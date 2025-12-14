استعدوا للصيام والقرآن.. موعد شهر رمضان 2026

يبحث المواطنون عن موعد شهر رمضان 2026، والتي تشير الحسابات الفلكية إلى اقتراب حلول شهر رمضان 2026، وسط استعدادات واسعة في الدول العربية والإسلامية لاستقبال الشهر الكريم، حيث أوضحت التقديرات الصادرة عن المعهد القومي للبحوث الفلكية أن أول أيام الصيام فلكيا من المرجح أن يوافق الخميس 19 فبراير 2026.

موعد شهر رمضان 2026

بحسب الحسابات الفلكية، ينتهي شهر شعبان 1447 هـ يوم الأربعاء 18 فبراير 2026، على أن يتم إعلان غرة شهر رمضان رسميا عقب استطلاع الهلال وفق الرؤية الشرعية المعمول بها في كل دولة.

آلية تحديد الشهور الهجرية

يعتمد التقويم الهجري على دورة القمر حول الأرض، ويتكون من 12 شهرا تبدأ بمحرم وتنتهي بذي الحجة، وقد أقر هذا التقويم في عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، مع اعتماد الهجرة النبوية بداية للتأريخ الإسلامي.

استطلاع هلال رمضان 2026

تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر رمضان عقب غروب شمس يوم 29 من شهر شعبان، وتشير الحسابات الفلكية إلى بقاء الهلال بعد الغروب لمدة 33 دقيقة في مكة المكرمة، و37 دقيقة في القاهرة، وبين 34 و37 دقيقة في باقي محافظات الجمهورية.

وفي عدد من العواصم العربية، يتراوح زمن بقاء الهلال بين 20 و44 دقيقة، بينما يغرب القمر قبل الشمس بدقيقة واحدة في جاكرتا، وهو ما يعزز فلكيا احتمالية أن يكون الخميس 19 فبراير 2026 هو أول أيام شهر رمضان.

عدد ساعات الصيام

تتراوح عدد ساعات الصيام في الدول العربية خلال شهر رمضان بين 12 و13 ساعة يوميا، وتكون أقل في الأيام الأولى من الشهر، ثم تزداد تدريجيا مع تقدم الأيام.

ترتيب الأشهر الهجرية

محرم، صفر، ربيع الأول، ربيع الآخر، جمادى الأولى، جمادى الآخرة، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذو القعدة، ذو الحجة.

طرق الاستعداد لشهر رمضان

ينصح العلماء بالاستعداد لشهر رمضان من خلال المواظبة على تلاوة القرآن الكريم، والإكثار من الصدقات، والالتزام بقيام الليل، إلى جانب صيام يومي الاثنين والخميس تدريبا على الصيام واتباعا لسنة النبي.

موعد شهر رمضان 2026 في مصر فلكيا

تشير الحسابات الفلكية المبدئية إلى أن شهر رمضان 2026 قد يبدأ في مصر يوم الأربعاء 18 فبراير 2026، على أن يكون يوم الثلاثاء 17 فبراير 2026 موعد استطلاع هلال الشهر الكريم، مع التأكيد على أن الإعلان الرسمي يظل مرهونا بالرؤية الشرعية.

موعد عيد الفطر 2026 فلكيا

وفقا للتقديرات الفلكية الأولية، من المتوقع أن يحل عيد الفطر المبارك 2026 يوم الجمعة 20 مارس، على أن تقام صلاة العيد بعد شروق الشمس بنحو 15 دقيقة، مع التأكيد على أن الموعد النهائي يعتمد على ثبوت رؤية هلال شهر شوال.

موعد شهر رجب 1447 هـ فلكيا

بالتزامن مع قرب انتهاء شهر جمادى الآخرة 1447 هـ، تصدر موعد شهر رجب محركات البحث، حيث أعلن المركز القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن غرة شهر رجب 1447 هـ فلكيا توافق يوم الأحد 21 ديسمبر 2025.

موعد استطلاع هلال شهر رجب

أوضح المركز أن هلال شهر رجب يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 3:45 فجرا بتوقيت القاهرة يوم السبت 20 ديسمبر 2025، الموافق 29 من جمادى الآخرة، وهو يوم الرؤية الشرعية.

ويظل الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 14 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 10 دقائق بعد غروب الشمس، بينما تتراوح مدة بقائه في باقي محافظات الجمهورية بين 8 و14 دقيقة، وفي العواصم العربية والإسلامية بين دقيقة واحدة و26 دقيقة، باستثناء أنقرة حيث يغرب الهلال مع غروب الشمس.

موعد الأيام البيض في شهر رجب

توافق الأيام البيض من شهر رجب، وهي أيام 13 و14 و15 من الشهر الهجري، أيام الجمعة 2 يناير 2026، والسبت 3 يناير، والأحد 4 يناير، ويستحب صيامها لما لها من فضل عظيم.

السنن والعبادات المستحبة في شهر رجب

يعد شهر رجب من الأشهر الحرم التي يستحب فيها الإكثار من العبادات، وعلى رأسها الصيام خاصة يومي الاثنين والخميس والأيام البيض، إلى جانب الإكثار من الدعاء والذكر والاستغفار، وقراءة القرآن الكريم، وصلة الرحم، وأداء العمرة دون تخصيص يوم بعينه.

وتوافق ذكرى الإسراء والمعراج يوم 27 من شهر رجب، ويحرص كثير من المسلمين على إحيائها بالذكر والعبادة.

الخسوف الكلي للقمر في رمضان 2026

كشفت الهيئة المصرية العامة للمساحة عن تفاصيل الخسوف الكلي المرتقب للقمر، المعروف باسم القمر الدموي، والمقرر حدوثه يوم الثلاثاء 3 مارس 2026.

وأوضحت الهيئة أن هذا الخسوف يتزامن مع ليلة 14 من شهر رمضان 1447 هـ، وهي ليلة اكتمال القمر، ما يضفي على الظاهرة أهمية فلكية خاصة.

مواعيد بداية ونهاية الخسوف

تبدأ مرحلة دخول القمر في شبه ظل الأرض في تمام الساعة 09:45 صباحا، وتستمر الظاهرة حتى نهايتها الكلية في الساعة 16:20 مساء، على أن تستمر مرحلة الخسوف الكلي لمدة 58 دقيقة.

مناطق رؤية الخسوف

يكون الخسوف الكلي للقمر مرئيا بوضوح في عدد من مناطق العالم، من بينها أمريكا الشمالية، وجزر المحيط الهادئ، وأستراليا، ونيوزيلندا، وشرق آسيا.