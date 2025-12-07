قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير العمل يعتمد صرف 3 ملايين جنيه لدعم العمالة غير المنتظمة في 25 محافظة

محمد ربيع

اعتمد وزير العمل محمد جبران، اليوم الأحد، صرف مبلغ 2 مليون و990 ألفًا و834 جنيهًا لتقديم أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية، إضافة إلى إعانات الحوادث، لصالح 408 عمال من العمالة غير المنتظمة في 25 محافظة، وذلك من الحساب المركزي لحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة بوزارة العمل تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.

وأوضح الوزير أن المبالغ المنصرفة تشمل 890 ألف جنيه للرعاية الاجتماعية والصحية، موزعة على 874 ألف جنيه منحًا اجتماعية وصحية، تضم منح الزواج والميلاد ووفاة أقارب من الدرجة الأولى، إلى جانب المساعدات الخاصة بإجراء العمليات الجراحية الكبرى والصغرى، واستفاد منها 261 عاملاً، كما شملت 16 ألفًا و834 جنيهًا للرعاية الصحية المباشرة، تشمل مصاريف الكشف الطبي والتحاليل والإشاعات وصرف العلاج، واستفاد منها 128 عاملاً.

وأشار الوزير إلى اعتماد 2 مليون جنيه من بند إعانات الحوادث، موزعة على 200 ألف جنيه لأسرة كل حالة وفاة من 9 حالات، و20 ألف جنيه لكل مصاب من 10 حالات.

 وأوضح أن هذه الإعانات قُدمت دعمًا لأسر الضحايا والمصابين في عدد من الحوادث، أبرزها: حادث تصادم سيارات نقل بالطريق الصحراوي في الجيزة، وحادث اختناق داخل بيارة صرف صحي بمحافظة الشرقية، وحادث غرق العامل الزراعي "شهيد الشهامة" بمحافظة الإسماعيلية أثناء محاولته إنقاذ فتيات من الغرق.

وأكد وزير العمل أن الوزارة مستمرة في تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للعمالة غير المنتظمة في جميع المحافظات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحًا أن هذه المساعدات تأتي في إطار التزام الدولة بتوفير حياة كريمة وضمان الاستقرار الاجتماعي للأسر الأكثر احتياجًا، فضلًا عن توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل كل من يستحق.

