اقتراب حلول شهر رجب 1447 هجريا ... تعرف على عدد الأيام المتبقية وفضله

لم يتبق سوى ثلاثة عشر يوما على بداية شهر رجب لعام 1447 هجريا وفقًا للحسابات الفلكية الصادرة عن معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية حيث تشير هذه الحسابات إلى أن ميلاد الشهر المبارك أحد الأشهر الحرم بات قريبا وهو ما يبعث في النفوس شعورا بالخشوع لما يحمله هذا الشهر من مكانةٍ دينية عظيمة.

موعد ميلاد هلال رجب

يولد هلال شهر رجب مباشرة بعد حدوث الاقتران في الساعة الثالثة وخمس وأربعين دقيقة قبل الفجر بتوقيت القاهرة يوم السبت التاسع والعشرين من جمادى الآخرة لعام 1447 هجريًا الموافق للعشرين من ديسمبر 2025 وهو يوم الرؤية.

تفاصيل بقاء الهلال

يبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة أربع عشرة دقيقة بعد الغروب بينما يبقى في سماء القاهرة عشر دقائق وتختلف هذه المدة في باقي محافظات مصر بين ثماني دقائق وأربع عشرة دقيقة كما يبقى الهلال في سماء المدن العربية والإسلامية لفترات تتراوح بين خمس دقائق وسبع وعشرين دقيقة عدا مدينة أنقرة بتركيا حيث يغرب الهلال مع غروب الشمس.

غرة رجب فلكيا

بحسب ما أعلنته الحسابات الفلكية ومعمل أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية تكون غرة شهر رجب لهذا العام فلكيًا يوم الأحد الحادي والعشرين من ديسمبر 2025.

استعدادات استطلاع الهلال

سيتم استطلاع هلال شهر رجب مساء يوم السبت الموافق عشرين من شهر ديسمبر، حيث تُنشق اللجان العلمية التابعة للمعهد مع دار الإفتاء لإجراء الرصد عبر سبع لجان رئيسية ترسل إلى مطروح والفيوم وسوهاج وقنا وأسوان والخارجة إضافة إلى لجنة المعهد في حلوان وتضم هذه اللجان مختصين من معمل أبحاث الشمس وقسم الفلك ودار الإفتاء ليتم عقب الرصد إبلاغ مفتى الجمهورية بالنتيجة الشرعية.

فضل شهر رجب

شهر رجب من الأشهر الحرم التي عظمها الله في كتابه الحكيم كما ورد في قوله تعالى: ﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ﴾ وهذه الأشهر هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرَّم ورجب وقد أكثرت العرب من أسمائه تعظيمًا له ومن أشهرها الفَرد والأصم كما ذكر ابن دحية في مؤلفاته.

ما ورد في السنة عن رجب

وردت إشارات إلى فضل هذا الشهر في بعض الأحاديث ومنها ما رواه النسائي عن أسامة بن زيد رضى الله عنهما حين سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن كثرة صيامه في شعبان فأشار إلى أن الناس يغفلون عنه بين رجب ورمضان وهو ما يدل على منزلة رجب وما كان معروفا عند المسلمين من تعظيمه.

نظام التقويم الهجري

يعتمد التقويم الهجري على الدورة القمرية التي يستغرقها القمر في دورانه حول الأرض وتتألف السنة الهجرية من اثنى عشر شهرا تبدأ بالمحرَّم وتنتهى بذي الحجة وقد اعتمد الخليفة عمر بن الخطاب هذا التقويم وجعل الهجرة النبوية بداية له فأصبح مرجعا للمناسبات الدينية والشعائر الإسلامية.