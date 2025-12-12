أخبار التوك شو| وزير العمل: نكثف جهودنا لدمج ذوي الهمم في سوق العمل.. وكامل الوزير: خطة عاجلة لدفع صناعة الصعيد

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

درة: أتمنى أكون في عمل سعودي قريبا

قالت الفنانة درة، إن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، إنه شاركت في كل دورات المهرجان في الافتتاح والختام ومواكبة للمهرجان من أول سنة.

عادل نعمان: فكر ابن رشد انتصر في أوروبا .. والتخلف الفكري عندنا بسبب ابن تيمية

أكد الدكتور عادل نعمان، الكاتب والمفكر، أن الواقع الفكري في العالم العربي كان سيختلف جذريًا لو أن المدرسة الاعتزالية استمرت ولم يتم القضاء عليها، مشيرًا إلى أن القرار السياسي عبر التاريخ كان هو العامل الحاسم في توجيه مسار الدولة والفكر معًا.

بيديهم حلويات .. كواليس مفجعة عن تعدي فرد أمن على أطفال بمدرسة دولية شهيرة

كشف أحد أولياء الأمور، تفاصيل تعدي فرد أمن في مدرسة دولية شهيرة على مجموعة من الأطفال ومن بينهم ابنه .

300 أتوبيس من النصر للسيارات خلال سنة.. كامل الوزير يكشف مفاجأة

قال الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، إن الوحدة رقم 7 من مصنع الحديد والصلب بحلوان تم إنقاذها من البيع ويجب استغلالها، موضحًا أنهم سيأخذون خام الحديد الأصلي الموجود في الواحات لتشغيل الوحدة 7، مشيرًا إلى أن مناطق 15 مايو والمعصرة تضم عددًا كبيرًا من السكان، لذلك يجب كدولة إيجاد فرص عمل لهم في المصانع.

سيحصلون على الحد الأدنى للاجور.. وزير العمل: نكثف جهودنا لدمج ذوي الهمم في سوق العمل

علق محمد جبران وزير العمل على تسليم 405 عقد عمل لذوي الهمم على مستوى 27 محافظة، وذلك في إطار جهود الوزارة لتوفير فرص عمل لائقة ودعم دمجهم في سوق العمل.

هند الضاوي: الإخوان جماعة وظيفية تخدم مصالح الغرب

قالت الإعلامية هند الضاوي، إن تصنيف جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية من قبل الإدارة الأمريكية في عهد ترامب يأتي ضمن أهداف تهدف إلى إضعاف الحزب الديمقراطي، معتبرة أن الجماعة سقطت في الاختبار وأظهرت ضعفًا في المناعة الشعبية.

الوطنية للانتخابات: مرحلة الإعادة للمرحلة الثانية الأسبوع القادم

قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن الأسبوع القادم لدينا انتخابات مجلس النواب بجولة الإعادة للمرحلة الثانية في 55 دائرة بـ 13 محافظة.

الوزير: إنقاذ وحدة حلوان وتشغيل خام الواحات.. وانطلاقة لصناعة المركبات بمصر

أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، أنه تم إنقاذ الوحدة رقم 7 بمصنع الحديد والصلب في حلوان من البيع، مشددًا على ضرورة استغلالها بالشكل الأمثل.

كامل الوزير: خطة عاجلة لدفع صناعة الصعيد.. وتقنين 14 مصنعًا يفتح باب التنمية في قنا

أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، أن التنمية في صعيد مصر ترتكز على ثلاثة عناصر رئيسية: القطار السريع، والطريقين الصحراويين الغربي والشرقي، إلا أن العنصر الأهم في المرحلة الحالية هو تطوير الصناعة، باعتباره محورًا أساسيًا في الخطة العاجلة التي تنفذها الدولة.

حبايبنا اللزم .. الشيف أبو جوليا يروي كواليس بدايته مع فيديوهات السوشيال ميديا

حل الشيف الفلسطيني أبو جوليا، ضيفا على الإعلامي محمود سعد في برنامج "باب الخلق" المذاع على قناة "النهار ".