أعلنت شركة جاكوار عن أطلاق استدعاء لعدد من طرازاتها وصل إلي 113 سيارة جاكوار E PACE من موديلات 2021 حتي موديل 2024، وجاء ذلك الاستدعاء من قبل وزارة التجارة.

استدعاء سيارات جاكوار E PACE لهذا السبب

أهمية استدعاء جاكوار E PACE

استدعاء جاكوار E PACE يعد مؤشر هام على التزام الوزارة بضمان سلامة المستهلكين وحماية حقوقهم في الاستمتاع بـ سياراتهم آمنة ومطابقة للمواصفات العالمية.

وبالتالي أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 113 سيارة جاكوار E PACE موديلات 2021 حتي موديل 2024، لاحتمالية تمزق الوسادة الهوائية للراكب حال انتفاخها مما يزيد من خطر الإصابة، إضافة إلى احتمالية تسرب الغازات الساخنة أثناء انتفاخ الوسادة قد يؤدي إلى الإصابة بحروق.

نصائح لأصحاب جاكوار E PACE

دعت وزارة التجارة مستخدمي سيارات جاكوار E PACE المشمولة بالاستدعاء إلى التوقف الفوري عن قيادة السيارة والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً .

وجدير بالذكر انه يمكنك التحقق من شمول رقم هيكل سيارتك بـ حملة الاستدعاء من خلال موقع مركز استدعاء المنتجات المعيبة .

تاريخ شركة جاكوار في صناعة السيارات

في عام 1922 تأسيس شركة Swallow Sidecar Company لتصنيع الدراجات النارية والمقاعد الجانبية في بلاكبول، إنجلترا، وفي عام 1935 ظهور اسم "جاكوار" ، وتم طرح أول سيارة تحمل اسم SS Jaguar وشهدت إطلاق السيارة الرياضية الأيقونية SS100.

وفي عام 1945 جاء التغيير الجذري بعد الحرب وغير ليونز اسم الشركة إلى Jaguar Cars Limited للتخلص من ارتباط "SS" بالماضي، وتركيزاً على السيارات الرياضية الفاخرة، وفي الخمسينات والستينات حققت جاكوار شهرة عالمية بفضل سياراتها الرياضية الأسطورية C-Type, D-Type, E-Type، وحققت انتصارات في سباق لومان.

وبعد ذلك أصبحت جاكوار جزء من British Motor Holdings في الستينيات، ثم واجهت صعوبات مالية، قبل أن تصبح شركة مستقلة مرة أخرى في 1984، وبعد ذلك استحوذت عليها شركة فورد في 1999، ثم بيعت مع لاند روفر لشركة تاتا موتورز الهندية في 2008، والتي تمتلكها حتى اليوم .