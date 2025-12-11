قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحديث جوي.. الأقمار الصناعية ترصد سحب منخفضة تغطي هذه المحافظات
استقالة رئيس بي إم دبليو أوليفر زيبس لهذا السبب؟
مشهد مضيء.. سيدة أسوانية يتجاوز عمرها المائة عام تُدلي بصوتها في انتخابات النواب
رئيس الوزراء يناقش مشروع التتبع الدوائي الوطني: يستهدف بناء منظومة وطنية
أوضاع مأساوية.. أونروا تحذر من انتشار الأمراض داخل قطاع غزة
سفيرة رومانيا: نستهدف رفع حجم التبادل التجاري مع مصر إلى ملياري دولار
فضل من توضأ على طهر.. سُنة مهجورة و3 أذكار تجلب الحسنات
سر الأهرامات.. مواجهة ساخنة بين زاهي حواس ووسيم السيسي على صدى البلد
محمد العدل يدافع عن محمد صبحي: السائق هو اللي غلطان مش صبحي
العلاج الطبيعي: أغلقنا 200 مركز يديرها منتحلو صفة من خريجي تربية رياضية
جوتيريش: سنلتقي ممثلين عن الجيش السوداني والدعم السريع في جنيف
الصحة يوجه باستخدام أحدث الأدوات التكنولوجية في رصد الشائعات والرد عليها
توك شو

كيف ننقذ أطفالنا من صدمة التحرش؟ نصائح ذهبية لـ خبير تربوي

التحرش بالأطفال
التحرش بالأطفال
محمد البدوي

كشف الدكتور وائل خفاجي، الاستشاري النفسي والتربوي، خطوات التعامل الصحيحة مع الأطفال الذين يتعرضون للتحرش، مؤكدًا أن الدعم النفسي السليم يساعدهم على تجاوز التجربة والعودة للمجتمع دون آثار نفسية ممتدة.

الحديث مع الطفل 

وأوضح خفاجي، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد دياب في برنامج صباح البلد على قناة صدى البلد، أن الخوف من الحديث مع الطفل حول هذه القضايا بدعوى "عدم فتح ذهنه" هو اعتقاد خاطئ، مشددًا على أهمية تبسيط المعلومات وتقديمها بطريقة مناسبة لعمره لحمايته ورفع وعيه.

وأشار الاستشاري النفسي إلى أن رد فعل الوالدين بعد الواقعة يمثل نقطة مفصلية في رحلة تعافي الطفل؛ فالتعامل بهدوء واحتواء الطفل ومنحه شعورًا بالأمان يساعده على تفريغ مشاعره السلبية واستعادة توازنه.

القلق أو تضخيم ردود الفعل

وحذّر خفاجي من المبالغة في القلق أو تضخيم ردود الفعل، لأن ذلك قد ينعكس بشكل سلبي على الطفل، ويزيد من خوفه أو يدفعه إلى تجنب التعامل مع الآخرين.

التحرش التحرش الجنسي التحرش بالأطفال عقاب التحرش

صورة أرشيفية

أعراض فيروس H1N1 شديدة.. تحذيرات عاجلة للمدارس وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة

ليلي عبد اللطيف

تنبؤات ليلى عبد اللطيف حول محمد صلاح تثير الجدل.. ماذا قالت؟

محمد صلاح

قرار صادم من ليفربول ضد محمد صلاح قبل كأس أمم إفريقيا

فتاة - أرشيفية

سميرة أمام محكمة الأسرة: زوجي أجبرني على أفعال مُشينة.. فطلبت الخُلع

حالة الطقس

الأرصاد: أمطار على 8 مناطق.. والرياح تشتد في القاهرة والسواحل

ضوابط المسح على الخفين

ضوابط المسح على الخفين بسبب البرد الشديد.. الأزهر يوضح

فيلم الست

تعر ف على إيرادات فيلم الست في أول أيام عرضه بالسينمات المصرية

صغير _ أرشيفية

انعزال الطلاب واضطرابات النوم.. كواليس واقعة تحـ.ـرش جديدة بمدرسة في التجمع

غزة

لتحقيق الأمن.. الهباش: يجب عودة السلطة الفلسطينية لإدارة غزة

انتخابات النواب

إقبال ملحوظ على لجان الاقتراع بالدوائر الملغاة بانتخابات النواب | تفاصيل

التحرش بالأطفال

كيف ننقذ أطفالنا من صدمة التحرش؟ نصائح ذهبية لـ خبير تربوي

انتشار فيروس أنفلونزا H1N1.. علاج البرد في 3 أيام | حلول فعالة

علاج سريع للبرد
أثار حالة من القلق.. اصطياد تمساح قرية الزوامل في بلبيس| صور

تمساح
أجمل طبق للتقديم .. طريقة عمل سلطة البطاطس

أجمل طبق للتقديم .. طريقة عمل سلطة البطاطس
محمد صلاح

بعد أزمته الأخيرة .. ما نبوءة ليلى عبد اللطيف عن مصير محمد صلاح‎؟

رسالة رباب صلاح

من أنتم؟!.. رسالة رباب شقيقة محمد صلاح لمنتقديه

مقلب طلاب لمدرستهم

مكنتش خناقة.. مقلب طلاب في معلمتهم علشان يحتفلوا بعيد ميلادها

طفل بعظام زجاجية

طفل بعظام زجاجية.. تعاطف واسع وتحركات لإنقاذ زياد من مرض نادر

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

