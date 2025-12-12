كيا تقدم الجيل الثاني من سيلتوس 2026 الرياضية

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جبران يوجه المديريات بمواصلة التفتيش: هدفنا توسيع برامج التشغيل للشباب وذوي الهمم
قصف عنيف بالبريج.. مدفعية الاحتلال تشعل جبهة جديدة في غزة
قارب المهاجرين باليونان| غرق وفقدان 32 شخصا.. وغالبية الضحايا من مصر والسودان
أعلى سعر عيار ذهب اليوم 12-12-2025
دعاء للميت يوم الجمعة .. ردد أفضل 310 أدعية تنير القبر وتجعله من رياض الجنة
حتى 31 يناير.. البحث العلمي تعلن فتح باب التقديم في مسابقة جديدة للشباب
اهتمام إسباني بمصطفى شوبير.. وإدارة الأهلي: غير قابل للنقاش
معتز الخصوصي: تسليم كشوف الحصر العددي لمندوبي المرشحين يضمن نزاهة وسلامة الانتخابات
منى زكي عن فيلم الست: ضميري مرتاح
قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف حي الشجاعية في غزة
ننشر الحصر العددي لانتخابات مجلس النواب بدائرة أول المنتزة بالإسكندرية
كيا سيلتوس 2026
كيا سيلتوس 2026
صبري طلبه

قدمت كيا رسمياً الجيل الثاني من سيلتوس في السوق العالمي، بعد دخول مرحلة تطويرية تشمل المنصة والتصميم الخارجي والداخلي، إضافة إلى تحسينات اخرى، مع توسيع الخيارات الميكانيكية المتاحة، ويأتي هذا الجيل ليعزز حضور السيارة ضمن فئة الكروس أوفر المدمجة، بعد سلسلة من التعديلات.

خيارات محركات كيا سيلتوس 2026

يبدأ الجيل الجديد بتقنيات متنوعة للمحركات، تشمل وحدتين بسعة 1.6 لتر مع تيربو، النسخة الأولى توفر قوة تبلغ 177 حصان مع عزم 265 نيوتن متر، وتتوافر بناقل حركة مزدوج القابض ذي السبع سرعات أو ناقل يدوي بست سرعات للراغبين في التحكم المباشر. 

كيا سيلتوس 2026

أما الإصدار الأقوى فيرفع القوة إلى 190 حصان مع الاحتفاظ بعزم الدوران نفسه، ويرتبط بناقل أوتوماتيكي تقليدي بثماني سرعات، وتواصل كيا تقديم محرك 2.0 لتر بتنفس طبيعي بقوة 147 حصان وعزم 179 نيوتن متر، مع ناقل حركة CVT.

أبعاد وتصميم سيارة سيلتوس 2026

شهد الجيل الجديد نمواً في أبعاده بشكل يسهم في تحسين المساحة الداخلية، إذ أصبحت قاعدة العجلات تمتد إلى 2690 ملم بزيادة واضحة مقارنة بالطراز السابق، بينما ارتفع الطول العام إلى 4430 ملم، واتسع العرض إلى 1830 ملم.

كيا سيلتوس 2026

 في المقابل، شهد الارتفاع انخفاضاً طفيفاً ليصبح 1600 ملم، وهو ما يمنح السيارة طابعاً أكثر ثباتاً من حيث الشكل، كما ارتفعت سعة التخزين الخلفية لتصل إلى 536 لتراً، وتحمل سيلتوس الجديدة ملامح تصميم أعيد ترتيبها بالكامل تقريباً، تشمل شبكاً أمامياً عريضاً يمنح الواجهة حضوراً أقوى.

كيا سيلتوس 2026

وتضم السيارة مصابيح ضوئية تمتد عبر مقدمة السيارة بمفهوم يتسم بالشراسة وعلى الجانبين، تظهر خطوط بارزة تمنح الهيكل مظهراً أكثر ديناميكية، بينما تمتد المصابيح الخلفية بعرض السيارة لتعزيز الإحساس بالاتساع والرسوخ على الطريق، مع جنوط رياضية، ومقابض مخفية ناحية الأبواب.

تجهيزات كيا سيلتوس 2026

وفي المقصورة، طرأت تغييرات جوهرية على شكل لوحة القيادة والمقاعد، مع إضافة صف خلفي يمكن تغيير زاوية اتكائه لراحة أكبر للركاب، كما توفر السيارة سقفاً بانورامياً واسعاً، وأنظمة صوتية متقدمة من Bose أو هارمان كاردون.

وتحتوي السيارة على شاشتين بقياس 12.3 إنش مخصصتين للعدادات وأنظمة الترفيه بدعم التطبيقات الذكية، وتضم المقصورة أيضاً لوحة تحكم مستقلة للمناخ، إلى جانب مساعد صوتي يعتمد على تقنيات ChatGPT، وتحديثات برمجية لاسلكية لأنظمة السيارة، زر تشغيل وإيقاف المحرك.

كيا سيلتوس 2026

كما تحتوي السيارة سيلتوس 2026 على وسائد هوائية للحماية من الصدمات، فرامل مانعة للانغلاق، كاميرا 360 درجة، برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل، مثبت سرعة، حساسات ركن أمامية وخلفية، رصد النقاط العمياء، رصد وتحديد المسار.

