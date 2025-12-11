سيحصلون على الحد الأدنى للاجور.. وزير العمل: نكثف جهودنا لدمج ذوي الهمم في سوق العمل

علق محمد جبران وزير العمل على تسليم 405 عقد عمل لذوي الهمم على مستوى 27 محافظة، وذلك في إطار جهود الوزارة لتوفير فرص عمل لائقة ودعم دمجهم في سوق العمل.

وقال محمد جبران في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :" ذوي الهمم وجهوا الشكر إلى الرئيس السيسي، مضيفا:" ذوي الهمم سيأخذون الحد الأدنى للأجور ".

وتابع محمد جبران :" نقوم بتسليم عقود عمل لذوي الهمم في مختلف المحافظات "، مضيفا:" نسبة عمل ذوي الهمم تقدر بـ 5 % من عدد العاملين في مختلف القطاعات ".

وأكمل محمد جبران :" نوجه رسالة لكل الشركات بأهمية دمج ذوي الهمم في المجتمع ودخول ذوي الهمم في كافة قطاعات العمل ".

ولفت محمد جبران :" نكثف جهودنا من أجل دمج ذوي الهمم في سوق العمل وتوفير فرص العمل الملائمة لهم"، مضيفا:" سوف نتلقى طلبات ذوي الهمم من اجل السعي لدمجهم في سوق العمل ".

وتابع محمد جبران :" وزارة العمل تقوم بتوفير إعانة ومستحقات لأسر ضحايا ومصابي العمالة عير المنتظمة في مختلف المحافظات ".