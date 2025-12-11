بيديهم حلويات .. كواليس مفجعة عن تعدي فرد أمن على أطفال بمدرسة دولية شهيرة

كشف أحد أولياء الأمور، تفاصيل تعدي فرد أمن في مدرسة دولية شهيرة على مجموعة من الأطفال ومن بينهم ابنه .

وقال في مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام سعيد في برنامج " صبايا الخير " المذاع على قناة " النهار "، :" المدرسة الدولية دي المفروض تكون لها قواعد صارمة ".

وتابع احد أولياء الأمور :" مصاريف كي جي 1 حوالي 50 ألف جنيه"، مضيفا:" فرد الأمن ده كان بيتحرش بأطفال في عمر من 3 لـ 5 سنوات ".

واكمل احد أولياء الأمور :" فوجئنا بطفلة اشتكت لوالدتها بإن فرد الامن بيضايقها وأولياء الأمور بدأوا في القلق والذعر ".

ولفت أحد أولياء الأمور :" إحنا بنوعي ابننا بإنه يخلي باله ويمنع أي حد يلمسه في أي مكان حساس "، مضيفا:" فرد الامن كان بيقول لأطفالنا إنهم لو قالوا لينا أي حاجة مش هيشفونا تاني ".

وتابع أحد أولياء الأمور :" تم إلقاء القبض على فرد الأمن و 11 أسرة قدمت بلاغات في فرد الأمن "، مضيفا:" ابني قال لمامته إن فرد الامن كان عايز يديه حلويات عشان يتحرش بيه ولما ابني رفض ضربه ".

