الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

كأنها رشاش صغير .. شفاه متحدثة ترامب تثير الجدل

شفاه المتحدثة باسم ترامب تثير الجدل
شفاه المتحدثة باسم ترامب تثير الجدل
ناصر السيد

في تقرير مثير للجدل نشرته "فانيتي فير" عن الدائرة المقربة من ترامب، بدت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارولين ليفيت البالغة من العمر 28 عامًا، والتي أطلقت عليها المجلة لقب "المتحدثة الرسمية"، وكأنها تُظهر آثار حقن على طول حافة شفتيها.

شفاه المتحدثة باسم ترامب

شفاه المتحدثة باسم ترامب

وقال سام إسكوبار، كبيرة محرري موقع "ذا لوكر" التابع لصحيفة "ديلي بيست" والمتخصص في الجمال والصحة : "من المثير للدهشة رؤية مثل هذه العلامات الداكنة على وجه أحدهم".

وأشار إسكوبار إلى ملمع الشفاه الذي يغطي شفتي ليفيت قائلاً: "أعتقد أنهم كانوا يحاولون إخفاءها قليلاً". 

وتابعت قائلة: "بل على العكس، كان التأثير عكسيًا، إذ زاد من بروز شفتيها، ما جعلها تبدو أكثر دراماتيكية".

وأبدى مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي ملاحظات مماثلة بعد أن نشرت مجلة "فانيتي فير" صورة مقرّبة لليفيت، التقطها المصور كريستوفر أندرسون، على صفحتها الرسمية على إنستجرام.

تواصل موقع "ذا ديلي بيست" مع ممثلي أندرسون للتعليق على الصور، لكنه لم يتلقَّ ردًا فوريًا.

ليست هذه الصورة هي المرة الأولى هذا الشهر التي تُسلّط فيها الأضواء على شفتي ليفيت.

ترامب يمدح المتحدث بإسم البيت الأبيض

شفاه المتحدثة باسم ترامب

خلال خطاب ألقاه في ولاية بنسلفانيا مطلع هذا الشهر، توقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، البالغ من العمر 79 عامًا، عن حديثه حول الاقتصاد ليعلق على وجه ليفيت "الجميل وشفتيها اللتين لا تتوقفان عن الحركة، كأنهما رشاش صغير".

منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير، أفاد جراحو التجميل في واشنطن العاصمة أنهم لاحظوا ازديادًا في عدد العملاء الذين يسعون للحصول على "وجه مار-أ-لاغو" - وهو مظهر وصفه جراح التجميل المعتمد الدكتور جيفري ليسيكي لموقع هاف بوست بأنه يتميز بوجنتين ممتلئتين، وشفتين ممتلئتين، وبشرة مشدودة وناعمة، ويقول البعض إنه يشمل أيضًا وضع مكياج كامل للوجه.

علّقت الدكتورة جينيفر هارينجتون، جراحة التجميل المعتمدة والأستاذة المساعدة في جامعة مينيسوتا، لصحيفة ديلي ميل، على مظهر شفتي ليفيت الممتلئتين خلال مقابلة أجرتها معها قناة فوكس نيوز في سبتمبر، قائلةً: "يبدو واضحًا في هذه المقابلة أن شفتيها العلوية والسفلية قد خضعتا لحقن الفيلر".

رجّحت هارينجتون أن تكون المتحدثة باسم البيت الأبيض قد حقنت شفتيها بالفيلر، مضيفةً أن المظهر "الخفيف" لشفتي ليفيت في مقطع المقابلة يوحي بأنها خضعت "لتكبير طبيعي المظهر باستخدام 0.5 إلى 1 مل فقط من الفيلر لكل شفة".

حقن الفيلر 

شفاه المتحدثة باسم ترامب

وقالت إسكوبار: "عندما تخضعين لحقن الفيلر لأول مرة، قد تبدو شفتاكِ غير متناسقتين، ويستغرق الأمر بعض الوقت حتى تستقر النتائج"، مشيرةً إلى أن "الكدمات والتورم" قد يظهران غالبًا بعد الحقن مباشرةً. 

وأضافت: "أعتقد أن الحقنة أُجريت مؤخرًا، أو أن بشرتها تتعافى ببطء".

في مقابلة مع مجلة "ذا لوكر"، أشارت الدكتورة دارا ليوتا، جراحة التجميل والترميم المعتمدة في مدينة نيويورك، إلى أن حقن الفيلر يُفضل إجراؤها قبل ثلاثة أشهر على الأقل من أي مناسبة مهمة سيتم فيها التقاط صور للشخص، كحفل زفاف.

وقالت إسكوبار: "ربما كنت سأضع خافي عيوب على شفتيها بالكامل، ثم أستخدم محدد الشفاه، ثم أضع أحمر شفاه داكن".

المتحدثة باسم ترامب رشاش صغير كارولين ليفيت الجمال والصحة شفاه كارولين ليفيت ترامب يمدح كارولين ليفيت

فوائد تناول اليوسفي يوميًا في الشتاء
عادات يومية تسرّع من الشيخوخة
أسباب رائحة الفم المنبعثة من المعدة
صورة من الزيارة
