم لشغل وظيفة «مندوب مساعد» بـ مجلس الدولة.. غدًا
إسلام دياب

يفتح مجلس الدولة غدًا السبت الموافق 20 ديسمبر 2025، باب التقديم لشغل وظيفة «مندوب مساعد»، وذلك اعتبارًا من الغد وحتى 2 يناير 2026، وفقًا لإعلان رقم (1) لسنة 2025. 

يستهدف الإعلان خريجي وخريجات دفعة 2024 من كليات الحقوق، والشريعة والقانون، والشرطة، وذلك طبقًا للضوابط والشروط المنظمة للعمل القضائي. 

شروط التقدم للوظيفة 

وأوضح مجلس الدولة أن التقدم للوظيفة يشترط توافر الشروط العامة للتعيين المنصوص عليها قانونًا، إلى جانب الضوابط التالية: 

• ألا يقل التقدير التراكمي للمتقدم عن جيد. 

• ألا يتجاوز سن المتقدم 30 عامًا ميلاديًا في تاريخ آخر يوم للتسجيل الإلكتروني. 

• اجتياز المقابلة الشخصية التي يجريها المجلس الخاص للشئون الإدارية للتحقق من أهلية وصلاحية المتقدم لشغل المنصب القضائي. 

• اجتياز الفحوصات الطبية والدورات التدريبية والاختبارات المقررة، مع التزام المتقدم بتحمل التكلفة الكاملة لهذه الإجراءات، وذلك وفقًا لضوابط المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية. 

إجراءات التقديم 

وأكد مجلس الدولة أن التقديم يتم إلكترونيًا فقط من خلال الموقع الرسمي للمجلس، ويشمل ما يلي: 

• تسجيل طلب التعيين في الوظيفة القضائية. 

• استكمال وثيقة التعارف الخاصة بالمتقدم. 

• تحديد موعد المقابلة الشخصية عبر النظام الإلكتروني. وشدد المجلس على ضرورة الالتزام الكامل بالشروط والأحكام المعلنة على الموقع الرسمي قبل بدء التسجيل، مؤكدًا أنه لن يُعتد بأي طلب غير مستوفٍ للبيانات المطلوبة أو مقدّم بغير الوسيلة الإلكترونية.

مجلس الدولة مندوب مساعد وظائف خالية وظائف وظيفة مندوب مساعد التقديم لشغل وظيفة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

باقي 11يوم.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

والدة شيماء جمال

كنت بهددهم بس.. القبض على والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال بالطالبية

والدة شيماء جمال السيدة ماجدة الحشاش

إخلاء سبيل والدة شيماء جمال وترحيلها لمطروح.. القصة الكاملة للقبض على ماجدة الحشاش

كأس عاصمة مصر

مواعيد مباريات اليوم الجمعة في ثاني جولات كأس عاصمة مصر

سعر الذهب

سعر أشهر عيار 21 اليوم 19-12-2025

حالة الطقس

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم الجمعة.. استعدوا للبرودة والشبورة

الفنانة نجلاء بدر

نجلاء بدر: طلبت الطلاق بعد ضغوط نفسية قاسية بسبب فشل محاولات الإنجاب

يزن النعيمات

عين الحسود فيها عود.. لعنة الإصابات تضرب صفقات الأهلي السوبر

ترشيحاتنا

محافظ أسيوط يلتقي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر لبحث عدد من المشروعات التنموية المشتركة

محافظ أسيوط يبحث مع رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر عددا من المشروعات التنموية المشتركة

جثة صورة أرشيفية

المنيا .. مصرع شاب صدمه قطار بالقرب من مزلقان ملوي

الفائزون في البطولة

كفر الشيخ تحصد 7 ميداليات في بطولة الجمهورية للمصارعة.. صور

بالصور

عادات يومية تسرّع من الشيخوخة دون أن نشعر .. احترس منها

عادات يومية تسرّع من الشيخوخة
عادات يومية تسرّع من الشيخوخة
عادات يومية تسرّع من الشيخوخة

بحلول فعّالة.. علاج رائحة الفم المنبعثة من المعدة

أسباب رائحة الفم المنبعثة من المعدة
أسباب رائحة الفم المنبعثة من المعدة
أسباب رائحة الفم المنبعثة من المعدة

مصر تستضيف وفدا رفيع المستوى من منظمات الطيران الدولية.. صور

صورة من الزيارة
صورة من الزيارة
صورة من الزيارة

شركة سيارات نستبدل 20% من موظفيها بالذكاء الاصطناعي بعد تسريحهم

الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي

فيديو

عفاف شعيب

في عيد ميلاد عفاف شعيب.. لماذا رفضت المشاركة في رأفت الهجان وسر مكالمة صفوت الشريف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

المزيد