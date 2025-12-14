قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شريف الشربينى: الدولة شهدت زخما عمرانيا واسعا خلال 2025
أسعار الذهب اليوم.. سعر عيار 21 بالمصنعية الآن
بعد اغتيال رائد سعد.. محلل: استهدافات غزة نتاج الاحتلال وتواطؤ المجتمع الدولي
الأجواء الشتوية تفرض نفسها..الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس
بعد الاعتذار وتنازل نادي الزمالك.. الأعلى للإعلام يحفظ شكوى ضد خالد طلعت
يناشد المسئولين.. ابن جليلة محمود يكشف تطورات حالتها الصحية.. خاص
الشرطة الأسترالية تكشف المعلومات الأولية عن مرتكبي حادث سيدني
تفاصيل السجن المؤبد لمستشار محافظ دمياط و5 مسؤولين آخرين
مجـ.ـزرة على شاطئ بوندي.. 12 قتـ.ـيـلًا وإصابة 29 في هجوم استهدف اليهود الأستراليين
أمم إفريقيا تضرب البريميرليج.. سندرلاند الأكثر تضررًا من الغيابات
خسوف كلي للقمر يتزامن مع رمضان 2026.. اعرف موعد وتفاصيل القمر الدموي
مواعيد مباريات الزمالك فى كأس عاصمة مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

استدعاء سيارات جاكوار E PACE لهذا السبب

استدعاء سيارات جاكوار E PACE لهذا السبب
استدعاء سيارات جاكوار E PACE لهذا السبب
إبراهيم القادري

أعلنت شركة جاكوار عن أطلاق استدعاء لعدد من طرازاتها وصل إلي 113 سيارة جاكوار E PACE من موديلات 2021 حتي موديل 2024، وجاء ذلك الاستدعاء من قبل وزارة التجارة.

استدعاء سيارات جاكوار E PACE لهذا السبب

أهمية استدعاء جاكوار E PACE

استدعاء جاكوار E PACE يعد مؤشر هام على التزام الوزارة بضمان سلامة المستهلكين وحماية حقوقهم في الاستمتاع بـ سياراتهم آمنة ومطابقة للمواصفات العالمية.

استدعاء سيارات جاكوار E PACE لهذا السبب

وبالتالي أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 113 سيارة جاكوار E PACE موديلات 2021 حتي موديل 2024، لاحتمالية تمزق الوسادة الهوائية للراكب حال انتفاخها مما يزيد من خطر الإصابة، إضافة إلى احتمالية تسرب الغازات الساخنة أثناء انتفاخ الوسادة قد يؤدي إلى الإصابة بحروق.

نصائح لأصحاب جاكوار E PACE

دعت وزارة التجارة مستخدمي سيارات جاكوار E PACE المشمولة بالاستدعاء إلى التوقف الفوري عن قيادة السيارة والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً .

استدعاء سيارات جاكوار E PACE لهذا السبب

وجدير بالذكر انه يمكنك التحقق من شمول رقم هيكل سيارتك بـ حملة الاستدعاء من خلال موقع مركز استدعاء المنتجات المعيبة .

تاريخ شركة جاكوار في صناعة السيارات

في عام 1922 تأسيس شركة Swallow Sidecar Company لتصنيع الدراجات النارية والمقاعد الجانبية في بلاكبول، إنجلترا، وفي عام 1935 ظهور اسم "جاكوار" ، وتم طرح أول سيارة تحمل اسم SS Jaguar وشهدت إطلاق السيارة الرياضية الأيقونية SS100.

استدعاء سيارات جاكوار E PACE لهذا السبب

وفي عام 1945 جاء التغيير الجذري بعد الحرب وغير ليونز اسم الشركة إلى Jaguar Cars Limited للتخلص من ارتباط "SS" بالماضي، وتركيزاً على السيارات الرياضية الفاخرة، وفي الخمسينات والستينات حققت جاكوار شهرة عالمية بفضل سياراتها الرياضية الأسطورية C-Type, D-Type, E-Type، وحققت انتصارات في سباق لومان.

استدعاء سيارات جاكوار E PACE لهذا السبب

وبعد ذلك أصبحت جاكوار جزء من British Motor Holdings في الستينيات، ثم واجهت صعوبات مالية، قبل أن تصبح شركة مستقلة مرة أخرى في 1984، وبعد ذلك استحوذت عليها شركة فورد في 1999، ثم بيعت مع لاند روفر لشركة تاتا موتورز الهندية في 2008، والتي تمتلكها حتى اليوم .

جاكوار وزارة التجارة موديلات 2021 جاكوار E PACE استدعاء جاكوار E PACE سيارات جاكوار E PACE الحرب السيارة الرياضية الأيقونية SS100 Swallow Sidecar Company

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جليلة محمود وعمرو محمد علي

نجوم الفن بين المستشفى والمنزل | تفاصيل حرجة عن الحالة الصحية لأبرز الفنانين 4 منهم على فراش المرض

عداد الكهرباء

باق أسبوعين ..تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

أكاديمية الشرطة

نتيجة كلية الشرطة 2025.. قبول 1000 طالب من الحاصلين على الشهادة الثانوية و1350 من الحاصلين على ليسانس الحقوق

إخوات آخر زمن.. أشقاء يودعون شقيقتهم مصحة نفسية

إخوات آخر زمن.. أشقاء يودعون شقيقتهم مصحة نفسية.. وأخ يصفع شقيقه المسن بـ«القلم»

التوزيع الجغرافى للطلبة المتقدمين

نتيجة كلية الشرطة 2025.. بالأرقام التوزيع الجغرافى للطلبة المتقدمين..ورصد النتائج آليا

صورة أرشيفية

جدول امتحانات نصف العام 2026 جميع الصفوف .. تفاصيل عاجلة لطلاب المدارس

أكاديمية الشرطة

رئيس أكاديمية الشرطة: قبول 2757 طالبا من بين 16 ألف مثلوا أمام لجنة الاختيار

دواجن وبيض

تراجع جديد في أسعار الدواجن اليوم الأحد

ترشيحاتنا

المتهم

للسير عكس الاتجاه.. القبض على سائق سيارة نقل جماعى بالجيزة

مجلس الدولة

تأجيل دعوي سحب تراخيص مدرسة للغات لجلسة 11 يناير

ارشيفية

إحالة عاطل للمحكمة بتهمة التحرش بفنانة في منطقة النزهة

بالصور

الكينج يدافع عن منى زكي ومروان حامد.. إيه الحكاية؟

منى زكي ومحمد منير
منى زكي ومحمد منير
منى زكي ومحمد منير

انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025.. صور

انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025
انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025
انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025

ضبط 25 ألف لتر سولار مدعم و120 طن أسمدة زراعية غير صالحة ببلبيس

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

فيديو

مصطفى كامل

مصطفى كامل بالذكاء الاصطناعي في أحدث كليباته.. فيديو

افراح النجوم

من ابنة هنيدي لـ دارين حداد.. أفراح النجوم حديث السوشيال ميديا

ازمة نقابة الموسيقيين

بسبب 5 كيلو لحم.. كواليس أزمة نقابة الموسيقين مع الموسيقار عاطف إمام

صلاح في السعودية!

محمد صلاح في جدة.. هل تقترب خطوة الدوري السعودي؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المناظرة الكبري

د. إيمان شاهين

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

المزيد