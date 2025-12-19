بالحسابات الفلكية.. موعد حلول شهري رجب ورمضان.. والأعمال المستحبة

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية، عن موعد غرة شهر رجب فلكيًا، والذي يعد من الأشهر العظيمة التي يترقبها المسلمون كل عام، لما له من فضائل عظيمة، إذ يكثر المسلم الطاعات لله سبحانه وتعالى اغتناما لبركة هذا الشهر الكريم المبارك، حيث قال الله في كتابه العزيز: «إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين»، لذا يهتم الكثير من المسلمين بالاطلاع على موعد غرة شهر رجب فلكيًا للاستعداد لاستقبال هذا الشهر الكريم، إضافة الى انه يقرب من شهر رمضان الفضيل.



موعد غرة شهر رجب فلكيًا

يأتي موعد غرة شهر رجب فلكيًا في اهتمامات الكثير من المسلمين، لذا كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية عن أول أيام شهر رجب 1447 هـ وهو يوم الأحد 21 ديسمبر 2025، حيث يولد هلال شهر رجب مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 3.45 قبل الفجر بتوقيت القاهرة يوم السبت من جمادي الآخرة 1447 هـ الموافق 20 ديسمبر 2025.

ويظهر هلال شهر رجب في سماء القاهرة لمدة 10 دقائق بعد غروب شمس ذلك اليوم، وفي باقي المحافظات لمدة تتراوح بين 8-14 دقيقة، فيما يبقى الهلال الجديد في العواصم والمدن العربية والإسلامية لمدة تتراوح ما بين 5-27 دقيقة.

فضائل شهر رجب

تتعدد فضائل شهر رجب، حيث إنه الشهر السابع في التقويم الهجري، وهو من الأشهر الحرم عند الله سبحانه وتعالى، كما أنه يسمى بالأصم أو الفرد، حيث جاء منفردا عن بقية الأشهر الحرم، كما أن من فضائله حدوث الإسراء والمعراج في اليوم السابع والعشرين من هذا الشهر، لذا تتضاعف الحسنات، وتستجاب فيه الدعوات.

الأعمال المستحبة في شهر رجب

يهتم الأشخاص بالاطلاع على الأعمال المستحبة في شهر رجب، للقيام بها من بداية الشهر الكريم، لكي يكون من الذين كتب الله لهم المغفرة ومضاعفة الحسنات.

وينبغي على كل مسلم الإكثار من الطاعات مثل الصيام، وقراءة القرآن الكريم، والصلاة على النبي، بالإضافة إلى ترديد الكثير من الأدعية، حيث إن شهر رجب فرصة ثمينة للمسلم لكي يعود إلى الطريق الصحيح ويغفر الله له.

موعد شهر رمضان 2026

إسابيع قليلة تفصل بين شهر رجب عن شهر رمضان المبارك، ذلك الشهر صاحب النفحات الروحانية والإيمانية، للاستعداد للصيام والعبادات وتلاوة القرآن الكريم.

وتشير الحسابات الفلكية، إلى أن شهر رمضان 1447 هـ سيبدأ فلكيًا يوم الخميس 19 فبراير 2026، على أن يكون يوم الثلاثاء 17 فبراير 2026 موعد استطلاع هلال الشهر الكريم.

وبحسب دار الإفتاء المصرية، سيبقى الهلال بعد غروب الشمس نحو 37 دقيقة في القاهرة، و33 دقيقة في مكة المكرمة، وبين 34 و37 دقيقة في باقي محافظات الجمهورية، مما يعزز التوقعات بأن غرة رمضان ستكون يوم الخميس.



ماذا يقال عند رؤية هلال شهر رمضان 2026؟

يردد الكثير من المسلمين دعاء رؤية هلال شهر رمضان استقبالا لهذه الأيام المباركة اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي إذا رأى الهلال قال:«اللهم أهله علينا باليمن والإيمان، والسلامة والإسلام، ربي وربك الله، هلال رشد وخير».



امساكية رمضان 2026

عن امساكية رمضان 2026، فإنه تتراوح عدد ساعات الصيام في مصر والدول العربية بين 12 و13 ساعة يوميًا خلال رمضان 2026، وإليكم إمساكية العشر الأوائل من شهر رمضان المبارك:



موعد اجازة عيد الفطر 2026

حول موعد انتهاء شهر رمضان 2026، فإنه وفقًا للحسابات الفلكية، من المتوقع أن ينتهي الشهر الكريم يوم الخميس 19 مارس 2026، ويصادف عيد الفطر المبارك يوم الجمعة 20 مارس 2026، لتبدأ بعدها إجازة عيد الفطر الرسمية.